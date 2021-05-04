***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.000.000 115.005 7.156.630 -128.190 -4.980 2.198.438 2.087.105 1.966.800 16.390.808 16.390.808Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.966.800 -1.966.800 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.586.442 -1.586.442 -1.586.442Dönem Karı (Zararı)-1.586.442 -1.586.442 -1.586.442Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler3.000.000 115.005 7.156.630 -128.190 -4.980 2.198.438 4.053.905 -1.586.442 14.804.366 14.804.366Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.000.000 115.005 7.156.630 -148.830 -4.980 2.198.438 4.053.905 3.018.214 19.388.382 19.388.382Transferler3.018.214 -3.018.214 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)76.388 1.909.913 1.986.301 1.986.301Dönem Karı (Zararı)1.909.913 1.909.913 1.909.913Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)76.388 76.388 76.388Dönem Sonu Bakiyeler3.000.000 115.005 7.156.630 -72.442 -4.980 2.198.438 7.072.119 1.909.913 21.374.683 21.374.683Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-172.619 -5.061.283Dönem Karı (Zararı)1.909.913 -1.586.442Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.909.913 -1.586.442Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-650.356 -195.564Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler29.317 19.442Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler69.453 87.268Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler76.169 85.210Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-6.716 2.058Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler99.089 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler99.089 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-491.001 152.735İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-491.001 152.735Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler492.143 -274.874Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-849.357 -180.135İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.432.176 -3.114.138Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-1.349.912 -2.388.310Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-26.301.443 -4.736.930İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-26.301.443 -4.736.930Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.240.081 83.704İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)2.240.081 83.704Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-168.163 -131.890Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26.441.254 4.212.266İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)26.441.254 4.212.266Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-8.684 20.948Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.285.309 -173.926İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-2.285.309 -173.926Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-172.619 -4.896.144Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -165.139YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI335.136 -33.320Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-487.158 -99.767Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-487.158 -46.602Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -53.165Alınan Temettüler822.294 66.447FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI30.061 113.688Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.998Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri2.998Ödenen Faiz-296.903 -105.176Alınan Faiz323.966 218.864YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)192.578 -4.980.915NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)192.578 -4.980.915DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13.870.502 10.928.463DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ14.063.080 5.947.548Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 14.063.080 13.870.502Finansal Yatırımlar7.a 11.335.915 9.986.003Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar11.335.915 9.986.003Ticari Alacaklar8.a 58.703.621 32.402.178İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar58.703.621 32.402.178Diğer Alacaklar9.a 1.566.583 3.806.664İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.566.583 3.806.664Peşin Ödenmiş Giderler10.a 267.801 99.638İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler267.801 99.638ARA TOPLAM85.937.000 60.164.985TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR85.937.000 60.164.985DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7.b 159.711 159.711Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar7.b 159.711 159.711Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 1.937.630 1.446.629Maddi Duran Varlıklar13 8.395.239 7.933.072Binalar7.732.330 7.736.745Tesis, Makine ve Cihazlar598.614 130.709Taşıtlar0 0Mobilya ve Demirbaşlar64.295 65.618Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 32.625 36.951Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar32.625 36.951Ertelenmiş Vergi Varlığı30.d 447.100 793.091TOPLAM DURAN VARLIKLAR10.972.305 10.369.454TOPLAM VARLIKLAR96.909.305 70.534.439KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar19 2.998İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.998Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar2.998Ticari Borçlar8.b 72.880.752 46.439.498İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar72.880.752 46.439.498Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar22.a 93.473 102.157Diğer Borçlar253.420 271.060İlişkili Taraflara Diğer Borçlar32 0 1.591İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9.b 253.420 269.469Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30.a 165.249Kısa Vadeli Karşılıklar527.203 473.368Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22.b 500.778 440.227Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar23 26.425 33.141ARA TOPLAM73.923.095 47.286.083TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER73.923.095 47.286.083UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar32 0 2.267.669İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 2.267.669Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar0 2.267.669Uzun Vadeli Karşılıklar22.c 727.000 707.778Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar727.000 707.778Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü30.d 884.527 884.527TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.611.527 3.859.974TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER75.534.622 51.146.057ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar21.374.683 19.388.382Ödenmiş Sermaye24.a 3.000.000 3.000.000Sermaye Düzeltme Farkları24.b 115.005 115.005Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)7.079.208 7.002.820Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7.084.188 7.007.800Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)24.c 7.156.630 7.156.630Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24.f -72.442 -148.830Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar24.d -4.980 -4.980Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler24.e 2.198.438 2.198.438Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı1.673.024 1.673.024Yasal Yedekler525.414 525.414Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları24.g 7.072.119 4.053.905Net Dönem Karı veya Zararı24.g 1.909.913 3.018.214TOPLAM ÖZKAYNAKLAR21.374.683 19.388.382TOPLAM KAYNAKLAR96.909.305 70.534.439Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat25.a 44.530.530 24.440.104Satışların Maliyeti25.b -40.871.555 -23.723.685TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.658.975 716.419Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)3.658.975 716.419Genel Yönetim Giderleri26.b -1.537.896 -1.476.032Pazarlama Giderleri26.a -72.993 -32.011Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27.a 323.068 117.578Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler27.b -1.210.367 -1.214.669ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.160.787 -1.888.715Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler28 822.294 66.447Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar28 491.001 -152.735FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.474.082 -1.975.003Finansman Gelirleri29.a 323.966 218.864Finansman Giderleri29.b -395.992 -105.176SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.402.056 -1.861.315Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri30.b -492.143 274.873Dönem Vergi (Gideri) Geliri30.c -165.249Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30.c -326.894 274.873SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.909.913 -1.586.442DÖNEM KARI (ZARARI)1.909.913 -1.586.442Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.909.913 -1.586.442Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar76.388 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24.f 95.485 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-19.097 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24.f -19.097 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)76.388 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.986.301 -1.586.442Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.986.301 -1.586.442http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934323BIST