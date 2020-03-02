***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiHayırAçıklamalar01/01/2019-31/12/2019 Faaliyet Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823395BIST