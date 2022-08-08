***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
08.08.2022 15:27
***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 115.005 7.156.630 -148.830 -4.980 2.198.438 4.053.905 3.018.214 19.388.382 19.388.382
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
3.018.214 -3.018.214 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
45.230 1.591.186 1.636.416 1.636.416
Dönem Karı (Zararı)
1.591.186 1.591.186 1.591.186
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
45.230 45.230 45.230
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.000.000 115.005 7.156.630 -103.600 -4.980 2.198.438 7.072.119 1.591.186 21.024.798 21.024.798
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 115.005 7.156.630 -315.164 -4.980 2.198.438 7.072.119 7.776.098 26.998.146 26.998.146
Diğer Düzeltmeler
0
Transferler
3.000.000 -115.005 -1.010.869 5.901.972 -7.776.098 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-334.401 10.016.252 9.681.851 9.681.851
Dönem Karı (Zararı)
10.016.252 10.016.252 10.016.252
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-334.401 -334.401 -334.401
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 0 7.156.630 -649.565 -4.980 1.187.569 12.974.091 10.016.252 36.679.997 36.679.997
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.258.416 -5.231.326
Dönem Karı (Zararı)
10.016.252 1.591.186
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
10.016.252 1.591.186
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.960.696 -1.289.220
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
224.089 80.144
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
547.205 42.801
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
544.575 56.397
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.630 -13.596
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
157.167 99.089
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
157.167 99.089
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.757.364 -617.774
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-1.757.364 -617.774
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.864.177 473.892
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-2.995.970 -1.367.372
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.506.728 -5.368.044
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-2.888.663 2.755.734
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-68.157.148 -13.306.236
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-68.157.148 -13.306.236
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.259.957 2.915.764
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.259.957 2.915.764
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-279.729 -90.708
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
71.564.699 4.730.032
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
71.564.699 4.730.032
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
69.831 12.361
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
444.239 -2.384.991
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
444.239 -2.384.991
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.548.828 -5.066.078
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.290.412 -165.248
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
737.621 -155.264
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-200.000 -1.221.413
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -1.221.413
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-200.000 0
Alınan Temettüler
1.053.680 1.066.149
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-116.059
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.974.135 308.002
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
31.845 6.779
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
31.845 6.779
Ödenen Faiz
-191.458 -404.455
Alınan Faiz
2.133.748 705.678
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.970.172 -5.078.588
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.970.172 -5.078.588
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.881.748 13.870.502
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.851.920 8.791.914
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 11.851.920 6.881.748
Finansal Yatırımlar
6.a 12.243.834 9.355.171
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
12.243.834 9.355.171
Ticari Alacaklar
7.a 172.407.793 104.250.645
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
172.407.793 104.250.645
Diğer Alacaklar
8.a 5.754.719 1.494.762
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.754.719 1.494.762
Peşin Ödenmiş Giderler
9.a 401.320 121.591
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
401.320 121.591
ARA TOPLAM
202.659.586 122.103.917
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
202.659.586 122.103.917
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6.b 159.711 159.711
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
159.711 159.711
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 4.730.032 2.856.610
Maddi Duran Varlıklar
12 8.766.380 8.932.066
Binalar
7.709.960 7.718.839
Tesis, Makine ve Cihazlar
421.954 504.873
Taşıtlar
576.390 647.846
Mobilya ve Demirbaşlar
58.076 60.508
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 382.259 240.661
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
382.259 240.661
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29.c 943.124 628.738
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.981.506 12.817.786
TOPLAM VARLIKLAR
217.641.092 134.921.703
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 41.067 9.222
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
41.067 9.222
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
41.067 9.222
Ticari Borçlar
7.b 174.711.664 103.146.965
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
174.711.664 103.146.965
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21.a 192.346 122.515
Diğer Borçlar
1.320.051 875.812
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.b 1.320.051 875.812
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29.a 922.646 1.145.962
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.095.071 615.933
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21.b 1.062.664 586.156
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 32.407 29.777
ARA TOPLAM
178.282.845 105.916.409
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
178.282.845 105.916.409
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
21.c 1.793.723 1.122.621
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.793.723 1.122.621
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29.c 884.527 884.527
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.678.250 2.007.148
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
180.961.095 107.923.557
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
36.679.997 26.998.146
Ödenmiş Sermaye
23.a 6.000.000 3.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23.b 0 115.005
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23 6.502.085 6.836.486
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.507.065 6.841.466
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23.c 7.156.630 7.156.630
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.f -649.565 -315.164
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
23.d -4.980 -4.980
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.e 1.187.569 2.198.438
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
0 1.673.024
Yasal Yedekler
1.187.569 525.414
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23.g 12.974.091 7.072.119
Net Dönem Karı veya Zararı
23.g 10.016.252 7.776.098
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
36.679.997 26.998.146
TOPLAM KAYNAKLAR
217.641.092 134.921.703
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
24.a 105.248.173 75.237.447 40.681.481 30.706.917
Satışların Maliyeti
24.b -93.853.221 -70.942.846 -35.880.808 -30.071.291
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.394.952 4.294.601 4.800.673 635.626
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
11.394.952 4.294.601 4.800.673 635.626
Genel Yönetim Giderleri
25.c -5.531.449 -3.137.279 -2.991.303 -1.599.383
Pazarlama Giderleri
25.b -217.265 -133.542 -105.140 -60.549
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
25.a -3.670 -200 -3.350 -200
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26.a 3.992.336 221.541 2.279.710 -101.527
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26.b -2.609.374 -1.265.739 -2.446.728 -55.372
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.025.530 -20.618 1.533.862 -1.181.405
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 1.312.412 1.265.788 436.822 443.494
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
27 1.757.364 617.774 862.876 126.773
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.095.306 1.862.944 2.833.560 -611.138
Finansman Gelirleri
28.a 2.133.748 705.678 1.274.636 381.712
Finansman Giderleri
28.b -348.625 -503.544 -75.500 -107.552
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.880.429 2.065.078 4.032.696 -336.978
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.864.177 -473.892 -1.977.984 18.251
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29.a -2.067.096 -143.043 -2.067.096 22.206
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29.b 202.919 -330.849 89.112 -3.955
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.016.252 1.591.186 2.054.712 -318.727
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.016.252 1.591.186 2.054.712 -318.727
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
10.016.252 1.591.186 2.054.712 -318.727
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-334.401 45.230 -365.537 -31.158
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.f -445.868 56.538 -487.383 -38.947
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
111.467 -11.308 121.846 7.789
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23.f 111.467 -11.308 121.846 7.789
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-334.401 45.230 -365.537 -31.158
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.681.851 1.636.416 1.689.175 -349.885
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
9.681.851 1.636.416 1.689.175 -349.885
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052897
BIST