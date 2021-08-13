***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.000.000 115.005 7.156.630 -128.190 -4.980 2.198.438 2.087.106 1.966.800 16.390.809 16.390.809Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.966.800 -1.966.800 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-563.531 -563.531 -563.531Dönem Karı (Zararı)-563.531 -563.531 -563.531Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler3.000.000 115.005 7.156.630 -128.190 -4.980 2.198.438 4.053.906 -563.531 15.827.278 15.827.278Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.000.000 115.005 7.156.630 -148.830 -4.980 2.198.438 4.053.905 3.018.214 19.388.382 19.388.382Diğer DüzeltmelerTransferler3.018.214 -3.018.214 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)45.230 1.591.186 1.636.416 1.636.416Dönem Karı (Zararı)1.591.186 1.591.186 1.591.186Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)45.230 45.230 45.230Dönem Sonu Bakiyeler3.000.000 115.005 7.156.630 -103.600 -4.980 2.198.438 7.072.119 1.591.186 21.024.798 21.024.798Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.231.326 12.550.773Dönem Karı (Zararı)1.591.186 -563.531Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.591.186 -563.531Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.289.220 619.864Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler80.144 41.454Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler42.801 -9.409Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler56.397 -9.409Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-13.596 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler99.089 884.612Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler99.089 884.612Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-617.774 -42.011İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-617.774 -42.011Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler473.892 -69.070Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-1.367.372 -185.712İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.368.044 12.494.440Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)2.755.734 -2.291.435Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-13.306.236 -11.904.263İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-13.306.236 -11.904.263Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.915.764 -237.438İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)2.915.764 -237.438Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-90.708 -59.928Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.730.032 27.049.478İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4.730.032 27.049.478Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12.361 -1.517Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.384.991 -60.457İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-2.384.991 -60.457Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-5.066.078 12.550.773Vergi İadeleri (Ödemeleri)-165.248 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-155.264 -6.422Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.221.413 -99.767Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.221.413 -46.602Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -53.165Alınan Temettüler1.066.149 93.345FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI308.002 92.367Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6.779 0Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri6.779 0Ödenen Faiz-404.455 -326.988Alınan Faiz705.678 419.355YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.078.588 12.636.718NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.078.588 12.636.718DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13.870.502 10.928.463DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.791.914 23.565.181Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 8.791.914 13.870.502Finansal Yatırımlar7.a 7.230.269 9.986.003Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar7.230.269 9.986.003Ticari Alacaklar8.a 45.708.414 32.402.178İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar45.708.414 32.402.178Diğer Alacaklar9.a 890.900 3.806.664İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar890.900 3.806.664Peşin Ödenmiş Giderler10.a 190.346 99.638İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler190.346 99.638Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar30.a 22.206 0ARA TOPLAM62.834.049 60.164.985TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR62.834.049 60.164.985DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7.b 159.711 159.711Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar7.b 159.711 159.711Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 2.064.403 1.446.629Maddi Duran Varlıklar13 9.083.042 7.933.072Binalar7.727.866 7.736.745Tesis, Makine ve Cihazlar571.708 130.709Taşıtlar720.488 0Mobilya ve Demirbaşlar62.980 65.618Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 28.250 36.951Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar28.250 36.951Ertelenmiş Vergi Varlığı30.d 450.934 793.091TOPLAM DURAN VARLIKLAR11.786.340 10.369.454TOPLAM VARLIKLAR74.620.389 70.534.439KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar19 6.779İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6.779Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar6.779Ticari Borçlar8.b 51.169.530 46.439.498İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar51.169.530 46.439.498Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar22.a 114.518 102.157Diğer Borçlar153.738 271.060İlişkili Taraflara Diğer Borçlar32 0 1.591İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9.b 153.738 269.469Kısa Vadeli Karşılıklar483.852 473.368Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22.b 464.307 440.227Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar23 19.545 33.141ARA TOPLAM51.928.417 47.286.083TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER51.928.417 47.286.083UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar32 0 2.267.669İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 2.267.669Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar0 2.267.669Uzun Vadeli Karşılıklar22.c 782.647 707.778Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar782.647 707.778Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü30.d 884.527 884.527TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.667.174 3.859.974TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER53.595.591 51.146.057ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar21.024.798 19.388.382Ödenmiş Sermaye24.a 3.000.000 3.000.000Sermaye Düzeltme Farkları24.b 115.005 115.005Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)7.048.050 7.002.820Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7.053.030 7.007.800Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)24.c 7.156.630 7.156.630Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24.f -103.600 -148.830Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar24.d -4.980 -4.980Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler24.e 2.198.438 2.198.438Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı1.673.024 1.673.024Yasal Yedekler525.414 525.414Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları24.g 7.072.119 4.053.905Net Dönem Karı veya Zararı24.g 1.591.186 3.018.214TOPLAM ÖZKAYNAKLAR21.024.798 19.388.382TOPLAM KAYNAKLAR74.620.389 70.534.439Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat25.a 75.237.447 45.399.308 30.706.917 20.959.204Satışların Maliyeti25.b -70.942.846 -43.315.559 -30.071.291 -19.591.874TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.294.601 2.083.749 635.626 1.367.330Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)4.294.601 2.083.749 635.626 1.367.330Genel Yönetim Giderleri26.c -3.137.279 -2.864.017 -1.599.383 -1.387.985Pazarlama Giderleri26.b -133.542 -63.931 -60.549 -31.920Araştırma ve Geliştirme Giderleri26.a -200 0 -200 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27.a 221.541 325.492 -101.527 207.914Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler27.b -1.265.739 -430.975 -55.372 783.694ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-20.618 -949.682 -1.181.405 939.033Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler28 1.265.788 182.703 443.494 116.256Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar28 617.774 42.011 126.773 194.746FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.862.944 -724.968 -611.138 1.250.035Finansman Gelirleri29.a 705.678 419.355 381.712 200.491Finansman Giderleri29.b -503.544 -326.988 -107.552 -221.812SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.065.078 -632.601 -336.978 1.228.714Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-473.892 69.070 18.251 -205.803Dönem Vergi (Gideri) Geliri30.c -143.043 22.206Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30.c -330.849 69.070 -3.955 -205.803SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.591.186 -563.531 -318.727 1.022.911DÖNEM KARI (ZARARI)1.591.186 -563.531 -318.727 1.022.911Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.591.186 -563.531 -318.727 1.022.911Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar45.230 0 -31.158 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24.f 56.538 0 -38.947 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-11.308 0 7.789 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24.f -11.308 0 7.789 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)45.230 0 -31.158 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.636.416 -563.531 -349.885 1.022.911Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.636.416 -563.531 -349.885 1.022.911http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957958BIST