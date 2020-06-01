***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.000.000 115.005 7.156.630 -128.190 -4.980 2.198.438 5.561.234 -3.474.128 14.424.009 14.424.009Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-3.474.128 3.474.128 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.304 -5.304 -5.304Dönem Karı (Zararı)-5.304 -5.304 -5.304Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler3.000.000 115.005 7.156.630 -128.190 -4.980 2.198.438 2.087.106 -5.304 14.418.705 14.418.705Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.000.000 115.005 7.156.630 -128.190 -4.980 2.198.438 2.087.105 1.966.800 16.390.808 16.390.808Transferler1.966.800 -1.966.800 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.586.442 -1.586.442 -1.586.442Dönem Karı (Zararı)-1.586.442 -1.586.442 -1.586.442Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Sonu Bakiyeler3.000.000 115.005 7.156.630 -128.190 -4.980 2.198.438 4.053.905 -1.586.442 14.804.366 14.804.366Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.061.283 5.530.106Dönem Karı (Zararı)-1.586.442 -5.304Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.586.442 -5.304Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-195.564 176.549Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19.442 19.721Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler87.268 91.231Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler85.210 91.231Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler2.058 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler152.735 -65.194İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler152.735 -65.194Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-274.874 -126.530Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-180.135 257.321İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.114.138 5.358.861Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-2.388.310 6.175.544Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.736.930 -1.504.752İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.736.930 -1.504.752Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler83.704 -1.692.743İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)83.704 -1.692.743Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-131.890 -137.809Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.212.266 1.003.696İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4.212.266 1.003.696Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20.948 -97.348Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-173.926 1.612.273İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-173.926 1.612.273Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-4.896.144 5.530.106Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-165.139YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-33.320 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-99.767 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-46.602 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-53.165Alınan Temettüler66.447 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI113.688 -257.321Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Ödenen Faiz-105.176 -404.135Alınan Faiz218.864 146.814YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.980.915 5.272.785NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.980.915 5.272.785DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.928.463 8.112.920DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.947.548 13.385.705Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 5.947.548 10.928.463Finansal Yatırımlar7.a 4.783.039 2.394.729Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar7.a 4.783.039 2.394.729Ticari Alacaklar8.a 12.752.356 8.015.426İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8.a 12.752.356 8.015.426Diğer Alacaklar9.a 2.911.885 2.995.589İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.a 2.911.885 2.995.589Peşin Ödenmiş Giderler10.a 307.619 175.729İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10.a 307.619 175.729ARA TOPLAM26.702.447 24.509.936TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR26.702.447 24.509.936DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7.b 159.711 159.711Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar7.b 159.711 159.711Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 930.465 1.083.200Maddi Duran Varlıklar12 7.915.364 7.885.209Binalar7.750.236 7.754.700Tesis, Makine ve Cihazlar84.423 43.338Taşıtlar11.044 16.172Mobilya ve Demirbaşlar69.661 70.999Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 50.170 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar50.170 0Ertelenmiş Vergi Varlığı24.c 688.731 413.858TOPLAM DURAN VARLIKLAR9.744.441 9.541.978TOPLAM VARLIKLAR36.446.888 34.051.914KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar8.b 18.312.123 14.099.857İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8.b 18.312.123 14.099.857Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17.a 112.561 91.613Diğer Borçlar96.779 311.129İlişkili Taraflara Diğer Borçlar26 0 20.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9.b 96.779 291.129Kısa Vadeli Karşılıklar17.b 430.625 436.603Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar430.625 436.603ARA TOPLAM18.952.088 14.939.202TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.952.088 14.939.202UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar26 2.141.045 2.100.621İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.141.045 2.100.621Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar2.141.045 2.100.621Uzun Vadeli Karşılıklar17.c 549.389 621.282Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar549.389 621.282TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.690.434 2.721.903TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER21.642.522 17.661.105ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar14.804.366 16.390.809Ödenmiş Sermaye18.a 3.000.000 3.000.000Sermaye Düzeltme Farkları18.b 115.005 115.005Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)7.023.460 7.023.460Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7.028.440 7.028.440Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)18.c 7.156.630 7.156.630Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18.f -128.190 -128.190Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar18.d -4.980 -4.980Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18.e 2.198.438 2.198.438Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı1.673.024 1.673.024Yasal Yedekler525.414 525.414Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18.g 4.053.905 2.087.106Net Dönem Karı veya Zararı18.g -1.586.442 1.966.800TOPLAM ÖZKAYNAKLAR14.804.366 16.390.809TOPLAM KAYNAKLAR36.446.888 34.051.914Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19.a 24.440.104 29.530.279Satışların Maliyeti19.b -23.723.685 -28.188.980TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)716.419 1.341.299BRÜT KAR (ZARAR)716.419 1.341.299Genel Yönetim Giderleri20.b -1.476.032 -1.281.796Pazarlama Giderleri20.a -32.011 -16.463Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21.a 117.578 691.255Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21.b -1.214.669 -674.002ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.888.715 60.293Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 66.447 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar22 -152.735 65.194FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.975.003 125.487Finansman Gelirleri23.a 218.864 146.814Finansman Giderleri23.b -105.176 -404.135SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.861.315 -131.834Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri274.873 126.530Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24.b 274.873 126.530SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.586.442 -5.304DÖNEM KARI (ZARARI)-1.586.442 -5.304Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.586.442 -5.304Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.586.442 -5.304Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.586.442 -5.304http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848264BIST