***STK* *IZTAR* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***STK******IZTAR******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [IZTAR]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalarİZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.'de (Şirket, IZTAR) Sinan Araç'ın sahip olduğu 1.086.000 TL nominal değerli A grubu nama yazılı ve 2.837.000 nominal değerli B grubu hamiline yazılı şirket payları, Aynur Özcan'ın sahip olduğu 1.064.000 TL nominal değerli A grubu nama yazılı ve 2.185.000 TL nominal değerli B grubu hamiline yazılı şirket payları, Neslihan Çolak'ın sahip olduğu 75.000 TL nominal değerli B grubu hamiline yazılı şirket payları ve Aslıhan Kanlıdağ'ın sahip olduğu 75.000 TL nominal değerli B grubu hamiline yazılı şirket paylarının A grubu paylar inca Alpha Ventures Investment LLP, İz Hayvancılık Tarım Ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'nin hakim hissedarı olmuştur. Bu kapsamda 1 TL nominal değerli B grubu paylar için 7,4995 TL'ye ek olarak yıllık TRLIBOR oranının %50 fazlası ile hesaplanacak faiz eklenerek 05.03.2021 tarihi itibariyle tespit edilen 7,6056 TL tutar ile 08.03.2021 – 19.03.2021 tarihleri arasında pay alım teklifi yapılacaktır.Pay alım teklifi bilgi formu ve talep formu KAP'ta, şirketin www.iztarim.com pay alım teklifine aracılık eden www.terayatirim.com internet sitelerinde de yer almaktadır.Pay alım teklifine aracılık işlemleri Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile yapılacak olup, pay alım teklifine ilişkin süre 08.03.2021 Pazartesi günü saat 09:00'da başlayacak, 19.03.2021 Cuma günü saat 17:00 itibarıyla sona erecektir.Pay Alım Teklifine katılacak yatırımcı veya temsilcisi tarafından öncelikle ekte yer alan "Pay Alım Teklifi Talep Formu"nun usulünce doldurulması, iki nüsha olarak imzalanması ve ekleri ile birlikte saklama hizmeti aldıkları kuruma iletilmesi gerekmektedir. Saklama hizmeti aldıkları kurum tarafından da Talep Formu ve eklerinin pay alım teklifi süresi içinde aracılık faaliyetlerini yürüten Tera Yatırım'ın 0212 365 10 00 numaralı faksına veya ilgili form ve eklerini tarayıcıdan geçirip operasyon@terayatirim.com adresine e-posta yolu ile gönderilmesi gerekmektedir. Faks yolu ile yapılan gönderimlerde 0212 290 69 95 nolu telefondan gönderilen faksın teyidinin alınması gerekmektedir.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)08/03/2021 0 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 % 009/03/2021 0 0 0 0 0 % 0 % 0 % 0 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916554BIST