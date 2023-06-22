***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.06.2023 10:48
***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 10.000.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
STRATEJİ HOLDİN A.Ş 8396000 TRY 83,96
OSMAN NECDET TÜRKAY 1604000 TRY 16,04
TOPLAM 10000000 TRY 100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
OSMAN NECDET TÜRKAY Yönetim Kurulu Başkanı
UFUK SİNAN DİNÇER Yönetim Kurulu Başkan Vekili
YAŞAR SARIKAYA Yönetim Kurulu Üyesi
HAKAN SAVAŞ Yönetim Kurulu Üyesi
Z.FEYZA TANYEL Yurtiçi Ser. Piy. Uz.
HÜLYA ÜNLÜ Hazine Müdürü
FATİH MARTI Müfettiş
MEHMET ÖZCAN Operasyon Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161124
BIST