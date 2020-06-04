***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.06.2020 10:07
***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
OSMAN NECDET TÜRKAY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı 0.01
UFUK SİNAN DİNÇER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici Genel Müdür 0.01
YAŞAR SARIKAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi 0.01
HAKAN SAVAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi 0.01
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
OSMAN NECDET TÜRKAY Yönetim Kurulu Başkanı
UFUK SİNAN DİNÇER Yönetim Kurulu Başkan Vekili
YAŞAR SARIKAYA Yönetim Kurulu Üyesi
HAKAN SAVAŞ Yönetim Kurulu Üyesi
Z.FEYZA TANYEL Yurtiçi Ser. Piy. Uz.
DOĞAN KAYA Bilgi İşlem Müdürü
HÜLYA ÜNLÜ Hazine Müdürü
FATİH MARTI Müfettiş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848958
BIST
11:55109.521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 409,60
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.589
En Düşük
108.779
11:556,7689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0375
|Açılış
|: 6,7960
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7689
En Düşük
6,7128
11:557,5855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0099
|Açılış
|: 7,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,5879
En Düşük
7,5332
11:55370,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 2,85
|Açılış
|: 370,79
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
371,03
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|10,78
|39.476
|% 10,00
|
|TKURU
|19,22
|260.585
|% 9,95
|
|MNDRS
|2,55
|139.138.589
|% 9,91
|
|EGCEY
|1,01
|459.194
|% 9,78
|
|EGCYH
|0,68
|311.465
|% 9,68
|
|EKIZ
|6,39
|591.458
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|16.909.592
|% -9,99
|
|FRIGO
|16,14
|583.025
|% -9,98
|
|YONGA
|27,08
|137.729
|% -9,97
|
|TSPOR
|4,98
|32.732.180
|% -9,95
|
|THYAO
|12,70
|500.590.724
|% 1,36
|
|PETKM
|3,77
|472.518.147
|% 2,72
|
|GARAN
|8,20
|408.217.794
|% -0,24
|
|ASELS
|31,48
|247.528.187
|% -0,88
|
|GSRAY
|3,51
|231.410.770
|% 4,46
|
|PETKM
|3,77
|472.518.147
|% 2,72
|
|EKGYO
|1,63
|187.752.226
|% -1,81
|
|TSKB
|1,16
|103.561.028
|% 0,87
|
|SKBNK
|1,32
|107.359.715
|% 3,13
|
|GSRAY
|3,51
|231.410.770
|% 4,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4420
|8,4844
|% -0,08
|
|Frank
|7,0084
|7,0506
|% 0,37
|
|Riyal
|1,7962
|1,8053
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|7,33
|
|Altın Gr.
|371
|371
|2,85
|
|Cumhuriyet
|2.408
|2.439
|12,20
|
|Tam
|2.478
|2.510
|12,60
|
|Yarım
|1.209
|1.225
|6,10
|
|Çeyrek
|605
|613
|3,10
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,70
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,01
|
|B. Petrol
|39,55
|39,55
|-0,24
|