***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13.960.000 439.882 0 -214.840 1.197.109 17.047.970 4.825.325 37.255.446 37.255.446Transferler4.825.325 -4.825.325Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)46.394 -552.947 -506.553 -506.553Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi2.452.443 -2.144.146 308.297 308.297Dönem Sonu Bakiyeler13.960.000 2.892.325 0 -168.446 1.197.109 19.719.149 -552.947 37.057.190 37.057.190Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler37.500.000 0 0 -236.146 1.197.109 10.121.474 2.121.648 50.704.085 50.704.085Transferler2.121.648 -2.121.648Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-399 6.335.967 6.335.568 6.335.568Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi244.238 244.238 244.238Dönem Sonu Bakiyeler37.500.000 0 244.238 -236.545 1.197.109 12.243.122 6.335.967 57.283.891 57.283.891Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-18.725.514 -1.984.441Dönem Karı (Zararı)6.335.967 -552.947Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)34 6.335.967 -552.947Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.529.851 767.031Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler47 228.005 374.590Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler11.869Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler11.869Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler47 108.030 101.103Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler47 108.030 101.103Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler54 1.237.440 -16.959Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler0 308.297Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-55.493 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-26.508.672 -770.312Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8 45.628.491 -20.158.787Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -103.194.916 -17.374.704İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)119 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-103.195.035 -17.374.704Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)-394Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11,15,16 -7.213.865 -7.004.998İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.251.918 -4.932.427İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.961.947 -2.072.571Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 38.194.277 43.931.920İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-6.473.993 12.912.734İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)44.668.270 31.019.186Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11,31,33 77.341 -163.349İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-303.421 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)380.762 -163.349Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-18.642.854 -556.228Alınan Faiz55.493 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler49 -138.153 -56.564Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler54 0 -1.371.649YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-506.769 -7.931Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20,21 0 20.412Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 20.412Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20,21 -506.769 -28.343Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-97.429 -28.343Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-409.340 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI26.991.687 8.592.646Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri23 26.991.687 8.592.646YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.759.404 6.600.274NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.759.404 6.600.274DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 24.033.042 4.186.090DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 31.792.446 10.786.364Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 31.792.446 22.850.164Finansal Yatırımlar8 14.394.544 60.391.862Ticari Alacaklar9 175.395.272 72.205.716İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 119İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 175.395.272 72.205.597Diğer Alacaklar11 15.303.984 8.065.911İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 1.549.728 1.874.351İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 13.754.256 6.191.560Peşin Ödenmiş Giderler15 152.902 149.090Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 379.703 269.178ARA TOPLAM237.418.851 163.931.921TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR237.418.851 163.931.921DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 38.499 38.498Diğer Alacaklar11 222.975 222.975İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 222.975 222.975Maddi Duran Varlıklar20-22 6.953.875 8.474.808Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 436.486 97.983Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 436.486 97.983Ertelenmiş Vergi Varlığı54 624.168 1.238.568TOPLAM DURAN VARLIKLAR8.276.003 10.072.832TOPLAM VARLIKLAR245.694.854 174.004.753KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar23 99.816.531 73.245.422İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar99.816.531 73.245.422Kiralama İşlemlerinden Borçlar22 274.664 695.242Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar23 99.541.867 72.550.180Ticari Borçlar9 85.799.642 46.910.668İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 469.559 6.158.497İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 85.330.083 40.752.171Diğer Borçlar11 251.727 609.887İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 0 303.421İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 251.727 306.466Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 622.927 0Kısa Vadeli Karşılıklar31 162.485 129.751Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar31 148.712 129.513Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar31 13.773 238Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler33 721.438 291.171ARA TOPLAM187.374.750 121.186.899TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER187.374.750 121.186.899UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar634.062 1.662.809İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar634.062 1.662.809Kiralama İşlemlerinden Borçlar22 634.062 1.662.809Uzun Vadeli Karşılıklar31 402.151 450.960Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar31 402.151 450.960TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.036.213 2.113.769TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER188.410.963 123.300.668ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar34 57.283.891 50.704.085Ödenmiş Sermaye34 37.500.000 37.500.000Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları37 244.238 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)34 -236.545 -236.146Diğer Kazançlar (Kayıplar)34 -236.545 -236.146Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler34 1.197.109 1.197.109Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları34 12.243.122 10.121.474Net Dönem Karı veya Zararı34 6.335.967 2.121.648TOPLAM ÖZKAYNAKLAR57.283.891 50.704.085TOPLAM KAYNAKLAR245.694.854 174.004.753Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı295.444.977 218.344.699 131.095.753 172.559.385Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler46 295.444.977 218.344.699 131.095.753 172.559.385Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti-286.089.749 -211.908.757 -125.346.757 -167.689.064Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler46 -286.089.749 -211.908.757 -125.346.757 -167.689.064FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.355.228 6.435.942 5.748.996 4.870.321BRÜT KAR (ZARAR)9.355.228 6.435.942 5.748.996 4.870.321Genel Yönetim Giderleri47 -3.650.755 -3.900.290 -1.733.586 -2.014.483Pazarlama Giderleri47 -866.908 -340.562 -413.628 -138.679Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler49 354.558 254.312 216.405 71.751Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler49 -9.032 -18.711 -8.806 177.153ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.183.091 2.430.691 3.809.381 2.966.063FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.183.091 2.430.691 3.809.381 2.966.063Finansman Gelirleri51 12.713.428 12.681.117 6.203.288 7.268.504Finansman Giderleri51 -10.323.112 -15.681.714 -5.082.754 -8.913.936SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.573.407 -569.906 4.929.915 1.320.631Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.237.440 16.959 -630.796 2.274Dönem Vergi (Gideri) Geliri54 -622.927 0 -622.927 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri54 -614.513 16.959 -7.869 2.274SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.335.967 -552.947 4.299.119 1.322.905DÖNEM KARI (ZARARI)6.335.967 -552.947 4.299.119 1.322.905Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları6.335.967 -552.947 4.299.119 1.322.905Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar52 -399 46.394 -26.168 77.289Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)52 -512 59.479 -33.549 99.088Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler113 -13.085 7.381 -21.799Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri52 113 -13.085 7.381 -21.799Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-399 46.394 -26.168 77.289TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.335.568 -506.553 4.272.951 1.400.194Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları6.335.568 -506.553 4.272.951 1.400.194http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870045BIST