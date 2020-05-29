***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13.960.000 439.882 -214.840 1.197.109 17.047.970 4.825.325 37.255.446 37.255.446Transferler4.825.325 -4.825.325Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-30.895 -1.871.047 -1.901.942 -1.901.942Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi2.452.443 -2.144.146 308.297 308.297Dönem Sonu Bakiyeler13.960.000 2.892.325 -245.735 1.197.109 19.729.149 -1.871.047 35.661.801 35.661.801Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler37.500.000 0 -236.146 1.197.109 10.121.474 2.121.648 50.704.085 50.704.085Transferler2.121.648 -2.121.648 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)25.769 2.036.848 2.062.617 2.062.617Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler37.500.000 -210.377 1.197.109 12.243.122 2.036.848 52.766.702 52.766.702Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-27.036.573 -17.951.271Dönem Karı (Zararı)34 2.036.848 -1.871.047Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.036.848 -1.871.047Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler865.795 547.426Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler47 111.152 193.304Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler47 123.694 65.315Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler123.694 65.315Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler54 606.644 -19.490Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler308.297Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler24.305İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-29.764.135 -15.256.001Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8 22.678.654 -11.656.062Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -27.135.225 -6.234.131İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -67.357 -20İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -27.067.868 -6.234.111Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11,15,16 -17.272.011 2.228.281İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11,15,16 -1.294.129 5.650.484İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11,15,16 -15.977.882 -3.422.203Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -7.880.723 390.697İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 -5.957.647 -540.937İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 -1.923.076 931.634Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11,31,33 -154.830 15.214İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11,31,33 -303.421 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11,31,33 148.591 15.214Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-26.861.492 -16.579.622Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler49 -175.081Vergi İadeleri (Ödemeleri)54 0 -1.371.649YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-199.100 4.449Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20,21 0 20.412Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20,21 0 20.412Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20,21 -199.100 -15.963Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20,21 -30.007 -15.963Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20,21 -169.093FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI16.017.129 22.754.453Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri23 16.017.129 22.754.453YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.218.544 4.807.631NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.218.544 4.807.631DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 22.850.164 4.186.090DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 11.631.620 8.993.721Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 11.631.620 22.850.164Finansal Yatırımlar8 37.713.208 60.391.862Ticari Alacaklar9 99.340.941 72.205.716İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 67.476 119İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 99.273.465 72.205.597Diğer Alacaklar11 25.303.395 8.065.911İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 1.493.626 199.497İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 23.809.769 7.866.414Peşin Ödenmiş Giderler15 180.593 149.090Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 272.203 269.178ARA TOPLAM174.441.960 163.931.921TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR174.441.960 163.931.921DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 38.498 38.498Diğer Alacaklar11 222.975 222.975İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 222.975 222.975Maddi Duran Varlıklar20-22 8.220.806 8.474.808Maddi Olmayan Duran Varlıklar239.147 97.983Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 239.147 97.983Ertelenmiş Vergi Varlığı54 624.656 1.238.568TOPLAM DURAN VARLIKLAR9.346.082 10.072.832TOPLAM VARLIKLAR183.788.042 174.004.753KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar23 89.278.511 73.245.422İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar89.278.511 73.245.422Kiralama İşlemlerinden Borçlar22 711.202 695.242Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar88.567.309 72.550.180Ticari Borçlar39.029.945 46.910.668İlişkili Taraflara Ticari Borçlar9 200.850 6.158.497İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 38.829.095 40.752.171Diğer Borçlar11 455.565 609.887İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 0 303.421İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 455.565 306.466Kısa Vadeli Karşılıklar31 213.700 129.751Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar31 137.698 129.513Sigortacılık Teknik Karşılıkları76.002Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar31 238Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler33 214.899 291.171ARA TOPLAM129.192.620 121.186.899TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER129.192.620 121.186.899UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.470.368 1.662.809İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.470.368 1.662.809Kiralama İşlemlerinden Borçlar22 1.470.368 1.662.809Uzun Vadeli Karşılıklar31 358.352 450.960Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar31 358.352 450.960TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.828.720 2.113.769TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER131.021.340 123.300.668ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar52.766.702 50.704.085Ödenmiş Sermaye34 37.500.000 37.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-210.377 -236.146Diğer Kazançlar (Kayıplar)34 -210.377 -236.146Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler34 1.197.109 1.197.109Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları34 12.243.122 10.121.474Net Dönem Karı veya Zararı34 2.036.848 2.121.648TOPLAM ÖZKAYNAKLAR52.766.702 50.704.085TOPLAM KAYNAKLAR183.788.042 174.004.753Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat44 164.349.224 45.785.314Satışların Maliyeti45 -160.742.992 -44.219.693TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.606.232 1.565.621BRÜT KAR (ZARAR)3.606.232 1.565.621Genel Yönetim Giderleri47 -1.917.169 -1.885.807Pazarlama Giderleri47 -453.280 -201.883Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler49 138.153 182.561Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler49 -226 -195.864ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.373.710 -535.372FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.373.710 -535.372Finansman Gelirleri51 6.510.140 5.412.613Finansman Giderleri51 -5.240.358 -6.767.778SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.643.492 -1.890.537Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-606.644 19.490Dönem Vergi (Gideri) Geliri54 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri54 -606.644 19.490SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.036.848 -1.871.047DÖNEM KARI (ZARARI)2.036.848 -1.871.047Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.036.848 -1.871.047Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 0,05430000 -0,07480000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar25.769 -30.895Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)52 33.037 -39.609Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-7.268 8.714Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-7.268 8.714Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)25.769 -30.895TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.062.617 -1.901.942Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları2.062.617 -1.901.942http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847775BIST