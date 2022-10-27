***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
27.10.2022 14:58
***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 115.005 7.156.630 -148.830 -4.980 2.198.438 4.053.905 3.018.214 19.388.382 19.388.382
Transferler
3.018.214 -3.018.214 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29.079 1.625.203 1.654.282 1.654.282
Dönem Karı (Zararı)
1.625.203 1.625.203 1.625.203
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29.079 29.079 29.079
Dönem Sonu Bakiyeler
3.000.000 115.005 7.156.630 -119.751 -4.980 2.198.438 7.072.119 1.625.203 21.042.664 21.042.664
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 115.005 7.156.630 -315.164 -4.980 2.198.438 7.072.119 7.776.098 26.998.146 26.998.146
Transferler
3.000.000 -115.005 -1.010.869 5.901.972 -7.776.098 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-379.093 14.770.939 14.391.846 14.391.846
Dönem Karı (Zararı)
14.770.939 14.770.939 14.770.939
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-379.093 -379.093 -379.093
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 0 7.156.630 -694.257 -4.980 1.187.569 12.974.091 14.770.939 41.389.992 41.389.992
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.735.915 -5.007.427
Dönem Karı (Zararı)
14.770.939 1.625.203
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
14.770.939 1.625.203
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.479.360 -1.578.378
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
351.656 171.611
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
557.344 101.506
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
482.456 119.207
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
74.888 -17.701
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
157.167 99.089
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
157.167 99.089
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-2.999.196 -790.623
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-2.999.196 -790.623
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.565.144 326.831
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-3.111.475 -1.486.792
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.992.433 -4.889.003
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.312.299 -4.865.727
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.312.299 -4.865.727
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.881.748 13.870.502
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.194.047 9.004.775
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.494.762
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12.044.750 1.494.762
Peşin Ödenmiş Giderler
9.a 509.265 121.591
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
509.265 121.591
ARA TOPLAM
215.112.232 122.103.917
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
215.112.232 122.103.917
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6.b 159.711 159.711
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
159.711 159.711
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 5.221.864 2.856.610
Maddi Duran Varlıklar
12 10.655.899 8.932.066
Binalar
7.705.447 7.718.839
Tesis, Makine ve Cihazlar
406.746 504.873
Taşıtlar
2.486.867 647.846
Mobilya ve Demirbaşlar
56.839 60.508
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 344.776 240.661
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
344.776 240.661
Peşin Ödenmiş Giderler
14 4.001 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.001 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29.c 229.027 628.738
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.615.278 12.817.786
TOPLAM VARLIKLAR
231.727.510 134.921.703
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 19.793 9.222
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
19.793 9.222
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
19.793 9.222
Ticari Borçlar
7.b 185.036.532 103.146.965
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.146.965
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21.a 206.470 122.515
Diğer Borçlar
lmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.b 609.874 875.812
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29.a 971.973 1.145.962
Kısa Vadeli Karşılıklar
29.c 884.527 884.527
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.413.183 2.007.148
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
190.337.518 107.923.557
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
41.389.992 26.998.146
Ödenmiş Sermaye
23.a 6.000.000 3.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23.b 0 115.005
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.457.393 6.836.486
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.462.373 6.841.466
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23.c 7.156.630 7.156.630
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.f -694.257 -315.164
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
23.d -4.980 -4.980
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.e 1.187.569 2.198.438
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
0 1.673.024
Yasal Yedekler
41.389.992 26.998.146
TOPLAM KAYNAKLAR
231.727.510 134.921.703
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
24.a 147.923.239 96.998.750 42.675.066 21.761.303
Satışların Maliyeti
24.b -131.238.194 -91.447.210 -37.384.973 -20.504.364
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.685.045 5.551.540 5.290.093 1.256.939
BRÜT KAR (ZARAR)
16.685.045 5.551.540 5.290.093 1.256.939
Genel Yönetim Giderleri
25.c -8.677.334 -4.838.007 -3.145.885 -1.700.728
Pazarlama Giderleri
25.b -325.484 -182.582 -108.219 -49.040
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
25.a -4.075 -425 -405 -225
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26.a 5.901.925 404.257 1.909.589 182.716
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26.b -2.593.854 -1.360.714 15.520 -94.975
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.986.223 -425.931 3.960.693 -405.313
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 1.316.050 1.267.499 3.638 1.711
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
27 2.999.196 790.623 1.241.832 172.849
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.301.469 1.632.191 5.206.163 -230.753
Finansman Gelirleri
28.a 3.574.545 957.041 1.440.797 251.363
Finansman Giderleri
28.b -539.931 -637.198 -191.306 -133.654
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.336.083 1.952.034 6.455.654 -113.044
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.565.144 -326.831 -1.700.967 147.061
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29.a -3.039.069 -76.859 -971.973 66.184
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29.b -526.075 -249.972 -728.994 80.877
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14.770.939 1.625.203 4.754.687 34.017
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.770.939 1.625.203 4.754.687 34.017
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
14.770.939 1.625.203 4.754.687 34.017
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-379.093 29.079 -44.692 -16.151
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.f -505.457 38.772 -59.589 -17.766
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
126.364 -9.693 14.897 1.615
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23.f 126.364 -9.693 14.897 1.615
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-379.093 29.079 -44.692 -16.151
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.391.846 1.654.282 4.709.995 17.866
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
14.391.846 1.654.282 4.709.995 17.866
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074618
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