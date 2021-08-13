BIST En Aktif Hisseler16:50
|VKING
|7,60
|4.391.518
|% 9,99
|IZFAS
|6,20
|5.638.159
|% 9,93
|PENTA
|65,35
|37.042.734
|% 9,92
|DARDL
|2,56
|9.145.403
|% 9,87
|MEDTR
|36,84
|76.469.079
|% 9,84
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|8,5474
|8,5514
|% 0,12
|Euro
|10,0618
|10,0683
|% 0,05
|Sterlin
|11,8013
|11,8605
|% 0,36
|Frank
|9,2663
|9,3222
|% 0,59
|Riyal
|2,2735
|2,2849
|% 0,13
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|12,18
|Altın Gr.
|484
|484
|2,88
|Cumhuriyet
|3.220
|3.268
|13,00
|Tam
|3.205
|3.286
|15,44
|Yarım
|1.549
|1.590
|7,47
|Çeyrek
|777
|795
|3,73
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,48
|0,28
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,07
|B. Petrol
|71,03
|71,03
|-0,28
Seans Raporu 16:50
- 17:04KTSKR Yüzde 4.29 oranında artışla 42.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 211, 213 adet işlem
- 17:02 Tavandan işlem gören hisse senedleri : AGYO, VKING, DARDL, PENTA, SKTAS, DENGE, IZFAS, GSDDE
- 17:02 GSDDE, AKSA, OZKGY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 17:02 MARKA, IDGYO, SNKRN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 17:02 Bu seansda işlem gören 216 hisse senedinden 92 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 103 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 21 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem