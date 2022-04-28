***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
28.04.2022 17:15
***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/04/2022
Karar Sayısı
009
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024850
BIST
17:332.435
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -16,73
|Açılış
|: 2.460
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.478
En Düşük
2.429
17:3314,8035
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0049
|Açılış
|: 14,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8317
En Düşük
14,7314
17:3315,5690
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0575
|Açılış
|: 15,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6955
En Düşük
15,5141
17:33898,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,28
|Açılış
|: 898,19
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
902,70
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler17:32
|SKBNK
|1,21
|246.336.756
|% 10,00
|
|BOSSA
|44,00
|23.795.545
|% 10,00
|
|EGGUB
|251,90
|11.521.150
|% 10,00
|
|CASA
|127,60
|855.602
|% 10,00
|
|POLHO
|3,42
|115.057.286
|% 9,97
|
|BASGZ
|16,23
|600.258.022
|% -9,98
|
|KZBGY
|62,30
|21.315.510
|% -9,97
|
|DAGHL
|25,14
|1.216.298
|% -9,96
|
|BMSCH
|7,84
|48.536.889
|% -8,52
|
|DAGI
|3,34
|35.552.707
|% -6,70
|
|THYAO
|40,64
|6.198.702.476
|% 0,35
|
|GARAN
|14,99
|2.130.203.098
|% 0,13
|
|AKBNK
|9,01
|1.548.914.987
|% -1,53
|
|EREGL
|33,40
|1.416.595.208
|% -2,74
|
|SISE
|17,75
|1.382.003.805
|% -0,39
|
|ALBRK
|1,26
|532.317.666
|% -3,08
|
|EKGYO
|2,68
|1.004.997.593
|% 1,90
|
|YKBNK
|4,92
|1.294.288.747
|% -0,61
|
|SKBNK
|1,21
|246.336.756
|% 10,00
|
|AKBNK
|9,01
|1.548.914.987
|% -1,53
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7988
|14,8081
|% 0,00
|
|Euro
|15,5485
|15,5650
|% -0,39
|
|Sterlin
|18,3329
|18,4248
|% -1,01
|
|Frank
|15,1446
|15,2358
|% -0,48
|
|Riyal
|3,9328
|3,9525
|% -0,08
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|-1,22
|
|Altın Gr.
|898
|898
|-0,02
|
|Cumhuriyet
|5.982
|6.072
|-22,00
|
|Tam
|5.954
|6.102
|-24,87
|
|Yarım
|2.878
|2.952
|-12,04
|
|Çeyrek
|1.443
|1.476
|-6,02
|
|Gümüş.Ons
|22,99
|23,01
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|10,96
|10,97
|-0,13
|
|B. Petrol
|106
|106
|1,01
|
Seans Raporu
17:32
daha fazla
-
17:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 06 kaybederek (% -0.86 ) 2, 190
-
17:47
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INVEO, SKBNK, GEDIK, CASA, TATGD, EGGUB, BOSSA, ELITE, POLHO, UFUK
-
17:47
SKTAS, JANTS, KAPLM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:47
DAGI, TTKOM, BMSCH değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:47
Bu seansda işlem gören 266 hisse senedinden 193 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 59 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 14 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem