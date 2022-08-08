***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05/08/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01/01/2022-30/06/2022Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarDipnotlar 1 ve 23 maddeDeğişikliğin Nedenisehven ortaklık yapısının yanlış yazılmasıDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiyokAçıklamalarStarteji Menkul Değerler A.Ş. 05/08/2022 tarihinde yayınlanan 30/06/2022 finansal tabloların dipnotlarının 1. ve 23. maddelerinde şirketin ortaklık yapısı sehven yanlış yazılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052818BIST