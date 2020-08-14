***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.000.000 115.005 7.156.630 -128.190 -4.980 2.198.438 5.561.234 -3.474.128 14.424.009 14.424.009Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-3.474.128 3.474.128 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)49.169 49.169 49.169Dönem Karı (Zararı)49.169 49.169 49.169Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler3.000.000 115.005 7.156.630 -128.190 -4.980 2.198.438 2.087.106 49.169 14.473.178 14.473.178Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.000.000 115.005 7.156.630 -128.190 -4.980 2.198.438 2.087.106 1.966.800 16.390.809 16.390.809Diğer DüzeltmelerTransferler1.966.800 -1.966.800 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-563.531 -563.531 -563.531Dönem Karı (Zararı)-563.531 -563.531 -563.531Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Sonu Bakiyeler3.000.000 115.005 7.156.630 -128.190 -4.980 2.198.438 4.053.906 -563.531 15.827.278 15.827.278Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.550.773 4.278.812Dönem Karı (Zararı)-563.531 49.169Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-563.531 49.169Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler619.864 301.251Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler41.454 39.663Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-9.409 -3.605Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-9.409 -3.605Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler884.612 362.557Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler884.612 362.557Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-42.011 -110.882İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-42.011 -110.882Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-69.070 -150.713Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-185.712 164.231İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler12.494.440 3.928.392Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-2.291.435 7.834.725Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-11.904.263 -640.105İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-11.904.263 -640.105Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-237.438 -1.589.097İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-237.438 -1.589.097Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-59.928 -86.964Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler27.049.478 -3.030.879İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)27.049.478 -3.030.879Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-1.517 -93.462Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-60.457 1.534.174İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-60.457 1.534.174Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları12.550.773 4.278.812YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.422 144.584Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-99.767 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-46.602 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-53.165Alınan Temettüler93.345 144.584FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI92.367 -308.815Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Ödenen Faiz-326.988 -625.474Alınan Faiz419.355 316.659YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.636.718 4.114.581NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.636.718 4.114.581DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.928.463 8.112.920DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23.565.181 12.227.501Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 23.565.181 10.928.463Finansal Yatırımlar7.a 4.686.164 2.394.729Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar7.a 4.686.164 2.394.729Ticari Alacaklar8.a 19.035.077 8.015.426İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8.a 19.035.077 8.015.426Diğer Alacaklar9.a 3.233.027 2.995.589İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.a 3.233.027 2.995.589Peşin Ödenmiş Giderler10 235.657 175.729İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 235.657 175.729ARA TOPLAM50.755.106 24.509.936TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR50.755.106 24.509.936DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7.b 159.711 159.711Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar7.b 159.711 159.711Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 1.125.210 1.083.200Maddi Duran Varlıklar12 7.897.727 7.885.209Binalar7.745.772 7.754.700Tesis, Makine ve Cihazlar77.715 43.338Taşıtlar5.916 16.172Mobilya ve Demirbaşlar68.324 70.999Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 45.796 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar45.796 0Ertelenmiş Vergi Varlığı24.c 482.928 413.858TOPLAM DURAN VARLIKLAR9.711.372 9.541.978TOPLAM VARLIKLAR60.466.478 34.051.914KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar8.b 41.149.335 14.099.857İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8.b 41.149.335 14.099.857Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17.a 90.096 91.613Diğer Borçlar177.887 311.129İlişkili Taraflara Diğer Borçlar26 0 20.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9.b 177.887 291.129Kısa Vadeli Karşılıklar17.b 455.736 436.603Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar455.736 436.603ARA TOPLAM41.873.054 14.939.202TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER41.873.054 14.939.202UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar26 2.173.406 2.100.621İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.173.406 2.100.621Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar2.173.406 2.100.621Uzun Vadeli Karşılıklar17.c 592.740 621.282Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar592.740 621.282TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.766.146 2.721.903TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER44.639.200 17.661.105ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar15.827.278 16.390.809Ödenmiş Sermaye18.a 3.000.000 3.000.000Sermaye Düzeltme Farkları18.b 115.005 115.005Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)7.023.460 7.023.460Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7.028.440 7.028.440Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)18.c 7.156.630 7.156.630Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18.f -128.190 -128.190Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar18.d -4.980 -4.980Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18.e 2.198.438 2.198.438Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı1.673.024 1.673.024Yasal Yedekler525.414 525.414Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18.g 4.053.906 2.087.106Net Dönem Karı veya Zararı18.g -563.531 1.966.800TOPLAM ÖZKAYNAKLAR15.827.278 16.390.809TOPLAM KAYNAKLAR60.466.478 34.051.914Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19.a 45.399.308 44.409.739 20.959.204 14.879.460Satışların Maliyeti19.b -43.315.559 -42.228.028 -19.591.874 -14.039.048TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.083.749 2.181.711 1.367.330 840.412Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)2.083.749 2.181.711 1.367.330 840.412Genel Yönetim Giderleri20.c -2.864.017 -2.502.185 -1.387.985 -1.220.389Pazarlama Giderleri20.b -63.931 -27.668 -31.920 -11.205Araştırma ve Geliştirme Giderleri20.a 0 -950 0 -950Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21.a 325.492 897.739 207.914 206.484Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21.b -430.975 -666.220 783.694 7.782ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-949.682 -117.573 939.033 -177.866Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 182.703 213.962 116.256 213.962Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar22 42.011 110.882 194.746 45.688FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-724.968 207.271 1.250.035 81.784Finansman Gelirleri23.a 419.355 316.659 200.491 169.845Finansman Giderleri23.b -326.988 -625.474 -221.812 -221.339SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-632.601 -101.544 1.228.714 30.290Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri69.070 150.713 -205.803 24.183Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24.b 69.070 150.713 -205.803 24.183SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-563.531 49.169 1.022.911 54.473DÖNEM KARI (ZARARI)-563.531 49.169 1.022.911 54.473Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-563.531 49.169 1.022.911 54.473Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-563.531 49.169 1.022.911 54.473Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-563.531 49.169 1.022.911 54.473http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868977BIST