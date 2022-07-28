***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
28.07.2022 18:26
***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
37.500.000 -234.550 1.197.109 12.243.122 8.548.722 59.254.403 59.254.403
Diğer Düzeltmeler
-170 -170 -170
Transferler
8.548.722 -8.548.722
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24.538 1.894.388 1.918.926 1.918.926
Dönem Sonu Bakiyeler
37.500.000 -210.012 1.197.109 20.791.674 1.894.388 61.173.159 61.173.159
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
37.500.000 -171.173 1.197.109 20.757.228 32.710.401 91.993.565 91.993.565
Transferler
32.710.401 -32.710.401
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-19.907 32.169.825
Dönem Sonu Bakiyeler
37.500.000 -191.080 1.197.109 53.467.629 32.169.825 124.143.483 124.143.483
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-35.046.493 -36.150.547
Dönem Karı (Zararı)
34 32.169.825 1.894.388
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
32.169.825 1.894.388
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.429.060 690.892
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
47-48 897.021 219.195
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
47-48 185.843 162.733
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
185.843 162.733
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-118.164 -27.634
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54 1.517.431 354.822
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-53.071 -18.224
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-62.979.836 -38.715.952
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 -29.277.236 -50.604.375
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 9.489.025 14.565.075
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.156.056 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
14.645.081 14.565.075
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11,15,16 -4.009.303 -10.569.716
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-143.968 -2.011.870
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.865.335 -8.557.846
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -39.236.657 7.626.719
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.202.657 -18.481.838
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-36.034.000 26.108.557
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,31,33 54.335 266.345
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
54.335 266.345
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-28.380.951 -36.130.672
Alınan Faiz
118.164 27.634
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
49 -120.463 -47.509
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
54 -6.663.243 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.313.919 -1.154.410
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20,21 -1.313.919 -1.154.410
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-236.862 -571.269
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.077.057 -583.141
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.911.835 16.495.738
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
23 19.911.835 16.495.738
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.448.577 -20.809.219
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.448.577 -20.809.219
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 57.875.057 73.971.177
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 41.426.480 53.161.958
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 41.426.480 57.875.057
Finansal Yatırımlar
8 121.214.009 92.389.317
Ticari Alacaklar
9 138.560.109 148.049.134
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 5.198.457 42.401
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 133.361.652 148.006.733
Diğer Alacaklar
11 11.010.809 6.748.574
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 879.815 735.847
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 10.130.994 6.012.727
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.155.967 265.088
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 763.441 1.977.774
Diğer Dönen Varlıklar
17 166.706 96.185
ARA TOPLAM
314.297.521 307.401.129
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
314.297.521 307.401.129
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
8 38.499 38.499
Diğer Alacaklar
11 233.114 233.114
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 233.114 233.114
Maddi Duran Varlıklar
20-22 12.824.816 12.668.418
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 4.036.646 3.425.980
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 4.036.646 3.425.980
Ertelenmiş Vergi Varlığı
54 591.993 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.725.068 16.366.011
TOPLAM VARLIKLAR
332.022.589 323.767.140
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
23 142.928.614 122.818.815
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
142.928.614 122.818.815
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22 752.102 554.138
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
23 142.176.512 122.264.677
Ticari Borçlar
9 59.093.607 98.786.147
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 122.467 3.325.124
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 58.971.140 95.461.023
Diğer Borçlar
11 313.180 285.411
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 313.180 285.411
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 3.121.906 6.663.243
Kısa Vadeli Karşılıklar
31 310.247 182.087
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
31 310.247 182.087
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33 1.324.889 1.298.323
ARA TOPLAM
207.092.443 230.034.026
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
207.092.443 230.034.026
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
362.611 260.141
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
362.611 260.141
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22 362.611 260.141
Uzun Vadeli Karşılıklar
31 424.052 460.979
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
31 424.052 460.979
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
54 0 1.018.429
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
786.663 1.739.549
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
207.879.106 231.773.575
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
34 124.143.483 91.993.565
Ödenmiş Sermaye
34 37.500.000 37.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34 -191.080 -171.173
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
34 -191.080 -171.173
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
34 1.197.109 1.197.109
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34 53.467.629 20.757.228
Net Dönem Karı veya Zararı
34 32.169.825 32.710.401
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
124.143.483 91.993.565
TOPLAM KAYNAKLAR
332.022.589 323.767.140
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
44 216.983.086 319.457.026
Satışların Maliyeti
45 -189.428.724 -313.031.988
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
27.554.362 6.425.038
BRÜT KAR (ZARAR)
27.554.362 6.425.038
Genel Yönetim Giderleri
47 -13.800.699 -3.298.720
Pazarlama Giderleri
47 -613.351 -839.607
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 7.447.256 5.658.497
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -6.406.954 -3.411.149
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.180.614 4.534.059
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.180.614 4.534.059
Finansman Gelirleri
51 34.864.811 2.791.453
Finansman Giderleri
51 -15.358.170 -5.076.134
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
33.687.255 2.249.378
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.517.430 -354.990
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
54 -3.121.906 -375.538
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 1.604.476 20.548
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
32.169.825 1.894.388
DÖNEM KARI (ZARARI)
32.169.825 1.894.388
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
32.169.825 1.894.388
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
52 -19.907 24.538
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 -25.853 31.459
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.946 -6.921
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 5.946 -6.921
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-19.907 24.538
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
32.149.918 1.918.926
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
32.149.918 1.918.926
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048753
BIST