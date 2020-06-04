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***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.06.2020 10:07
GÜNCEL HABERLER



***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
OSMAN NECDET TÜRKAY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı 0.01
UFUK SİNAN DİNÇER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici Genel Müdür 0.01
YAŞAR SARIKAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi 0.01
HAKAN SAVAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi 0.01

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
OSMAN NECDET TÜRKAY Yönetim Kurulu Başkanı
UFUK SİNAN DİNÇER Yönetim Kurulu Başkan Vekili
YAŞAR SARIKAYA Yönetim Kurulu Üyesi
HAKAN SAVAŞ Yönetim Kurulu Üyesi
Z.FEYZA TANYEL Yurtiçi Ser. Piy. Uz.
DOĞAN KAYA Bilgi İşlem Müdürü
HÜLYA ÜNLÜ Hazine Müdürü
FATİH MARTI Müfettiş




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848958


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SALIX 10,78 39.476 % 10,00  
TKURU 19,22 260.585 % 9,95  
MNDRS 2,55 139.138.589 % 9,91  
EGCEY 1,01 459.194 % 9,78  
EGCYH 0,68 311.465 % 9,68  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4420 8,4844 % -0,08  
Frank 7,0084 7,0506 % 0,37  
Riyal 1,7962 1,8053 % 0,38  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.706 1.707 7,33  
Altın Gr. 371 371 2,85  
Cumhuriyet 2.408 2.439 12,20  
Tam 2.478 2.510 12,60  
Yarım 1.209 1.225 6,10  
Çeyrek 605 613 3,10  
Gümüş.Ons 17,66 17,70 0,04  
Gümüş Gr. 3,83 3,84 0,01  
B. Petrol 39,55 39,55 -0,24  
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