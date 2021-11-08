***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler37.500.000 -236.146 1.197.109 10.121.474 2.121.648 50.704.085 50.704.085Transferler2.121.648 -2.121.648Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20.169 8.513.341 8.533.510 8.533.510Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi244.238 244.238 244.238Dönem Sonu Bakiyeler37.500.000 244.238 -215.977 1.197.109 12.243.122 8.513.341 59.481.833 59.481.833Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler37.500.000 -234.550 1.197.109 12.243.122 8.548.722 59.254.403 59.254.403Diğer Düzeltmeler-34.616 -34.616 -34.616Transferler8.548.722 -8.548.722Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)47.097 3.826.280 3.873.377 3.873.377Dönem Sonu Bakiyeler37.500.000 -187.453 1.197.109 20.757.228 3.826.280 63.093.164 63.093.164Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-78.673.526 828.423Dönem Karı (Zararı)34 3.826.280 8.513.341Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.826.280 8.513.341Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.050.972 2.943.699Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler47-48 1.132.164 418.150Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler47-48 208.933 116.729Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler208.933 116.729Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-394.704Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler54 1.165.688 2.593.202Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-61.109 -128.889Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-55.493İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-83.190.082 -10.492.577Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-81.123.121 45.680.198Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 43.235.266 -83.911.783İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)119İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)43.235.266 -83.911.902Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11,15,16 8.620.736 -2.782.480İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-987.342 -3.378.915İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9.608.078 596.435Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -54.521.800 30.313.029İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-11.300.915 -3.022.529İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-43.220.885 33.335.558Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11,31,33 598.837 208.459İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)176.261 -303.421İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)422.576 511.880Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-77.312.830 964.463Alınan Faiz394.704 55.493Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler49 -120.711 -191.533Vergi İadeleri (Ödemeleri)54 -1.634.689YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-10.446.599 -865.625Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20,21 -10.446.599 -865.625Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.413.288 -144.696Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.033.311 -720.929FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI28.588.092 32.165.161Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri34 0 3.150.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri23 28.588.092 29.015.161YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-60.532.033 32.127.959NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-60.532.033 32.127.959DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 73.971.177 24.033.042DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 13.439.144 56.161.001Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 13.439.144 70.839.850Finansal Yatırımlar8 103.159.751 22.036.630Ticari Alacaklar9 61.908.820 105.133.943İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 61.908.820 105.133.943Diğer Alacaklar11 4.371.495 13.036.557İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 1.238.286 250.944İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 3.133.209 12.785.613Peşin Ödenmiş Giderler15 172.498 133.346Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 1.783.403 1.884.291Diğer Dönen Varlıklar17 231.540 135.479ARA TOPLAM185.066.651 213.200.096TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR185.066.651 213.200.096DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 38.499 38.499Diğer Alacaklar11 232.975 222.975İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 232.975 222.975Maddi Duran Varlıklar20-22 14.431.231 7.032.772Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 2.256.055 670.221Ertelenmiş Vergi Varlığı54 204.514 149.673TOPLAM DURAN VARLIKLAR17.163.274 8.114.140TOPLAM VARLIKLAR202.229.925 221.314.236KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar23 101.082.880 72.280.870İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar101.082.880 72.280.870Kiralama İşlemlerinden Borçlar22 434.099 220.181Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar23 100.648.781 72.060.689Ticari Borçlar9 34.032.312 85.412.642İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 11.944.867 23.753.841İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 22.087.445 61.658.801Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 35 0Diğer Borçlar11 445.850 776.826İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 174.681 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 271.169 776.826Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 1.513.661 1.634.689Kısa Vadeli Karşılıklar31 158.463 217.906Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar31 120.986 119.694Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar31 37.477 98.212Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler33 1.213.115 465.421ARA TOPLAM138.446.316 160.788.354TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER138.446.316 160.788.354UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar283.109 888.277İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar283.109 888.277Kiralama İşlemlerinden Borçlar22 283.109 888.277Uzun Vadeli Karşılıklar31 407.336 383.202Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar31 407.336 383.202TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER690.445 1.271.479TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER139.136.761 162.059.833ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar34 63.093.164 59.254.403Ödenmiş Sermaye34 37.500.000 37.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)34 -187.453 -234.550Diğer Kazançlar (Kayıplar)34 -187.453 -234.550Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler34 1.197.109 1.197.109Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları34 20.757.228 12.243.122Net Dönem Karı veya Zararı34 3.826.280 8.548.722TOPLAM ÖZKAYNAKLAR63.093.164 59.254.403TOPLAM KAYNAKLAR202.229.925 221.314.236Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat44 1.033.012.307 425.885.698 437.313.698 130.440.721Satışların Maliyeti45 -1.011.246.475 -409.904.877 -429.313.434 -123.815.128TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)21.765.832 15.980.821 8.000.264 6.625.593BRÜT KAR (ZARAR)21.765.832 15.980.821 8.000.264 6.625.593Genel Yönetim Giderleri47 -13.210.626 -5.642.101 -6.194.677 -1.991.346Pazarlama Giderleri47 -2.079.792 -1.545.040 -435.622 -678.132Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler49 9.225.116 287.056 1.382.174 -67.502Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler49 -6.723.765 -2.247.609 -1.545.056 -2.238.577ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.976.765 6.833.127 1.207.083 1.650.036Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler50 1.349.638 29.549 1.349.638 29.549FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)10.326.403 6.862.676 2.556.721 1.679.585Finansman Gelirleri51 14.028.970 19.743.470 5.472.481 7.030.042Finansman Giderleri51 -19.085.972 -15.499.603 -7.383.240 -5.176.491SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.269.401 11.106.543 645.962 3.533.136Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.443.121 -2.593.202 -108.223 -1.355.762Dönem Vergi (Gideri) Geliri54 -1.513.661 -1.506.465 -182.555 -883.538Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri54 70.540 -1.086.737 74.332 -472.224SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.826.280 8.513.341 537.739 2.177.374DÖNEM KARI (ZARARI)3.826.280 8.513.341 537.739 2.177.374Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları3.826.280 8.513.341 537.739 2.177.374Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar52 49.305 20.169 55.840 20.568Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)52 65.740 25.858 74.453 26.370Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler52 -16.435 -5.689 -18.613 -5.802Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri52 -16.435 -5.689 -18.613 -5.802Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)49.305 20.169 55.840 20.568TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.875.585 8.533.510 593.579 2.197.942Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları3.875.585 8.533.510 593.579 2.197.942http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975872BIST