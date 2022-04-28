***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.000.000 115.005 7.156.630 -148.830 -4.980 2.198.438 4.053.905 3.018.214 19.388.382 19.388.382Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler3.018.214 -3.018.214 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)76.388 1.909.913 1.986.301 1.986.301Dönem Karı (Zararı)1.909.913 1.909.913 1.909.913Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)76.388 76.388 76.388Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler3.000.000 115.005 7.156.630 -72.442 -4.980 2.198.438 7.072.119 1.909.913 21.374.683 21.374.683Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.000.000 115.005 7.156.630 -315.164 -4.980 2.198.438 7.072.119 7.776.098 26.998.146 26.998.146Transferler306.385 7.469.713 -7.776.098 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)31.136 7.961.540 7.992.676 7.992.676Dönem Karı (Zararı)7.961.540 7.961.540 7.961.540Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)31.136 31.136 31.136Dönem Sonu Bakiyeler3.000.000 115.005 7.156.630 -284.028 -4.980 2.504.823 14.541.832 7.961.540 34.990.822 34.990.822Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.947.054 -172.619Dönem Karı (Zararı)7.961.540 1.909.913Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)7.961.540 1.909.913Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.062.688 -650.356Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler105.815 29.317Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler301.369 69.453Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler298.062 76.169Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler3.307 -6.716Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler157.167 99.089Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler157.167 99.089Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-894.488 -491.001İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-894.488 -491.001Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-113.807 492.143Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-1.618.744 -849.357İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.194.195 -1.432.176Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)137.164 -1.349.912Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-64.993.496 -26.301.443İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-64.993.496 -26.301.443Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.532.612 2.240.081İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.532.612 2.240.081Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-423.327 -168.163Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler70.575.586 26.441.254İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)70.575.586 26.441.254Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14.400 -8.684Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler416.480 -2.285.309İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)416.480 -2.285.309Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları10.093.047 -172.619Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.145.993 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI659.531 335.136Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-100.000 -487.158Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -487.158Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-100.000 0Alınan Temettüler875.590 822.294Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-116.059 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI790.657 30.061Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri47.503 2.998Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri47.503 2.998Ödenen Faiz-115.958 -296.903Alınan Faiz859.112 323.966YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.397.242 192.578NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.397.242 192.578DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.881.748 13.870.502DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16.278.990 14.063.080Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 16.278.990 6.881.748Finansal Yatırımlar6.a 9.218.007 9.355.171Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar9.218.007 9.355.171Ticari Alacaklar7.a 169.244.141 104.250.645İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar169.244.141 104.250.645Diğer Alacaklar8.a 3.027.374 1.494.762İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.027.374 1.494.762Peşin Ödenmiş Giderler9.a 544.918 121.591İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler544.918 121.591Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar29.a 1.000.031 0ARA TOPLAM199.313.461 122.103.917TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR199.313.461 122.103.917DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6.b 159.711 159.711Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar159.711 159.711Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar10 3.867.156 2.856.610Maddi Duran Varlıklar12 8.849.221 8.932.066Binalar7.714.424 7.718.839Tesis, Makine ve Cihazlar463.184 504.873Taşıtlar612.315 647.846Mobilya ve Demirbaşlar59.298 60.508Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 317.691 240.661Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar317.691 240.661Ertelenmiş Vergi Varlığı29.e 732.167 628.738TOPLAM DURAN VARLIKLAR13.925.946 12.817.786TOPLAM VARLIKLAR213.239.407 134.921.703KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar18 56.725 9.222İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar56.725 9.222Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar56.725 9.222Ticari Borçlar7.b 173.722.551 103.146.965İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar173.722.551 103.146.965Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21.a 136.915 122.515Diğer Borçlar1.292.292 875.812İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8.b 1.292.292 875.812Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29.b 0 1.145.962Kısa Vadeli Karşılıklar892.915 615.933Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21.b 859.831 586.156Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 33.084 29.777ARA TOPLAM176.101.398 105.916.409TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER176.101.398 105.916.409UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar21.c 1.262.660 1.122.621Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.262.660 1.122.621Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü29.e 884.527 884.527TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.147.187 2.007.148TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER178.248.585 107.923.557ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar34.990.822 26.998.146Ödenmiş Sermaye23.a 3.000.000 3.000.000Sermaye Düzeltme Farkları23.b 115.005 115.005Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)6.867.622 6.836.486Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)6.872.602 6.841.466Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)23.c 7.156.630 7.156.630Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23.f -284.028 -315.164Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar23.d -4.980 -4.980Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23.e 2.504.823 2.198.438Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı1.673.024 1.673.024Yasal Yedekler831.799 525.414Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23.g 14.541.832 7.072.119Net Dönem Karı veya Zararı23.g 7.961.540 7.776.098TOPLAM ÖZKAYNAKLAR34.990.822 26.998.146TOPLAM KAYNAKLAR213.239.407 134.921.703Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24.a 64.566.692 44.530.530Satışların Maliyeti24.b -57.972.413 -40.871.555TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.594.279 3.658.975Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)6.594.279 3.658.975Genel Yönetim Giderleri25.c -2.540.146 -1.537.896Pazarlama Giderleri25.b -112.125 -72.993Araştırma ve Geliştirme Giderleri25.a -320Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26.a 1.712.626 323.068Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26.b -162.646 -1.210.367ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.491.668 1.160.787Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler27 875.590 822.294Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar27 894.488 491.001FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.261.746 2.474.082Finansman Gelirleri28.a 859.112 323.966Finansman Giderleri28.b -273.125 -395.992SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.847.733 2.402.056Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri113.807 -492.143Dönem Vergi (Gideri) Geliri29.d 0 -165.249Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29.d 113.807 -326.894SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.961.540 1.909.913DÖNEM KARI (ZARARI)7.961.540 1.909.913Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları7.961.540 1.909.913Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar31.136 76.388Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23.f 41.515 95.485Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-10.379 -19.097Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23.f -10.379 -19.097Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)31.136 76.388TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.992.676 1.986.301Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları7.992.676 1.986.301http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024849BIST