***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 10.000.000Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)STRATEJİ HOLDİN A.Ş 8396000 TRY 83,96OSMAN NECDET TÜRKAY 1604000 TRY 16,04TOPLAM 10000000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviOSMAN NECDET TÜRKAY Yönetim Kurulu BaşkanıUFUK SİNAN DİNÇER Yönetim Kurulu Başkan VekiliYAŞAR SARIKAYA Yönetim Kurulu ÜyesiHAKAN SAVAŞ Yönetim Kurulu ÜyesiZ.FEYZA TANYEL Yurtiçi Ser. Piy. Uz.HÜLYA ÜNLÜ Hazine MüdürüFATİH MARTI MüfettişMEHMET ÖZCAN Operasyon Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161124BIST