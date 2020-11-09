***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
09.11.2020 18:10
***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13.960.000 439.882 -214.840 1.197.109 17.047.970 4.825.325 37.255.446 37.255.446
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-53.659 83.544 29.885 29.885
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
2.452.443
Dönem Sonu Bakiyeler
13.960.000 2.892.325 -268.499 1.197.109 19.729.149 83.544 37.593.628 37.593.628
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
37.500.000 -236.146 1.197.109 10.121.474 2.121.648 50.704.085 50.704.085
Transferler
2.121.648 -2.121.648
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.169 8.513.341 8.533.510 8.533.510
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
244.238
Dönem Sonu Bakiyeler
37.500.000 244.238 -215.977 1.197.109 12.243.122 8.513.341 59.481.833 59.481.833
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
828.423 -4.491.985
Dönem Karı (Zararı)
34 8.513.341 83.544
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
34 8.513.341 83.544
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.943.699 1.066.636
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
47 418.150 550.853
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
47 116.729 118.732
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54 2.593.202 88.754
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-128.889
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0 308.297
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-55.493
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.492.577 -4.213.952
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 45.680.198 15.142.358
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -83.911.783 -29.821.444
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
119 -1.055
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-83.911.902 -29.820.389
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11,15,16 -2.782.480 -5.009.410
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.378.915 -6.481.965
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
596.435 1.472.555
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 30.313.029 15.482.167
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.022.529 -743.498
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
33.335.558 16.225.665
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,31,33 208.459 -7.623
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-303.421 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
511.880 -7.623
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
964.463 -3.063.772
Alınan Faiz
55.493
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
49 -191.533 -56.564
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
54 0 -1.371.649
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-865.625 -7.931
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20-21 0 20.412
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 20.412
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20-21 -865.625 -28.343
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-144.696 -28.343
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-720.929
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
32.165.161 13.635.830
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
34 3.150.000 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
13 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
23 29.015.161 13.635.830
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
32.127.959 9.135.914
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
32.127.959 9.135.914
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 24.033.042 4.186.090
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 56.161.001 13.322.004
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot R Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 56.161.001 22.850.164
Finansal Yatırımlar
8 11.192.837 60.391.862
Ticari Alacaklar
9 156.094.859 72.205.716
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 119
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 156.094.859 72.205.597
Diğer Alacaklar
11 10.315.743 8.065.911
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 3.578.412 199.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 6.737.331 7.866.414
Peşin Ödenmiş Giderler
15 111.282 149.090
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 978.179 269.178
ARA TOPLAM
234.853.901 163.931.921
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
234.853.901 163.931.921
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
8 38.499 38.498
Diğer Alacaklar
11 222.975 222.975
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 222.975 222.975
Maddi Duran Varlıklar
20 6.895.609 8.474.808
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 693.074 97.983
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 693.074 97.983
Ertelenmiş Vergi Varlığı
54 146.142 1.238.568
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.996.299 10.072.832
TOPLAM VARLIKLAR
242.850.200 174.004.753
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
23 101.565.341 72.550.180
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
313.790 695.242
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
22 313.790 695.242
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22 313.790 695.242
Ticari Borçlar
9 77.901.114 46.910.668
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 3.835.968 6.158.497
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 74.065.146 40.752.171
Diğer Borçlar
11 234.020 609.887
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 303.421
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 234.020 306.466
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 1.506.465 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
31 130.546 129.751
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
31 122.715 129.513
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
31 7.831 238
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33 876.205 291.171
ARA TOPLAM
182.527.481 121.186.899
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
182.527.481 121.186.899
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
23 483.789 1.662.809
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
483.789 1.662.809
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22 483.789 1.662.809
Ticari Borçlar
9 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 0 0
Diğer Borçlar
11 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 0 0
Türev Araçlar
12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
28 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
29 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
31 357.097 450.960
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
31 357.097 450.960
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
31 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
54 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
33 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
840.886 2.113.769
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
183.368.367 123.300.668
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
34 59.481.833 50.704.085
Ödenmiş Sermaye
34 37.500.000 37.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
34 244.238 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34 -215.977 -236.146
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
34 -215.977 -236.146
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
34 1.197.109 1.197.109
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34 12.243.122 10.121.474
Net Dönem Karı veya Zararı
34 8.513.341 2.121.648
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
59.481.833 50.704.085
TOPLAM KAYNAKLAR
242.850.200 174.004.753
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
44 0 0 0 0
Satışların Maliyeti
45 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
46 425.885.698 359.115.182 130.440.721 140.770.483
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
46 -409.904.877 -343.458.866 -123.815.128 -131.550.109
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
46 15.980.821 15.656.316 6.625.593 9.220.374
BRÜT KAR (ZARAR)
15.980.821 15.656.316 6.625.593 9.220.374
Genel Yönetim Giderleri
47 -5.642.101 -5.721.529 -1.991.346 -1.821.239
Pazarlama Giderleri
47 -1.545.040 -545.488 -678.132 -204.926
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
47-48 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 287.056 422.197 -67.502 167.885
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -2.247.609 -19.725 -2.238.577 -1.014
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.833.127 9.791.771 1.650.036 7.361.080
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 29.549 0 29.549 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
18 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.862.676 9.791.771 1.679.585 7.361.080
Finansman Gelirleri
51 19.743.470 14.127.878 7.030.042 1.446.761
Finansman Giderleri
51 -15.499.603 -23.747.351 -5.176.491 -8.065.637
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.106.543 172.298 3.533.136 742.204
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
54 -2.593.202 -88.754 -1.355.762 -105.713
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
54 -1.506.465 0 -883.538 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 -1.086.737 -88.754 -472.224 -105.713
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.513.341 83.544 2.177.374 636.491
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
53 0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.513.341 83.544 2.177.374 636.491
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
8.513.341 83.544 2.177.374 636.491
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 0,22700000 0,00330000 0,05810000 0,02550000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
52 20.169 -53.659 20.568 -100.053
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
52 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
52 0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 25.858 -68.793 26.370 -128.272
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.689 15.134 -5.802 28.219
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 -5.689 15.134 -5.802 28.219
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.169 -53.659 20.568 -100.053
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.533.510 29.885 2.197.942 536.438
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
8.533.510 29.885 2.197.942 536.438
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887254
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