***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13.960.000 439.882 -192.278 1.175.808 16.894.015 175.256 32.452.683 32.452.683Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler16 21.301 153.955 -175.256 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16 -22.562 4.825.325 4.802.763 4.802.763Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler13.960.000 439.882 -214.840 1.197.109 17.047.970 4.825.325 37.255.446 37.255.446Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13.960.000 439.882 -214.840 1.197.109 17.047.970 4.825.325 37.255.446 37.255.446Transferler4.825.325 -4.825.325 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-21.306 2.121.648 2.100.342 2.100.342Sermaye Arttırımı23.540.000 -2.892.325 -9.607.675 11.040.000 11.040.000Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi2.452.443 -2.144.146 308.297 308.297Dönem Sonu Bakiyeler37.500.000 0 -236.146 1.197.109 10.121.474 2.121.648 50.704.085 50.704.085Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.672.140 -3.943.573Dönem Karı (Zararı)34 2.121.648 4.825.325Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.121.648 4.825.325Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler138.677 2.322.059Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler47 717.797 801.757Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler47 163.145 139.743Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler163.145 139.743Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler54 -1.185.406 1.380.559Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler308.297Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler134.844İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler6.886.321 -10.909.770Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8 -4.547.190 -23.938.457Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -34.171.434 20.127.044İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-119 1.032.983İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-34.171.315 19.094.061Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11.15.16 3.293.784 188.019İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5.450.987 -2.426.940İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.157.203 2.614.959Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 41.895.825 -7.490.198İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5.231.249 891.961İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)36.664.576 -8.382.159Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11.31.33 415.336 203.822İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)303.421İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)111.915 203.822Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları9.146.646 -3.762.386Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler49 -102.857 -92.319Vergi İadeleri (Ödemeleri)54 -1.371.649 -88.868YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-15.805 -252.236Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20.21 20.412 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20.412 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20.21 -36.217 -252.236Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-36.217 -144.236Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -108.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.007.739 6.495.726Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri34 11.040.000 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri11.040.000 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri23 -32.261 6.495.726Kredilerden Nakit Girişleri-32.261 6.495.726YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)18.664.074 2.299.917NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)18.664.074 2.299.917DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 4.186.090 1.886.173DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 22.850.164 4.186.090Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 22.850.164 4.186.090Finansal Yatırımlar8 60.391.862 55.844.671Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar60.391.862 55.844.671Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar60.391.862 55.844.671Ticari Alacaklar9 72.205.716 38.034.282İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 119 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 72.205.597 38.034.282Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar11 8.065.911 10.206.696İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar1.874.351 5.650.484İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6.191.560 4.556.212Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarPeşin Ödenmiş Giderler15 149.090 177.557Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 269.178 1.400.944Diğer Dönen VarlıklarARA TOPLAM163.931.921 109.850.240TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR163.931.921 109.850.240DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar38.498 38.499Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar8 38.498 38.499Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar38.498 38.499Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar11 222.975 215.741İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar222.975 215.741Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarMaddi Duran Varlıklar20-22 8.474.808 6.839.067Maddi Olmayan Duran Varlıklar97.983 212.509Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 97.983 212.509Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı54 1.238.568 47.153Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR10.072.832 7.352.969TOPLAM VARLIKLAR174.004.753 117.203.209KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar73.245.422 72.582.441İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar73.245.422 72.582.441Kiralama İşlemlerinden Borçlar22 695.242Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar23 72.550.180 72.582.441İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Diğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar9 46.910.668 5.014.843İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 6.158.497 927.248İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 40.752.171 4.087.595Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer Borçlar11 609.887 2.871İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 303.421İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 306.466 2.871Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 1.371.649Kısa Vadeli Karşılıklar129.751 113.859Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar31 129.513 57.870Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar31 238 55.989Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler33 291.171 427.100İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler291.171 427.100ARA TOPLAM121.186.899 79.512.763TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER121.186.899 79.512.763UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar22 1.662.809 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.662.809 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar22 1.662.809İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli BorçlanmalarDiğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar31 450.960 435.000Diğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli KarşılıklarDiğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.113.769 435.000TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER123.300.668 79.947.763ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar34 50.704.085 37.255.446Ödenmiş Sermaye34 37.500.000 13.960.000Sermaye Düzeltme Farkları439.882Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)34 -236.146 -214.840Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Diğer Kazançlar (Kayıplar)34 -236.146 -214.840Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.197.109 1.197.109Yasal Yedekler34 1.197.109 1.197.109Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları34 10.121.474 17.047.970Net Dönem Karı veya Zararı34 2.121.648 4.825.325TOPLAM ÖZKAYNAKLAR50.704.085 37.255.446TOPLAM KAYNAKLAR174.004.753 117.203.209Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat44 463.716.220 167.210.321Satışların Maliyeti45 -447.925.692 -150.023.905TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)15.790.528 17.186.416BRÜT KAR (ZARAR)15.790.528 17.186.416Genel Yönetim Giderleri47 -7.607.059 -7.029.973Pazarlama Giderleri47 -799.113 -646.223Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler49 597.484 421.041Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler49 -5.338 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.976.502 9.931.261FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.976.502 9.931.261Finansman Gelirleri51 29.780.713 26.506.008Finansman Giderleri51 -36.820.973 -30.231.385SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)936.242 6.205.884Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.185.406 -1.380.559Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.371.649Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri54 1.185.406 -8.910SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.121.648 4.825.325DÖNEM KARI (ZARARI)2.121.648 4.825.325Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.121.648 4.825.325Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar52 -21.306 -22.562Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)52 -27.315 -28.926Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler52 6.009 6.364Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri6.009 6.364Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-21.306 -22.562TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.100.342 4.802.763Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.100.342 4.802.763http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823392BIST