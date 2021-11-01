***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









Dipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.000.000 115.005 7.156.630 -128.190 -4.980 2.198.438 2.087.106 1.966.800 16.390.809 16.390.809Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.966.800 -1.966.800 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)279.326 279.326 279.326Dönem Karı (Zararı)279.326 279.326 279.326Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler3.000.000 115.005 7.156.630 -128.190 -4.980 2.198.438 4.053.906 279.326 16.670.135 16.670.135Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.000.000 115.005 7.156.630 -148.830 -4.980 2.198.438 4.053.905 3.018.214 19.388.382 19.388.382Diğer DüzeltmelerTransferler3.018.214 -3.018.214 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29.079 1.625.203 1.654.282 1.654.282Dönem Karı (Zararı)1.625.203 1.625.203 1.625.203Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)29.079 29.079 29.079Dönem Sonu Bakiyeler3.000.000 115.005 7.156.630 -119.751 -4.980 2.198.438 7.072.119 1.625.203 21.042.664 21.042.664Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.007.427 2.468.305Dönem Karı (Zararı)1.625.203 279.326Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.625.203 279.326Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.578.378 215.712Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler171.611 -156.157Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler101.506 31.893Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler119.207 31.893Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-17.701Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler99.089 884.612Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler99.089 884.612Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-790.623 -158.502İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-790.623 -158.502Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler326.831 25.594Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-1.486.792 -411.728İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.889.003 1.973.267Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)2.042.961 -4.347.536Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-22.969.377 -28.523.348İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-22.969.377 -28.523.348Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.016.444 -333.762İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3.016.444 -333.762Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-38.231 30.432Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler15.258.497 34.989.563İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)15.258.497 34.989.563Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)19.471 6.395Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.218.768 151.523İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-2.218.768 151.523Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-4.842.178 2.468.305Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-165.249YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-306.736 381.554Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 387.977Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 387.977Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.374.596 -99.768Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.239.582 -46.603Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-135.014 -53.165Alınan Temettüler1.067.860 93.345FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI448.436 150.066Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri29.504Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri29.504Ödenen Faiz-538.109 -460.328Alınan Faiz957.041 610.394YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.865.727 2.999.925NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.865.727 2.999.925DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13.870.502 10.928.463DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ9.004.775 13.928.388Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 9.004.775 13.870.502Finansal Yatırımlar7.a 7.943.042 9.986.003Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar7.943.042 9.986.003Ticari Alacaklar8.a 55.371.555 32.402.178İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar55.371.555 32.402.178Diğer Alacaklar9.a 790.220 3.806.664İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar790.220 3.806.664Peşin Ödenmiş Giderler10.a 137.869 99.638İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler137.869 99.638Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar30.a 88.390 0ARA TOPLAM73.335.851 60.164.985TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR73.335.851 60.164.985DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7.b 159.711 159.711Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar7.b 159.711 159.711Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 2.237.252 1.446.629Maddi Duran Varlıklar13 9.016.992 7.933.072Binalar7.723.353 7.736.745Tesis, Makine ve Cihazlar547.728 130.709Taşıtlar684.167 0Mobilya ve Demirbaşlar61.744 65.618Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 156.016 36.951Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar156.016 36.951Ertelenmiş Vergi Varlığı30.d 533.426 793.091TOPLAM DURAN VARLIKLAR12.103.397 10.369.454TOPLAM VARLIKLAR85.439.248 70.534.439KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar19 29.504İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar29.504Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar29.504Ticari Borçlar8.b 61.697.995 46.439.498İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar61.697.995 46.439.498Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar22.a 121.628 102.157Diğer Borçlar319.961 271.060İlişkili Taraflara Diğer Borçlar32 0 1.591İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9.b 319.961 269.469Kısa Vadeli Karşılıklar525.389 473.368Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22.b 509.949 440.227Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar23 15.440 33.141ARA TOPLAM62.694.477 47.286.083TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER62.694.477 47.286.083UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar32 0 2.267.669İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 2.267.669Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar0 2.267.669Uzun Vadeli Karşılıklar22.c 817.580 707.778Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar817.580 707.778Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü30.d 884.527 884.527TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.702.107 3.859.974TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER64.396.584 51.146.057ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar21.042.664 19.388.382Ödenmiş Sermaye24.a 3.000.000 3.000.000Sermaye Düzeltme Farkları24.b 115.005 115.005Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)7.031.899 7.002.820Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7.036.879 7.007.800Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)24.c 7.156.630 7.156.630Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24.f -119.751 -148.830Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar24.d -4.980 -4.980Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler24.e 2.198.438 2.198.438Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı1.673.024 1.673.024Yasal Yedekler525.414 525.414Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları24.g 7.072.119 4.053.905Net Dönem Karı veya Zararı24.g 1.625.203 3.018.214TOPLAM ÖZKAYNAKLAR21.042.664 19.388.382TOPLAM KAYNAKLAR85.439.248 70.534.439Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat25.a 96.998.750 70.912.485 21.761.303 25.513.177Satışların Maliyeti25.b -91.447.210 -67.545.823 -20.504.364 -24.230.264TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.551.540 3.366.662 1.256.939 1.282.913Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)5.551.540 3.366.662 1.256.939 1.282.913Genel Yönetim Giderleri26.c -4.838.007 -4.249.841 -1.700.728 -1.385.824Pazarlama Giderleri26.b -182.582 -100.100 -49.040 -36.169Araştırma ve Geliştirme Giderleri26.a -425 0 -225 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27.a 404.257 639.541 182.716 314.049Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler27.b -1.360.714 -10.930 -94.975 420.045ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-425.931 -354.668 -405.313 595.014Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler28 1.267.499 351.020 1.711 168.317Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar28 790.623 158.502 172.849 116.491FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.632.191 154.854 -230.753 879.822Finansman Gelirleri29.a 957.041 610.394 251.363 191.039Finansman Giderleri29.b -637.198 -460.328 -133.654 -133.340SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.952.034 304.920 -113.044 937.521Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-326.831 -25.594 147.061 -94.664Dönem Vergi (Gideri) Geliri30.c -76.859 66.184Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30.c -249.972 -25.594 80.877 -94.664SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.625.203 279.326 34.017 842.857DÖNEM KARI (ZARARI)1.625.203 279.326 34.017 842.857Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.625.203 279.326 34.017 842.857Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar29.079 0 -16.151 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24.f 38.772 0 -17.766 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-9.693 0 1.615 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24.f -9.693 0 1.615 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)29.079 0 -16.151 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.654.282 279.326 17.866 842.857Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.654.282 279.326 17.866 842.857http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973412BIST