***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.12.2023 15:50
***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
OSMAN NECDET TÜRKAY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı 16.04
UFUK SİNAN DİNÇER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici Genel Müdür
YAŞAR SARIKAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi
HAKAN SAVAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi
MURAT AĞCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
OSMAN NECDET TÜRKAY Yönetim Kurulu Başkanı
UFUK SİNAN DİNÇER Yönetim Kurulu Başkan Vekili
YAŞAR SARIKAYA Yönetim Kurulu Üyesi
HAKAN SAVAŞ Yönetim Kurulu Üyesi
MURAT AĞCI Yönetim Kurulu Üyesi
Z.FEYZA TANYEL Yurtiçi Ser. Piy. Uz.
HÜLYA ÜNLÜ Hazine Müdürü
FATİH MARTI Müfettiş
MEHMET ÖZCAN Operasyon Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227003
BIST