***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13.960.000 439.882 -214.840 1.197.109 17.047.970 4.825.325 37.255.446 37.255.446Transferler4.825.325 -4.825.325Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-21.306 2.121.648 2.100.342 2.100.342Sermaye Arttırımı23.540.000 -2.892.325 -9.607.675 11.040.000 11.040.000Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi2.452.443 -2.144.146 308.297 308.927Dönem Sonu Bakiyeler37.500.000 0 -236.146 1.197.109 10.121.474 2.121.648 50.704.085 50.704.085Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler37.500.000 0 -236.146 1.197.109 10.121.474 2.121.648 50.704.085 50.704.085Transferler2.121.648 -2.121.648Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.596 8.548.722 8.550.318Dönem Sonu Bakiyeler37.500.000 -234.550 1.197.109 12.243.122 8.548.722 59.254.403 59.254.403Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI44.529.400 7.672.140Dönem Karı (Zararı)34 8.548.722 2.121.648Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)8.548.722 2.121.648Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.316.303 138.677Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler47 499.381 717.797Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler47 189.290 163.145Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler47 189.290 163.145Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler54 2.723.134 -1.185.406Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler308.297Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-95.502 134.844İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler32.733.477 6.886.321Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8 34.163.950 -4.547.190Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -32.940.893 -34.171.434İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 119 -119İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -32.941.012 -34.171.315Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11,15,16 -6.577.277 3.293.784İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11,15,16 -51.447 5.450.987İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11,15,16 -6.525.830 -2.157.203Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 37.822.156 41.895.825İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 17.595.344 5.231.249İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 20.226.812 36.664.576Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11,31,33 265.541 415.336İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11,31,33 -303.421 303.421İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11,31,33 568.962 111.915Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları44.598.502 9.146.646Alınan Faiz211.547 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler49 -280.649 -102.857Vergi İadeleri (Ödemeleri)54 0 -1.371.649YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.239.459 -15.805Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20,21 0 20.412Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20,21 0 20.412Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20,21 -1.239.459 -36.217Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20,21 -228.939 -36.217Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20,21 -1.010.520 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.660.509 11.007.739Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri34 3.150.000 11.040.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri23 -489.491 -32.261YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)45.950.450 18.664.074NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)45.950.450 18.664.074DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 24.032.802 4.186.090DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 69.983.252 22.850.164Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 70.839.850 22.850.164Finansal Yatırımlar8 22.036.630 60.391.862Ticari Alacaklar9 105.133.943 72.205.716İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 119İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 105.133.943 72.205.597Diğer Alacaklar11 13.036.557 8.065.911İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 250.944 199.497İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 12.785.613 7.866.414Peşin Ödenmiş Giderler15 133.346 149.090Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 1.884.291 269.178Diğer Dönen Varlıklar17 135.479ARA TOPLAM213.200.096 163.931.921TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR213.200.096 163.931.921DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 38.499 38.498Diğer Alacaklar11 222.975 222.975İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 222.975 222.975Maddi Duran Varlıklar20-22 7.032.772 8.474.808Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 670.221 97.983Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 670.221 97.983Ertelenmiş Vergi Varlığı54 149.673 1.238.568TOPLAM DURAN VARLIKLAR8.114.140 10.072.832TOPLAM VARLIKLAR221.314.236 174.004.753KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar22-23 72.280.870 73.245.422İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar72.280.870 73.245.422Kiralama İşlemlerinden Borçlar22 220.181 695.242Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar23 72.060.689 72.550.180Ticari Borçlar9 85.412.642 46.910.668İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 23.753.841 6.158.497İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 61.658.801 40.752.171Diğer Borçlar11 776.826 609.887İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 303.421İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 776.826 306.466Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 1.634.689 0Kısa Vadeli Karşılıklar31 217.906 129.751Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar31 119.694 129.513Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar31 98.212 238Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler33 465.421 291.171ARA TOPLAM160.788.354 121.186.899TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER160.788.354 121.186.899UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar888.277 1.662.809İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar888.277 1.662.809Kiralama İşlemlerinden Borçlar22 888.277 1.662.809Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar31 383.202 450.960TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.271.479 2.113.769TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER162.059.833 123.300.668ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar34 59.254.403 50.704.085Ödenmiş Sermaye34 37.500.000 37.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)34 -234.550 -236.146Diğer Kazançlar (Kayıplar)34 -234.550 -236.146Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler34 1.197.109 1.197.109Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları34 12.243.122 10.121.474Net Dönem Karı veya Zararı34 8.548.722 2.121.648TOPLAM ÖZKAYNAKLAR59.254.403 50.704.085TOPLAM KAYNAKLAR221.314.236 174.004.753Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat46 582.361.550 463.716.220Satışların Maliyeti46 -561.466.014 -447.925.692TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)20.895.536 15.790.528BRÜT KAR (ZARAR)20.895.536 15.790.528Genel Yönetim Giderleri47 -8.873.711 -7.607.059Pazarlama Giderleri47 -2.610.442 -799.113Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler49 534.044 597.484Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler49 -2.243.361 -5.338ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.702.066 7.976.502Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 12.553 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.714.619 7.976.502Finansman Gelirleri51 28.511.202 29.780.713Finansman Giderleri51 -24.953.965 -36.820.973SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)11.271.856 936.242Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.723.134 1.185.406Dönem Vergi (Gideri) Geliri54 -1.634.689 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri54 -1.088.445 1.185.406SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)8.548.722 2.121.648DÖNEM KARI (ZARARI)8.548.722 2.121.648Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları8.548.722 2.121.648Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar52 1.596 -21.306Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)52 2.046 -27.315Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-450 6.009Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri52 -450 6.009Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.596 -21.306TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.550.318 2.100.342Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları8.550.318 2.100.342http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917361BIST