***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
28.04.2022 17:15
***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 115.005 7.156.630 -148.830 -4.980 2.198.438 4.053.905 3.018.214 19.388.382 19.388.382
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
3.018.214 -3.018.214 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
76.388 1.909.913 1.986.301 1.986.301
Dönem Karı (Zararı)
1.909.913 1.909.913 1.909.913
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
76.388 76.388 76.388
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.000.000 115.005 7.156.630 -72.442 -4.980 2.198.438 7.072.119 1.909.913 21.374.683 21.374.683
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 115.005 7.156.630 -315.164 -4.980 2.198.438 7.072.119 7.776.098 26.998.146 26.998.146
Transferler
306.385 7.469.713 -7.776.098 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
31.136 7.961.540 7.992.676 7.992.676
Dönem Karı (Zararı)
7.961.540 7.961.540 7.961.540
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
31.136 31.136 31.136
Dönem Sonu Bakiyeler
3.000.000 115.005 7.156.630 -284.028 -4.980 2.504.823 14.541.832 7.961.540 34.990.822 34.990.822
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.947.054 -172.619
Dönem Karı (Zararı)
7.961.540 1.909.913
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
7.961.540 1.909.913
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.062.688 -650.356
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
105.815 29.317
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
301.369 69.453
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
298.062 76.169
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3.307 -6.716
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
157.167 99.089
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
157.167 99.089
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-894.488 -491.001
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-894.488 -491.001
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-113.807 492.143
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-1.618.744 -849.357
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.194.195 -1.432.176
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
137.164 -1.349.912
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-64.993.496 -26.301.443
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-64.993.496 -26.301.443
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.532.612 2.240.081
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.532.612 2.240.081
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-423.327 -168.163
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
70.575.586 26.441.254
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
70.575.586 26.441.254
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14.400 -8.684
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
416.480 -2.285.309
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
416.480 -2.285.309
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.093.047 -172.619
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.145.993 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
659.531 335.136
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-100.000 -487.158
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -487.158
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-100.000 0
Alınan Temettüler
875.590 822.294
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-116.059 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
790.657 30.061
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47.503 2.998
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
47.503 2.998
Ödenen Faiz
-115.958 -296.903
Alınan Faiz
859.112 323.966
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.397.242 192.578
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.397.242 192.578
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.881.748 13.870.502
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.278.990 14.063.080
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 16.278.990 6.881.748
Finansal Yatırımlar
6.a 9.218.007 9.355.171
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
9.218.007 9.355.171
Ticari Alacaklar
7.a 169.244.141 104.250.645
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
169.244.141 104.250.645
Diğer Alacaklar
8.a 3.027.374 1.494.762
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.027.374 1.494.762
Peşin Ödenmiş Giderler
9.a 544.918 121.591
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
544.918 121.591
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
29.a 1.000.031 0
ARA TOPLAM
199.313.461 122.103.917
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
199.313.461 122.103.917
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6.b 159.711 159.711
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
159.711 159.711
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 3.867.156 2.856.610
Maddi Duran Varlıklar
12 8.849.221 8.932.066
Binalar
7.714.424 7.718.839
Tesis, Makine ve Cihazlar
463.184 504.873
Taşıtlar
612.315 647.846
Mobilya ve Demirbaşlar
59.298 60.508
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 317.691 240.661
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
317.691 240.661
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29.e 732.167 628.738
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.925.946 12.817.786
TOPLAM VARLIKLAR
213.239.407 134.921.703
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 56.725 9.222
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
56.725 9.222
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
56.725 9.222
Ticari Borçlar
7.b 173.722.551 103.146.965
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
173.722.551 103.146.965
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21.a 136.915 122.515
Diğer Borçlar
1.292.292 875.812
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.b 1.292.292 875.812
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29.b 0 1.145.962
Kısa Vadeli Karşılıklar
892.915 615.933
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21.b 859.831 586.156
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 33.084 29.777
ARA TOPLAM
176.101.398 105.916.409
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
176.101.398 105.916.409
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
21.c 1.262.660 1.122.621
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.262.660 1.122.621
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29.e 884.527 884.527
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.147.187 2.007.148
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
178.248.585 107.923.557
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
34.990.822 26.998.146
Ödenmiş Sermaye
23.a 3.000.000 3.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23.b 115.005 115.005
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.867.622 6.836.486
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.872.602 6.841.466
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23.c 7.156.630 7.156.630
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.f -284.028 -315.164
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
23.d -4.980 -4.980
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.e 2.504.823 2.198.438
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
1.673.024 1.673.024
Yasal Yedekler
831.799 525.414
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23.g 14.541.832 7.072.119
Net Dönem Karı veya Zararı
23.g 7.961.540 7.776.098
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
34.990.822 26.998.146
TOPLAM KAYNAKLAR
213.239.407 134.921.703
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
24.a 64.566.692 44.530.530
Satışların Maliyeti
24.b -57.972.413 -40.871.555
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.594.279 3.658.975
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
6.594.279 3.658.975
Genel Yönetim Giderleri
25.c -2.540.146 -1.537.896
Pazarlama Giderleri
25.b -112.125 -72.993
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
25.a -320
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26.a 1.712.626 323.068
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26.b -162.646 -1.210.367
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.491.668 1.160.787
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 875.590 822.294
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
27 894.488 491.001
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.261.746 2.474.082
Finansman Gelirleri
28.a 859.112 323.966
Finansman Giderleri
28.b -273.125 -395.992
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.847.733 2.402.056
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
113.807 -492.143
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29.d 0 -165.249
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29.d 113.807 -326.894
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.961.540 1.909.913
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.961.540 1.909.913
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.961.540 1.909.913
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
31.136 76.388
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.f 41.515 95.485
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-10.379 -19.097
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23.f -10.379 -19.097
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
31.136 76.388
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.992.676 1.986.301
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.992.676 1.986.301
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024849
BIST