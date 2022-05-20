***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler37.500.000 -234.550 1.197.109 12.243.122 8.548.722 59.254.403 59.254.403Diğer Düzeltmeler-170 -170 -170Transferler8.548.722 -8.548.722Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)24.538 1.894.388 1.918.926 1.918.926Dönem Sonu Bakiyeler37.500.000 -210.012 1.197.109 20.791.674 1.894.388 61.173.159 61.173.159Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler37.500.000 -171.173 1.197.109 20.757.228 32.710.401 91.993.565 91.993.565Transferler32.710.401 -32.710.401Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-19.907 32.169.825Dönem Sonu Bakiyeler37.500.000 -191.080 1.197.109 53.467.629 32.169.825 124.143.483 124.143.483Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-35.046.493 -36.150.547Dönem Karı (Zararı)34 32.169.825 1.894.388Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)32.169.825 1.894.388Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.429.060 690.892Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler47-48 897.021 219.195Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler47-48 185.843 162.733Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler185.843 162.733Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-118.164 -27.634Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler54 1.517.431 354.822Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-53.071 -18.224İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-62.979.836 -38.715.952Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8 -29.277.236 -50.604.375Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 9.489.025 14.565.075İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.156.056 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)14.645.081 14.565.075Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11,15,16 -4.009.303 -10.569.716İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-143.968 -2.011.870İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.865.335 -8.557.846Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -39.236.657 7.626.719İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-3.202.657 -18.481.838İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-36.034.000 26.108.557Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11,31,33 54.335 266.345İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)54.335 266.345Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-28.380.951 -36.130.672Alınan Faiz118.164 27.634Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler49 -120.463 -47.509Vergi İadeleri (Ödemeleri)54 -6.663.243 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.313.919 -1.154.410Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20,21 -1.313.919 -1.154.410Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-236.862 -571.269Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.077.057 -583.141FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI19.911.835 16.495.738Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri23 19.911.835 16.495.738YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-16.448.577 -20.809.219NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-16.448.577 -20.809.219DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 57.875.057 73.971.177DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 41.426.480 53.161.958Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 41.426.480 57.875.057Finansal Yatırımlar8 121.214.009 92.389.317Ticari Alacaklar9 138.560.109 148.049.134İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 5.198.457 42.401İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 133.361.652 148.006.733Diğer Alacaklar11 11.010.809 6.748.574İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 879.815 735.847İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 10.130.994 6.012.727Peşin Ödenmiş Giderler15 1.155.967 265.088Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 763.441 1.977.774Diğer Dönen Varlıklar17 166.706 96.185ARA TOPLAM314.297.521 307.401.129TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR314.297.521 307.401.129DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 38.499 38.499Diğer Alacaklar11 233.114 233.114İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 233.114 233.114Maddi Duran Varlıklar20-22 12.824.816 12.668.418Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 4.036.646 3.425.980Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 4.036.646 3.425.980Ertelenmiş Vergi Varlığı54 591.993 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR17.725.068 16.366.011TOPLAM VARLIKLAR332.022.589 323.767.140KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar23 142.928.614 122.818.815İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar142.928.614 122.818.815Kiralama İşlemlerinden Borçlar22 752.102 554.138Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar23 142.176.512 122.264.677Ticari Borçlar9 59.093.607 98.786.147İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 122.467 3.325.124İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 58.971.140 95.461.023Diğer Borçlar11 313.180 285.411İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 313.180 285.411Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 3.121.906 6.663.243Kısa Vadeli Karşılıklar31 310.247 182.087Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar31 310.247 182.087Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler33 1.324.889 1.298.323ARA TOPLAM207.092.443 230.034.026TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER207.092.443 230.034.026UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar362.611 260.141İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar362.611 260.141Kiralama İşlemlerinden Borçlar22 362.611 260.141Uzun Vadeli Karşılıklar31 424.052 460.979Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar31 424.052 460.979Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü54 0 1.018.429TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER786.663 1.739.549TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER207.879.106 231.773.575ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar34 124.143.483 91.993.565Ödenmiş Sermaye34 37.500.000 37.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)34 -191.080 -171.173Diğer Kazançlar (Kayıplar)34 -191.080 -171.173Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler34 1.197.109 1.197.109Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları34 53.467.629 20.757.228Net Dönem Karı veya Zararı34 32.169.825 32.710.401TOPLAM ÖZKAYNAKLAR124.143.483 91.993.565TOPLAM KAYNAKLAR332.022.589 323.767.140Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat44 216.983.086 319.457.026Satışların Maliyeti45 -189.428.724 -313.031.988TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)27.554.362 6.425.038BRÜT KAR (ZARAR)27.554.362 6.425.038Genel Yönetim Giderleri47 -13.800.699 -3.298.720Pazarlama Giderleri47 -613.351 -839.607Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler49 7.447.256 5.658.497Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler49 -6.406.954 -3.411.149ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.180.614 4.534.059FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)14.180.614 4.534.059Finansman Gelirleri51 34.864.811 2.791.453Finansman Giderleri51 -15.358.170 -5.076.134SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)33.687.255 2.249.378Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.517.430 -354.990Dönem Vergi (Gideri) Geliri54 -3.121.906 -375.538Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri54 1.604.476 20.548SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)32.169.825 1.894.388DÖNEM KARI (ZARARI)32.169.825 1.894.388Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları32.169.825 1.894.388Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar52 -19.907 24.538Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)52 -25.853 31.459Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler5.946 -6.921Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri52 5.946 -6.921Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-19.907 24.538TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)32.149.918 1.918.926Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları32.149.918 1.918.926http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031541BIST