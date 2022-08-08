***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.000.000 115.005 7.156.630 -148.830 -4.980 2.198.438 4.053.905 3.018.214 19.388.382 19.388.382Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler3.018.214 -3.018.214 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)45.230 1.591.186 1.636.416 1.636.416Dönem Karı (Zararı)1.591.186 1.591.186 1.591.186Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)45.230 45.230 45.230Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler3.000.000 115.005 7.156.630 -103.600 -4.980 2.198.438 7.072.119 1.591.186 21.024.798 21.024.798Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.000.000 115.005 7.156.630 -315.164 -4.980 2.198.438 7.072.119 7.776.098 26.998.146 26.998.146Diğer DüzeltmelerTransferler3.000.000 -115.005 -1.010.869 5.901.972 -7.776.098 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-334.401 10.016.252 9.681.851 9.681.851Dönem Karı (Zararı)10.016.252 10.016.252 10.016.252Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-334.401 -334.401 -334.401Dönem Sonu Bakiyeler6.000.000 0 7.156.630 -649.565 -4.980 1.187.569 12.974.091 10.016.252 36.679.997 36.679.997Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.258.416 -5.231.326Dönem Karı (Zararı)10.016.252 1.591.186Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)10.016.252 1.591.186Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.960.696 -1.289.220Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler224.089 80.144Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler547.205 42.801Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler544.575 56.397Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler2.630 -13.596Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler157.167 99.089Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler157.167 99.089Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-1.757.364 -617.774İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-1.757.364 -617.774Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.864.177 473.892Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-2.995.970 -1.367.372İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.506.728 -5.368.044Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-2.888.663 2.755.734Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-68.157.148 -13.306.236İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-68.157.148 -13.306.236Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.259.957 2.915.764İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.259.957 2.915.764Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-279.729 -90.708Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler71.564.699 4.730.032İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)71.564.699 4.730.032Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)69.831 12.361Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler444.239 -2.384.991İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)444.239 -2.384.991Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.548.828 -5.066.078Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.290.412 -165.248YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI737.621 -155.264Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-200.000 -1.221.413Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -1.221.413Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-200.000 0Alınan Temettüler1.053.680 1.066.149Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-116.059FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.974.135 308.002Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri31.845 6.779Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri31.845 6.779Ödenen Faiz-191.458 -404.455Alınan Faiz2.133.748 705.678YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.970.172 -5.078.588NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.970.172 -5.078.588DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.881.748 13.870.502DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ11.851.920 8.791.914Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 11.851.920 6.881.748Finansal Yatırımlar6.a 12.243.834 9.355.171Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar12.243.834 9.355.171Ticari Alacaklar7.a 172.407.793 104.250.645İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar172.407.793 104.250.645Diğer Alacaklar8.a 5.754.719 1.494.762İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.754.719 1.494.762Peşin Ödenmiş Giderler9.a 401.320 121.591İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler401.320 121.591ARA TOPLAM202.659.586 122.103.917TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR202.659.586 122.103.917DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6.b 159.711 159.711Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar159.711 159.711Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar10 4.730.032 2.856.610Maddi Duran Varlıklar12 8.766.380 8.932.066Binalar7.709.960 7.718.839Tesis, Makine ve Cihazlar421.954 504.873Taşıtlar576.390 647.846Mobilya ve Demirbaşlar58.076 60.508Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 382.259 240.661Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar382.259 240.661Ertelenmiş Vergi Varlığı29.c 943.124 628.738TOPLAM DURAN VARLIKLAR14.981.506 12.817.786TOPLAM VARLIKLAR217.641.092 134.921.703KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar18 41.067 9.222İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar41.067 9.222Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar41.067 9.222Ticari Borçlar7.b 174.711.664 103.146.965İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar174.711.664 103.146.965Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21.a 192.346 122.515Diğer Borçlar1.320.051 875.812İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8.b 1.320.051 875.812Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29.a 922.646 1.145.962Kısa Vadeli Karşılıklar1.095.071 615.933Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21.b 1.062.664 586.156Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 32.407 29.777ARA TOPLAM178.282.845 105.916.409TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER178.282.845 105.916.409UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar21.c 1.793.723 1.122.621Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.793.723 1.122.621Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü29.c 884.527 884.527TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.678.250 2.007.148TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER180.961.095 107.923.557ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar36.679.997 26.998.146Ödenmiş Sermaye23.a 6.000.000 3.000.000Sermaye Düzeltme Farkları23.b 0 115.005Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)23 6.502.085 6.836.486Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)6.507.065 6.841.466Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)23.c 7.156.630 7.156.630Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23.f -649.565 -315.164Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar23.d -4.980 -4.980Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23.e 1.187.569 2.198.438Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı0 1.673.024Yasal Yedekler1.187.569 525.414Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23.g 12.974.091 7.072.119Net Dönem Karı veya Zararı23.g 10.016.252 7.776.098TOPLAM ÖZKAYNAKLAR36.679.997 26.998.146TOPLAM KAYNAKLAR217.641.092 134.921.703Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24.a 105.248.173 75.237.447 40.681.481 30.706.917Satışların Maliyeti24.b -93.853.221 -70.942.846 -35.880.808 -30.071.291TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)11.394.952 4.294.601 4.800.673 635.626Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)11.394.952 4.294.601 4.800.673 635.626Genel Yönetim Giderleri25.c -5.531.449 -3.137.279 -2.991.303 -1.599.383Pazarlama Giderleri25.b -217.265 -133.542 -105.140 -60.549Araştırma ve Geliştirme Giderleri25.a -3.670 -200 -3.350 -200Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26.a 3.992.336 221.541 2.279.710 -101.527Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26.b -2.609.374 -1.265.739 -2.446.728 -55.372ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.025.530 -20.618 1.533.862 -1.181.405Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler27 1.312.412 1.265.788 436.822 443.494Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar27 1.757.364 617.774 862.876 126.773FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)10.095.306 1.862.944 2.833.560 -611.138Finansman Gelirleri28.a 2.133.748 705.678 1.274.636 381.712Finansman Giderleri28.b -348.625 -503.544 -75.500 -107.552SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)11.880.429 2.065.078 4.032.696 -336.978Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.864.177 -473.892 -1.977.984 18.251Dönem Vergi (Gideri) Geliri29.a -2.067.096 -143.043 -2.067.096 22.206Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29.b 202.919 -330.849 89.112 -3.955SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)10.016.252 1.591.186 2.054.712 -318.727DÖNEM KARI (ZARARI)10.016.252 1.591.186 2.054.712 -318.727Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları10.016.252 1.591.186 2.054.712 -318.727Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-334.401 45.230 -365.537 -31.158Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23.f -445.868 56.538 -487.383 -38.947Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler111.467 -11.308 121.846 7.789Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23.f 111.467 -11.308 121.846 7.789Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-334.401 45.230 -365.537 -31.158TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.681.851 1.636.416 1.689.175 -349.885Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları9.681.851 1.636.416 1.689.175 -349.885http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052897BIST