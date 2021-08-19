***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler37.500.000 -236.146 1.197.109 10.121.474 2.121.648 50.704.085 50.704.085Transferler2.121.648 -2.121.648 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-399 6.335.967 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi244.238Dönem Sonu Bakiyeler37.500.000 244.238 -236.545 1.197.109 12.243.122 6.335.967 57.283.891 57.283.891Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler37.500.000 -234.550 1.197.109 12.243.122 8.548.722 59.254.403 59.254.403Diğer Düzeltmeler-169 -169 -169Transferler8.548.722 -8.548.722Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-6.535 3.288.541 3.282.006 3.282.006Dönem Sonu Bakiyeler37.500.000 -241.085 1.197.109 20.791.675 3.288.541 62.536.240 62.536.240Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-115.207.272 -18.725.514Dönem Karı (Zararı)3.288.541 6.335.967Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.288.541 6.335.967Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.706.379 1.529.851Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler47-48 458.371 228.005Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-8.451 11.869Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler47-48 229.088 108.030Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler47-48 229.088 108.030Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-65.922Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler54 1.093.293 1.237.440Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler0 -55.493İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-120.220.605 -26.508.672Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8 -103.911.451 45.628.491Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -3.909.004 -103.194.916İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.830.276 -67.357İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.078.728 -103.127.559Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11,15,16 4.187.884 -7.213.865İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-977.899 199.497İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5.165.783 -7.413.362Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -16.719.302 38.194.277İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-22.611.599 -6.652.287İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5.892.297 44.846.564Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11,31,33 131.268 77.341İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-303.421İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)131.268 380.762Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları65.922 55.493Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler49 -47.509 -138.153YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-9.785.388 -506.769Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20,21 0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20,21 -9.785.388 -506.769Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.866.863 -97.429Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-918.525 -409.340FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI73.396.163 26.991.687Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri34 0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri23 73.396.163 26.991.687YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-51.596.497 7.759.404NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-51.596.497 7.759.404DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 73.088.741 24.033.042DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 21.492.244 31.792.446Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 22.374.680 70.839.850Finansal Yatırımlar8 125.948.081 22.036.630Ticari Alacaklar9 109.053.090 105.133.943İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 2.830.276 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 106.222.814 105.133.943Diğer Alacaklar11 8.036.752 13.036.557İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 1.228.843 250.944İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 6.807.909 12.785.613Peşin Ödenmiş Giderler15 238.497 133.346Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 2.666.475 1.884.291Diğer Dönen Varlıklar15 50.064 135.479ARA TOPLAM268.367.639 213.200.096TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR268.367.639 213.200.096DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 38.499 38.499Diğer Alacaklar11 232.975 222.975İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 232.975 222.975Maddi Duran Varlıklar20-22 15.514.461 7.032.772Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 1.330.057 670.221Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 1.330.057 670.221Ertelenmiş Vergi Varlığı54 148.059 149.673TOPLAM DURAN VARLIKLAR17.264.051 8.114.140TOPLAM VARLIKLAR285.631.690 221.314.236KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar22-23 146.018.453 72.280.870İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarKiralama İşlemlerinden BorçlarDiğer Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar146.018.453 72.280.870Kiralama İşlemlerinden Borçlar22 561.601 220.181Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar23 145.456.852 72.060.689Ticari Borçlar9 71.834.810 85.412.642İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 1.142.242 23.753.841İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 70.692.568 61.658.801Diğer Borçlar11 127.300 776.826İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 127.300 776.826Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 2.965.795 1.634.689Kısa Vadeli Karşılıklar31 202.711 217.906Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar31 161.734 119.694Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar31 40.977 98.212Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler33 1.062.012 465.421ARA TOPLAM222.211.081 160.788.354TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER222.211.081 160.788.354UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar352.915 888.277İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar352.915 888.277Kiralama İşlemlerinden Borçlar22 352.915 888.277Uzun Vadeli Karşılıklar31 531.454 383.202Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar31 531.454 383.202Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar31 0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü54 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER884.369 1.271.479TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER223.095.450 162.059.833ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar62.536.240 59.254.403Ödenmiş Sermaye34 37.500.000 37.500.000Sermaye Düzeltme Farkları34 0 0Geri Alınmış Paylar (-)34 0 0Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)34 0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)34 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)34 -241.085 -234.550Diğer Kazançlar (Kayıplar)34 -241.085 -234.550Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)34 0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler34 1.197.109 1.197.109Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları34 20.791.675 12.243.122Net Dönem Karı veya Zararı34 3.288.541 8.548.722TOPLAM ÖZKAYNAKLAR62.536.240 59.254.403TOPLAM KAYNAKLAR285.631.690 221.314.236Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat44 595.698.609 295.444.977Satışların Maliyeti45 -581.933.041 -286.089.749TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)13.765.568 9.355.228BRÜT KAR (ZARAR)13.765.568 9.355.228Genel Yönetim Giderleri47 -7.015.949 -3.650.755Pazarlama Giderleri47 -1.644.170 -866.908Araştırma ve Geliştirme Giderleri47-48 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler49 7.842.942 354.558Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler49 -5.178.709 -9.032ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.769.682 5.183.091Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.769.682 5.183.091Finansman Gelirleri51 8.556.489 12.713.428Finansman Giderleri51 -11.702.732 -10.323.112SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.623.439 7.573.407Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.334.898 -1.237.440Dönem Vergi (Gideri) Geliri54 -1.331.106 -622.927Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri54 -3.792 -614.513SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.288.541 6.335.967DÖNEM KARI (ZARARI)3.288.541 6.335.967Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları3.288.541 6.335.967Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar52 -6.535 -399Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)52 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)52 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)52 -8.713 -512Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler52 2.178 113Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri52 2.178 113Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-6.535 -399TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.282.006 6.335.568Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları3.282.006 6.335.568http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959451BIST