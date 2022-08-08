***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
08.08.2022 11:19
***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05/08/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01/01/2022-30/06/2022
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Dipnotlar 1 ve 23 madde
Değişikliğin Nedeni
sehven ortaklık yapısının yanlış yazılması
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
yok
Açıklamalar
Starteji Menkul Değerler A.Ş. 05/08/2022 tarihinde yayınlanan 30/06/2022 finansal tabloların dipnotlarının 1. ve 23. maddelerinde şirketin ortaklık yapısı sehven yanlış yazılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052818
BIST
12:512.789
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -5,94
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.781
12:5117,9629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0133
|Açılış
|: 17,9830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,9108
12:5118,4010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1028
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4162
En Düşük
18,2767
12:511.033,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,39
|Açılış
|: 1.033,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.035,88
En Düşük
1.028,45
BIST En Aktif Hisseler12:49
|NTGAZ
|13,98
|43.549.468
|% 9,99
|
|OBASE
|16,89
|41.518.660
|% 9,96
|
|ORCAY
|23,86
|59.685.719
|% 9,95
|
|IHAAS
|44,26
|10.115.987
|% 8,96
|
|RODRG
|27,54
|3.575.122
|% 7,16
|
|KZBGY
|35,96
|15.644.798
|% -9,96
|
|EDATA
|15,58
|28.910.700
|% -4,12
|
|KTSKR
|39,12
|47.712.541
|% -4,07
|
|BMSCH
|14,40
|23.797.928
|% -4,00
|
|AGESA
|21,30
|15.782.342
|% -3,97
|
|MOBTL
|2,01
|277.566.539
|% 6,91
|
|KONKA
|24,06
|175.086.613
|% 3,98
|
|KRPLS
|7,19
|115.522.489
|% 0,14
|
|GESAN
|67,80
|83.774.135
|% -2,73
|
|DAPGM
|39,16
|62.436.394
|% 0,51
|
|MOBTL
|2,01
|277.566.539
|% 6,91
|
|KRPLS
|7,19
|115.522.489
|% 0,14
|
|HUNER
|3,19
|50.407.083
|% -3,04
|
|SEGYO
|1,15
|16.607.654
|% -0,86
|
|KONKA
|24,06
|175.086.613
|% 3,98
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9587
|17,9654
|% 0,09
|
|Euro
|18,3928
|18,4014
|% 0,56
|
|Sterlin
|21,7052
|21,8140
|% 0,53
|
|Frank
|18,7759
|18,8890
|% 0,45
|
|Riyal
|4,7654
|4,7893
|% 0,22
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-0,10
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.035
|3,76
|
|Cumhuriyet
|6.896
|7.000
|20,00
|
|Tam
|6.931
|6.984
|-3,00
|
|Yarım
|3.377
|3.414
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.707
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,58
|20,61
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,93
|0,00
|
|B. Petrol
|95,60
|95,60
|-1,05
|