***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
06.03.2020 15:43
***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/03/2020
Karar Sayısı
005
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824906
BIST
15:49109.316
En Yüksek
|Değişim
|: -2,24%
|| -2.499,41
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
108.775
15:496,1056
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0080
|Açılış
|: 6,0920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
15:496,9150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0459
|Açılış
|: 6,8720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,9150
En Düşük
6,8333
15:49330,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 1,78
|Açılış
|: 330,78
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,18
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|7,77
|5.562.030
|% 14,94
|
|BRKSN
|3,54
|6.433.236
|% 14,94
|
|UTPYA
|5,50
|16.439.182
|% 13,40
|
|VAKKO
|6,08
|132.697.364
|% 9,95
|
|BURCE
|8,16
|24.437.950
|% 6,95
|
|MERIT
|17,76
|4.722
|% -9,71
|
|OSMEN
|6,05
|7.564
|% -9,70
|
|DARDL
|5,00
|320.418
|% -8,26
|
|BALAT
|2,67
|257.777
|% -8,25
|
|GARFA
|4,79
|13.596.011
|% -7,71
|
|THYAO
|11,22
|900.029.913
|% -4,18
|
|ASELS
|29,58
|562.478.291
|% -2,31
|
|EREGL
|8,89
|359.269.454
|% 1,60
|
|GARAN
|9,99
|331.596.533
|% -3,01
|
|YKBNK
|2,42
|258.046.193
|% -4,35
|
|YKBNK
|2,42
|258.046.193
|% -4,35
|
|ODAS
|2,08
|210.509.955
|% -2,80
|
|KARSN
|1,86
|166.587.130
|% -2,62
|
|EKGYO
|1,44
|122.921.572
|% -2,04
|
|THYAO
|11,22
|900.029.913
|% -4,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9030
|7,9426
|% 0,02
|
|Frank
|6,4881
|6,5272
|% 0,80
|
|Riyal
|1,6210
|1,6291
|% -0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.687
|13,54
|
|Altın Gr.
|330
|330
|0,89
|
|Cumhuriyet
|2.183
|2.216
|30,00
|
|Tam
|2.172
|2.226
|27,99
|
|Yarım
|1.050
|1.077
|13,54
|
|Çeyrek
|526
|538
|6,77
|
|Gümüş.Ons
|17,44
|17,48
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|48,03
|48,03
|-1,96
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:59CRFSA
Yüzde -5.26 oranında düşüşle 6.85 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 482, 679 adet işlem
-
15:58DURDO
Yüzde -6.36 oranında düşüşle 16.19 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 398 adet işlem
-
15:57FONET
Yüzde -5.66 oranında düşüşle 7.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 199, 878 adet işlem
-
15:56XU100
Endeks 109, 612 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 97 altında . İşlem hacmi 6, 194.00 milyon TL de
-
15:55CRFSA
Yüzde -4.98 oranında düşüşle 6.87 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 467, 114 adet işlem