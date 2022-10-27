***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.000.000 115.005 7.156.630 -148.830 -4.980 2.198.438 4.053.905 3.018.214 19.388.382 19.388.382Transferler3.018.214 -3.018.214 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29.079 1.625.203 1.654.282 1.654.282Dönem Karı (Zararı)1.625.203 1.625.203 1.625.203Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)29.079 29.079 29.079Dönem Sonu Bakiyeler3.000.000 115.005 7.156.630 -119.751 -4.980 2.198.438 7.072.119 1.625.203 21.042.664 21.042.664Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.000.000 115.005 7.156.630 -315.164 -4.980 2.198.438 7.072.119 7.776.098 26.998.146 26.998.146Transferler3.000.000 -115.005 -1.010.869 5.901.972 -7.776.098 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-379.093 14.770.939 14.391.846 14.391.846Dönem Karı (Zararı)14.770.939 14.770.939 14.770.939Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-379.093 -379.093 -379.093Dönem Sonu Bakiyeler6.000.000 0 7.156.630 -694.257 -4.980 1.187.569 12.974.091 14.770.939 41.389.992 41.389.992Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.735.915 -5.007.427Dönem Karı (Zararı)14.770.939 1.625.203Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)14.770.939 1.625.203Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.479.360 -1.578.378Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler351.656 171.611Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler557.344 101.506Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler482.456 119.207Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler74.888 -17.701Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler157.167 99.089Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler157.167 99.089Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-2.999.196 -790.623İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-2.999.196 -790.623Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.565.144 326.831Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-3.111.475 -1.486.792İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.992.433 -4.889.003Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.312.299 -4.865.727NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.312.299 -4.865.727DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.881.748 13.870.502DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13.194.047 9.004.775Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 1.494.762İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12.044.750 1.494.762Peşin Ödenmiş Giderler9.a 509.265 121.591İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler509.265 121.591ARA TOPLAM215.112.232 122.103.917TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR215.112.232 122.103.917DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6.b 159.711 159.711Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar159.711 159.711Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar10 5.221.864 2.856.610Maddi Duran Varlıklar12 10.655.899 8.932.066Binalar7.705.447 7.718.839Tesis, Makine ve Cihazlar406.746 504.873Taşıtlar2.486.867 647.846Mobilya ve Demirbaşlar56.839 60.508Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 344.776 240.661Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar344.776 240.661Peşin Ödenmiş Giderler14 4.001 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4.001 0Ertelenmiş Vergi Varlığı29.c 229.027 628.738TOPLAM DURAN VARLIKLAR16.615.278 12.817.786TOPLAM VARLIKLAR231.727.510 134.921.703KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar18 19.793 9.222İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar19.793 9.222Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar19.793 9.222Ticari Borçlar7.b 185.036.532 103.146.965İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar3.146.965Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21.a 206.470 122.515Diğer Borçlarlmayan Taraflara Diğer Borçlar8.b 609.874 875.812Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29.a 971.973 1.145.962Kısa Vadeli Karşılıklar29.c 884.527 884.527TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.413.183 2.007.148TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER190.337.518 107.923.557ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar41.389.992 26.998.146Ödenmiş Sermaye23.a 6.000.000 3.000.000Sermaye Düzeltme Farkları23.b 0 115.005Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)6.457.393 6.836.486Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)6.462.373 6.841.466Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)23.c 7.156.630 7.156.630Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23.f -694.257 -315.164Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar23.d -4.980 -4.980Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23.e 1.187.569 2.198.438Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı0 1.673.024Yasal Yedekler41.389.992 26.998.146TOPLAM KAYNAKLAR231.727.510 134.921.703Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24.a 147.923.239 96.998.750 42.675.066 21.761.303Satışların Maliyeti24.b -131.238.194 -91.447.210 -37.384.973 -20.504.364TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)16.685.045 5.551.540 5.290.093 1.256.939BRÜT KAR (ZARAR)16.685.045 5.551.540 5.290.093 1.256.939Genel Yönetim Giderleri25.c -8.677.334 -4.838.007 -3.145.885 -1.700.728Pazarlama Giderleri25.b -325.484 -182.582 -108.219 -49.040Araştırma ve Geliştirme Giderleri25.a -4.075 -425 -405 -225Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26.a 5.901.925 404.257 1.909.589 182.716Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26.b -2.593.854 -1.360.714 15.520 -94.975ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.986.223 -425.931 3.960.693 -405.313Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler27 1.316.050 1.267.499 3.638 1.711Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar27 2.999.196 790.623 1.241.832 172.849FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)15.301.469 1.632.191 5.206.163 -230.753Finansman Gelirleri28.a 3.574.545 957.041 1.440.797 251.363Finansman Giderleri28.b -539.931 -637.198 -191.306 -133.654SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)18.336.083 1.952.034 6.455.654 -113.044Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.565.144 -326.831 -1.700.967 147.061Dönem Vergi (Gideri) Geliri29.a -3.039.069 -76.859 -971.973 66.184Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29.b -526.075 -249.972 -728.994 80.877SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)14.770.939 1.625.203 4.754.687 34.017DÖNEM KARI (ZARARI)14.770.939 1.625.203 4.754.687 34.017Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları14.770.939 1.625.203 4.754.687 34.017Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-379.093 29.079 -44.692 -16.151Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23.f -505.457 38.772 -59.589 -17.766Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler126.364 -9.693 14.897 1.615Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23.f 126.364 -9.693 14.897 1.615Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-379.093 29.079 -44.692 -16.151TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)14.391.846 1.654.282 4.709.995 17.866Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları14.391.846 1.654.282 4.709.995 17.866http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074618BIST