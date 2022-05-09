***STK* *TRMNK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi
09.05.2022 16:34
AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi )
İlgili Şirketler [STK, TRMNK]
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Türkçe
Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31.03.2022 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirket aşağıda yer almaktadır.
- Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (20.05.2022 (dahil) tarihine kadar).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027800
BIST
17:502.465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 6,04
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.442
17:5015,1105
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1655
|Açılış
|: 15,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,1293
En Düşük
14,9241
17:5015,9253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1511
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
15,9508
En Düşük
15,7132
17:50902,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,31
|Açılış
|: 902,90
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,64
En Düşük
894,98
BIST En Aktif Hisseler17:50
|MEPET
|3,74
|8.481.003
|% 10,00
|
|YBTAS
|20.900,00
|1.159.702
|% 10,00
|
|BOSSA
|52,50
|17.067.843
|% 9,97
|
|YUNSA
|30,46
|64.002.620
|% 9,96
|
|SMRTG
|22,52
|315.887.413
|% 9,96
|
|DEVA
|36,08
|152.730.075
|% -8,98
|
|TDGYO
|7,16
|4.362.491
|% -7,61
|
|PAMEL
|105,00
|7.235.971
|% -6,25
|
|SANEL
|5,26
|3.512.134
|% -5,73
|
|AYES
|21,26
|383.639
|% -5,26
|
|THYAO
|42,34
|3.313.853.534
|% -0,09
|
|KRDMD
|16,25
|3.030.423.422
|% 4,97
|
|SISE
|19,33
|2.715.073.178
|% -0,31
|
|EREGL
|33,42
|2.040.664.672
|% 1,46
|
|TUPRS
|246,10
|2.037.490.329
|% -3,57
|
|EKGYO
|2,68
|855.585.230
|% -0,37
|
|YKBNK
|4,85
|1.229.970.062
|% 0,21
|
|KRDMD
|16,25
|3.030.423.422
|% 4,97
|
|AKBNK
|8,66
|1.394.500.940
|% -0,69
|
|KARSN
|5,49
|771.499.984
|% 0,92
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,0948
|15,1105
|% 1,11
|
|Euro
|15,9026
|15,9253
|% 0,96
|
|Sterlin
|18,5121
|18,6049
|% 0,71
|
|Frank
|15,0838
|15,1747
|% 0,22
|
|Riyal
|4,0096
|4,0297
|% 0,96
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|-23,73
|
|Altın Gr.
|903
|903
|-1,91
|
|Cumhuriyet
|6.124
|6.216
|12,00
|
|Tam
|6.097
|6.252
|16,73
|
|Yarım
|2.947
|3.024
|8,09
|
|Çeyrek
|1.478
|1.512
|4,05
|
|Gümüş.Ons
|21,78
|21,80
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|10,60
|10,61
|-0,15
|
|B. Petrol
|108
|108
|-4,17
|
Seans Raporu
17:50
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17:59XU100
Endeks 2, 467 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 36, 258.00 milyon TL de
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17:57ELITE
Yüzde 4.31 oranında artışla 22.26 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 249, 119 adet işlem
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17:56GEDZA
Yüzde 7.66 oranında artışla 27.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 862, 965 adet işlem
-
17:55CEMAS
Yüzde 4.84 oranında artışla 1.30 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 188, 266 adet işlem
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17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, HALKB, ARCLK