***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.000.000 115.005 7.349.849 -131.477 -4.980 2.198.437 5.540.627 -104.734 17.962.727 17.962.727Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler125.341 125.341 125.341Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1 -104.734 104.734 1 1Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-193.219 3.287 -3.474.128 -3.664.060 -3.664.060Dönem Karı (Zararı)-3.474.128 -3.474.128 -3.474.128Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-193.219 3.287 -189.932 -189.932Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler3.000.000 115.005 7.156.630 -128.190 -4.980 2.198.438 5.561.234 -3.474.128 14.424.009 14.424.009Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.000.000 115.005 7.156.630 -128.190 -4.980 2.198.438 5.561.234 -3.474.128 14.424.009 14.424.009Diğer DüzeltmelerTransferler-3.474.128 3.474.128 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.966.800 1.966.800 1.966.800Dönem Karı (Zararı)1.966.800 1.966.800 1.966.800Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Sonu Bakiyeler3.000.000 115.005 7.156.630 -128.190 -4.980 2.198.438 2.087.106 1.966.800 16.390.809 16.390.809Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.906.580 -6.363.382Dönem Karı (Zararı)1.966.800 -3.474.128Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.966.800 -3.474.128Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler508.874 -1.317.625Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler-4.101 80.053Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler140.401 200.560Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler140.401 200.560Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler362.557 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler362.557 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-372.360 25.850İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-372.360 25.850Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler312.197 -1.081.225Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler70.180 -542.863İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler426.649 -1.477.798Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8.727.686 -7.190.853Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.604.661 -1.079.403İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.604.661 -1.079.403Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.192.857 -280.164İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.192.857 -280.164Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-131.196 -17.834Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.650.054 7.056.756İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-5.650.054 7.056.756Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-84.654 25.159Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.362.385 8.541İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)2.362.385 8.541Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.902.323 -6.269.551Alınan Kira104.695 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-100.438 -93.831YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI350.393 789.917Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri210.258 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri210.258Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.449 -42.415Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.449 -42.415Alınan Temettüler144.584 832.332FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-441.430 -289.469Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Ödenen Faiz-1.074.995 -922.187Alınan Faiz633.565 632.718YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.815.543 -5.862.934NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.815.543 -5.862.934DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.112.920 13.975.854DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.928.463 8.112.920Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 10.928.463 8.112.920Finansal Yatırımlar7.a 2.394.729 11.122.415Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar7.a 2.394.729 11.122.415Ticari Alacaklar8.a 8.015.426 5.773.322İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8.a 8.015.426 5.773.322Diğer Alacaklar9.a 2.995.589 802.732İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.a 2.995.589 802.732Peşin Ödenmiş Giderler10.a 175.729 44.533İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10.a 175.729 44.533ARA TOPLAM24.509.936 25.855.922TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR24.509.936 25.855.922DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7.b 159.711 159.711Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar7.b 159.711 159.711Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 1.083.200 710.840Maddi Duran Varlıklar13 7.885.209 7.964.946Binalar7.754.700 7.772.606Tesis, Makine ve Cihazlar43.338 61.012Taşıtlar16.172 60.153Mobilya ve Demirbaşlar70.999 71.175Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı29.c 413.858 726.055TOPLAM DURAN VARLIKLAR9.541.978 9.561.552TOPLAM VARLIKLAR34.051.914 35.417.474KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar8.b 14.099.857 19.749.911İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8.b 14.099.857 19.749.911Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar22.a 91.613 176.267Diğer Borçlar9.b 311.129 49.365İlişkili Taraflara Diğer Borçlar31 20.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9.b 291.129 49.365Kısa Vadeli Karşılıklar22.b 436.603 410.116Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22.b 436.603 410.116ARA TOPLAM14.939.202 20.385.659TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.939.202 20.385.659UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.100.621İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar31 2.100.621Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar2.100.621Diğer BorçlarUzun Vadeli Karşılıklar22.c 621.282 607.806Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22.c 621.282 607.806Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü29.c 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.721.903 607.806TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER17.661.105 20.993.465ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar16.390.809 14.424.009Ödenmiş Sermaye23.a 3.000.000 3.000.000Sermaye Düzeltme Farkları23.b 115.005 115.005Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)7.023.460 7.023.460Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7.028.440 7.028.440Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)23.c 7.156.630 7.156.630Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23.f -128.190 -128.190Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar23.d -4.980 -4.980Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23.e 2.198.438 2.198.438Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı1.673.024 1.673.024Yasal Yedekler525.414 525.414Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23.g 2.087.106 5.561.234Net Dönem Karı veya Zararı23.g 1.966.800 -3.474.128TOPLAM ÖZKAYNAKLAR16.390.809 14.424.009TOPLAM KAYNAKLAR34.051.914 35.417.474Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24.a 80.203.724 89.672.248Satışların Maliyeti24.b -73.508.002 -88.412.181TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.695.722 1.260.067Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFinans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)6.695.722 1.260.067Genel Yönetim Giderleri25.a -4.979.524 -5.171.339Pazarlama Giderleri25.b -58.460 -81.857Araştırma ve Geliştirme Giderleri25.c -1.475 -2.243Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26.a 956.868 3.025.060Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26.b -705.692 -3.758.236ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.907.439 -4.728.548Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler27 440.628 488.514Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar27 372.360 -25.850FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.720.427 -4.265.884Finansman Gelirleri28.a 633.565 632.718Finansman Giderleri28.b -1.074.995 -922.187SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.278.997 -4.555.353Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri29.b -312.197 1.081.225Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-312.197 1.081.225SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.966.800 -3.474.128DÖNEM KARI (ZARARI)1.966.800 -3.474.128Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.966.800 -3.474.128Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 -64.590Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -64.590Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 -64.590Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim FarklarıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 -64.590TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.966.800 -3.538.718Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.966.800 -3.538.718http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824904BIST