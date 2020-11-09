***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13.960.000 439.882 -214.840 1.197.109 17.047.970 4.825.325 37.255.446 37.255.446Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-53.659 83.544 29.885 29.885Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi2.452.443Dönem Sonu Bakiyeler13.960.000 2.892.325 -268.499 1.197.109 19.729.149 83.544 37.593.628 37.593.628Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler37.500.000 -236.146 1.197.109 10.121.474 2.121.648 50.704.085 50.704.085Transferler2.121.648 -2.121.648Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20.169 8.513.341 8.533.510 8.533.510Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi244.238Dönem Sonu Bakiyeler37.500.000 244.238 -215.977 1.197.109 12.243.122 8.513.341 59.481.833 59.481.833Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI828.423 -4.491.985Dönem Karı (Zararı)34 8.513.341 83.544Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)34 8.513.341 83.544Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.943.699 1.066.636Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler47 418.150 550.853Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler47 116.729 118.732Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler54 2.593.202 88.754Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-128.889Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler0 308.297Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-55.493İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-10.492.577 -4.213.952Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8 45.680.198 15.142.358Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -83.911.783 -29.821.444İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)119 -1.055İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-83.911.902 -29.820.389Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11,15,16 -2.782.480 -5.009.410İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.378.915 -6.481.965İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)596.435 1.472.555Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 30.313.029 15.482.167İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-3.022.529 -743.498İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)33.335.558 16.225.665Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11,31,33 208.459 -7.623İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-303.421 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)511.880 -7.623Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları964.463 -3.063.772Alınan Faiz55.493Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler49 -191.533 -56.564Vergi İadeleri (Ödemeleri)54 0 -1.371.649YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-865.625 -7.931Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20-21 0 20.412Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 20.412Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20-21 -865.625 -28.343Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-144.696 -28.343Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-720.929FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI32.165.161 13.635.830Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri34 3.150.000 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları13 0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri23 29.015.161 13.635.830YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)32.127.959 9.135.914NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)32.127.959 9.135.914DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 24.033.042 4.186.090DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 56.161.001 13.322.004Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot R Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 56.161.001 22.850.164Finansal Yatırımlar8 11.192.837 60.391.862Ticari Alacaklar9 156.094.859 72.205.716İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 119İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 156.094.859 72.205.597Diğer Alacaklar11 10.315.743 8.065.911İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 3.578.412 199.497İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 6.737.331 7.866.414Peşin Ödenmiş Giderler15 111.282 149.090Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 978.179 269.178ARA TOPLAM234.853.901 163.931.921TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR234.853.901 163.931.921DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 38.499 38.498Diğer Alacaklar11 222.975 222.975İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 222.975 222.975Maddi Duran Varlıklar20 6.895.609 8.474.808Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 693.074 97.983Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 693.074 97.983Ertelenmiş Vergi Varlığı54 146.142 1.238.568TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.996.299 10.072.832TOPLAM VARLIKLAR242.850.200 174.004.753KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar23 101.565.341 72.550.180Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları313.790 695.242İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları22 313.790 695.242Kiralama İşlemlerinden Borçlar22 313.790 695.242Ticari Borçlar9 77.901.114 46.910.668İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 3.835.968 6.158.497İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 74.065.146 40.752.171Diğer Borçlar11 234.020 609.887İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 0 303.421İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 234.020 306.466Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 1.506.465 0Kısa Vadeli Karşılıklar31 130.546 129.751Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar31 122.715 129.513Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar31 7.831 238Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler33 876.205 291.171ARA TOPLAM182.527.481 121.186.899TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER182.527.481 121.186.899UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar23 483.789 1.662.809İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar483.789 1.662.809Kiralama İşlemlerinden Borçlar22 483.789 1.662.809Ticari Borçlar9 0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 0 0Diğer Borçlar11 0 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 0 0Türev Araçlar12 0 0Devlet Teşvik ve Yardımları28 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)29 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar31 357.097 450.960Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar31 357.097 450.960Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar31 0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü54 0 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler33 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER840.886 2.113.769TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER183.368.367 123.300.668ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar34 59.481.833 50.704.085Ödenmiş Sermaye34 37.500.000 37.500.000Sermaye Düzeltme Farkları34 244.238 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)34 -215.977 -236.146Diğer Kazançlar (Kayıplar)34 -215.977 -236.146Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler34 1.197.109 1.197.109Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları34 12.243.122 10.121.474Net Dönem Karı veya Zararı34 8.513.341 2.121.648TOPLAM ÖZKAYNAKLAR59.481.833 50.704.085TOPLAM KAYNAKLAR242.850.200 174.004.753Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat44 0 0 0 0Satışların Maliyeti45 0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı46 425.885.698 359.115.182 130.440.721 140.770.483Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti46 -409.904.877 -343.458.866 -123.815.128 -131.550.109FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)46 15.980.821 15.656.316 6.625.593 9.220.374BRÜT KAR (ZARAR)15.980.821 15.656.316 6.625.593 9.220.374Genel Yönetim Giderleri47 -5.642.101 -5.721.529 -1.991.346 -1.821.239Pazarlama Giderleri47 -1.545.040 -545.488 -678.132 -204.926Araştırma ve Geliştirme Giderleri47-48 0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler49 287.056 422.197 -67.502 167.885Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler49 -2.247.609 -19.725 -2.238.577 -1.014ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.833.127 9.791.771 1.650.036 7.361.080Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 29.549 0 29.549 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar18 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.862.676 9.791.771 1.679.585 7.361.080Finansman Gelirleri51 19.743.470 14.127.878 7.030.042 1.446.761Finansman Giderleri51 -15.499.603 -23.747.351 -5.176.491 -8.065.637SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)11.106.543 172.298 3.533.136 742.204Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri54 -2.593.202 -88.754 -1.355.762 -105.713Dönem Vergi (Gideri) Geliri54 -1.506.465 0 -883.538 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri54 -1.086.737 -88.754 -472.224 -105.713SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)8.513.341 83.544 2.177.374 636.491DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)53 0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)8.513.341 83.544 2.177.374 636.491Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları8.513.341 83.544 2.177.374 636.491Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 0,22700000 0,00330000 0,05810000 0,02550000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar52 20.169 -53.659 20.568 -100.053Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)52 0 0 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)52 0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)52 25.858 -68.793 26.370 -128.272Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-5.689 15.134 -5.802 28.219Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri52 -5.689 15.134 -5.802 28.219Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.169 -53.659 20.568 -100.053TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.533.510 29.885 2.197.942 536.438Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları8.533.510 29.885 2.197.942 536.438http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887254BIST