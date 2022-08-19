***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2022 18:21
***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
37.500.000 -234.550 -234.550 1.197.109 12.243.122 8.548.722 59.254.403 59.254.403
Diğer Düzeltmeler
-169 -169 -169
Transferler
8.548.722 -8.548.722
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.535 3.288.541 3.282.006 3.282.006
Dönem Sonu Bakiyeler
37.500.000 -241.085 1.197.109 20.791.675 3.288.541 62.536.240 62.536.240
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
37.500.000 -171.173 1.197.109 20.757.228 32.710.401 91.993.565 91.993.565
Diğer Düzeltmeler
-304.632 -304.632 -304.632
Transferler
32.710.401 -32.710.401
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-27.901 37.170.178 37.142.277 37.142.277
Dönem Sonu Bakiyeler
37.500.000 -199.074 1.197.109 53.162.997 37.170.178 128.831.210 128.831.210
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-51.506.394 -115.207.272
Dönem Karı (Zararı)
36.925.940 3.288.541
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
36.925.940 3.288.541
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.444.709 1.706.379
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
47-48 1.783.066 458.371
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-57.954 -8.451
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
47-48 380.794 229.088
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
380.794 229.088
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-131.201 -65.922
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54 2.711.441 1.093.293
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-241.437
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-86.199.909 -120.220.605
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 -78.213.383 -103.911.451
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 35.371.456 -3.909.004
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.872.794 -2.830.276
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
40.244.250 -1.078.728
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11,15,16 -17.497.637 4.187.884
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-143.968 -977.899
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-17.353.669 5.165.783
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -27.159.650 -16.719.302
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.202.657 -22.611.599
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-23.956.993 5.892.297
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,31,33 1.299.305 131.268
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.299.305 131.268
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-44.829.260 -115.225.685
Alınan Faiz
131.201 65.922
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
49 -145.092 -47.509
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
54 -6.663.243 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.626.122 -9.785.388
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.626.122 -9.785.388
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.156.913 -8.866.863
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.469.209 -918.525
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
84.421.781 73.396.163
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
23 84.421.781 73.396.163
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.289.265 -51.596.497
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.289.265 -51.596.497
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 57.875.057 73.088.741
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 87.164.322 21.492.244
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 87.164.322 57.875.057
Finansal Yatırımlar
8 168.689.365 92.389.317
Ticari Alacaklar
9 112.677.678 148.049.134
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 57.344 42.401
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 112.620.334 148.006.733
Diğer Alacaklar
11 22.188.501 6.748.574
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 11.755.018 735.847
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 10.433.483 6.012.727
Peşin Ödenmiş Giderler
15 475.411 265.088
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 3.638.048 1.977.774
Diğer Dönen Varlıklar
17 241.297 96.185
ARA TOPLAM
395.074.622 307.401.129
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
395.074.622 307.401.129
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
8 38.499 38.499
Diğer Alacaklar
11 275.114 233.114
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 275.114 233.114
Maddi Duran Varlıklar
20 13.491.853 12.668.418
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 5.232.987 3.425.980
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 5.232.987 3.425.980
Ertelenmiş Vergi Varlığı
54 425.811
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
19.464.264 16.366.011
TOPLAM VARLIKLAR
414.538.886 323.767.140
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
23 207.400.989 122.818.815
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
207.400.989 122.818.815
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22 714.531 554.138
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
23 206.686.458 122.264.677
Ticari Borçlar
9 69.713.162 98.786.147
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 12.675 3.325.124
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 69.700.487 95.461.023
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 395 0
Diğer Borçlar
11 465.519 285.411
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 465.519 285.411
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 4.209.575 6.663.243
Kısa Vadeli Karşılıklar
31 391.349 182.087
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
31 391.349 182.087
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33 2.417.125 1.298.323
ARA TOPLAM
284.598.114 230.034.026
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
284.598.114 230.034.026
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
584.942 260.141
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
584.942 260.141
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22 584.942 260.141
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
31 524.620 460.979
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
54 0 1.018.429
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.109.562 1.739.549
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
285.707.676 231.773.575
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
34 128.831.210 91.993.565
Ödenmiş Sermaye
34 37.500.000 37.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34 -171.173
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
34 1.197.109 1.197.109
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34 53.162.997 20.757.228
Net Dönem Karı veya Zararı
34 37.170.178 32.710.401
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
128.831.210 91.993.565
TOPLAM KAYNAKLAR
414.538.886 323.767.140
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
44 597.777.738 595.698.609
Satışların Maliyeti
45 -555.083.156 -581.933.041
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
42.694.582 13.765.568
BRÜT KAR (ZARAR)
42.694.582 13.765.568
Genel Yönetim Giderleri
47 -22.774.216 -7.015.949
Pazarlama Giderleri
47 -1.268.543 -1.644.170
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 15.701.449 7.842.942
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -9.992.675 -5.178.709
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.360.597 7.769.682
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
24.360.597 7.769.682
Finansman Gelirleri
51 39.908.483 8.556.489
Finansman Giderleri
51 -24.324.267 -11.702.732
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
39.944.813 4.623.439
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.774.635 -1.334.898
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
54 -4.209.575 -1.331.106
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 1.434.940 -3.792
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
37.170.178 3.288.541
DÖNEM KARI (ZARARI)
37.170.178 3.288.541
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
37.170.178 3.288.541
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
52 -27.901 -6.535
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 -37.201 -8.713
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
52 9.300 2.178
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 9.300 2.178
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-27.901 -6.535
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
37.142.277 3.282.006
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
37.142.277 3.282.006
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057228
BIST