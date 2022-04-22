***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.04.2022 11:25
***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 6.000.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
STRATEJİ HOLDİN A.Ş 4437600 TRY 73,96
CİMEN AKA 960000 TRY 16
DEVRİM AKA 600000 TRY 10
OSMAN NECDET TÜRKAY 600 TRY 0,01
UFUK SİNAN DİNCER 600 TRY 0,01
YAŞAR SARIKAYA 600 TRY 0,01
HAKAN SAVAŞ 600 TRY 0,01
TOPLAM 6000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022868
BIST
11:242.558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 1,12
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.546
11:2414,7411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0385
|Açılış
|: 14,7230
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7411
En Düşük
14,6956
11:2415,9271
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0224
|Açılış
|: 15,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9950
|
15,9764
En Düşük
15,9021
11:24923,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,07
|Açılış
|: 924,47
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
919,94
BIST En Aktif Hisseler11:22
|DAGHL
|25,64
|5.568.714
|% 9,95
|
|KLSYN
|2,16
|42.638.385
|% 9,64
|
|IHAAS
|20,86
|6.556.836
|% 8,36
|
|TIRE
|13,53
|50.521.712
|% 7,04
|
|BMSCH
|8,57
|64.664.241
|% 6,72
|
|OLMK
|8,31
|23.389.089
|% -8,08
|
|MANAS
|24,98
|15.694.722
|% -5,88
|
|TDGYO
|8,11
|13.822.851
|% -4,48
|
|MSGYO
|4,20
|9.037.155
|% -3,89
|
|IDEAS
|22,70
|3.348.289
|% -3,40
|
|THYAO
|39,94
|1.401.673.958
|% -0,60
|
|ASELS
|28,60
|1.346.158.500
|% 0,28
|
|SISE
|18,72
|1.219.790.715
|% 2,41
|
|EKGYO
|3,07
|694.610.378
|% -0,97
|
|PETKM
|10,92
|656.855.230
|% 1,96
|
|EKGYO
|3,07
|694.610.378
|% -0,97
|
|ODAS
|2,59
|339.539.807
|% 2,37
|
|TSKB
|2,05
|217.854.735
|% -0,97
|
|VAKBN
|4,80
|355.620.058
|% 1,05
|
|YKBNK
|5,33
|369.987.614
|% -0,37
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7323
|14,7390
|% 0,25
|
|Euro
|15,9053
|15,9202
|% -0,18
|
|Sterlin
|18,9607
|19,0558
|% -0,72
|
|Frank
|15,3652
|15,4578
|% 0,04
|
|Riyal
|3,9171
|3,9368
|% 0,22
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.951
|-0,79
|
|Altın Gr.
|923
|924
|1,13
|
|Cumhuriyet
|6.107
|6.199
|0,00
|
|Tam
|6.079
|6.230
|0,65
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|0,31
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,40
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,56
|-0,11
|
|B. Petrol
|108
|108
|-0,42
|