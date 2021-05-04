***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
04.05.2021 10:35
***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/05/2021
Karar Sayısı
009
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934324
BIST
17:301.416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -5,06
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.428
En Düşük
1.411
17:308,3088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0614
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3481
En Düşük
8,2393
17:309,9946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0392
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0391
En Düşük
9,9291
17:30479,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,95
|Açılış
|: 479,57
|
|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
481,10
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler17:30
|TSPOR
|2,09
|85.066.823
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,77
|6.220.810
|% 10,00
|
|KARTN
|61,60
|58.024.290
|% 10,00
|
|DITAS
|15,29
|2.266.712
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|1.109.525
|% 10,00
|
|CASA
|144,20
|348.537
|% -9,99
|
|VAKFN
|21,30
|14.144.691
|% -9,97
|
|AYCES
|68,35
|1.158.997
|% -9,95
|
|PRKME
|5,71
|59.067.695
|% -7,75
|
|CMENT
|35,52
|161.581
|% -7,50
|
|EREGL
|19,64
|1.684.404.574
|% 3,59
|
|THYAO
|12,68
|1.158.782.992
|% -1,86
|
|KRDMD
|7,56
|860.617.649
|% 2,30
|
|GARAN
|7,28
|859.810.239
|% -1,22
|
|PETKM
|6,86
|779.505.783
|% 0,88
|
|YKBNK
|2,08
|333.527.425
|% -1,89
|
|DOHOL
|2,97
|350.276.728
|% 0,34
|
|GARAN
|7,28
|859.810.239
|% -1,22
|
|KRDMD
|7,56
|860.617.649
|% 2,30
|
|PETKM
|6,86
|779.505.783
|% 0,88
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3051
|8,3088
|% 0,74
|
|Euro
|9,9856
|9,9946
|% 0,39
|
|Sterlin
|11,4905
|11,5481
|% 0,44
|
|Frank
|9,0771
|9,1318
|% 0,67
|
|Riyal
|2,2102
|2,2213
|% 0,78
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|0,65
|
|Altın Gr.
|480
|480
|4,56
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,83
|26,86
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|0,08
|
|B. Petrol
|68,36
|68,36
|0,80
|