***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler37.500.000 -234.550 -234.550 1.197.109 12.243.122 8.548.722 59.254.403 59.254.403Diğer Düzeltmeler-169 -169 -169Transferler8.548.722 -8.548.722Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-6.535 3.288.541 3.282.006 3.282.006Dönem Sonu Bakiyeler37.500.000 -241.085 1.197.109 20.791.675 3.288.541 62.536.240 62.536.240Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler37.500.000 -171.173 1.197.109 20.757.228 32.710.401 91.993.565 91.993.565Diğer Düzeltmeler-304.632 -304.632 -304.632Transferler32.710.401 -32.710.401Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-27.901 37.170.178 37.142.277 37.142.277Dönem Sonu Bakiyeler37.500.000 -199.074 1.197.109 53.162.997 37.170.178 128.831.210 128.831.210Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-51.506.394 -115.207.272Dönem Karı (Zararı)36.925.940 3.288.541Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)36.925.940 3.288.541Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.444.709 1.706.379Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler47-48 1.783.066 458.371Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-57.954 -8.451Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler47-48 380.794 229.088Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler380.794 229.088Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-131.201 -65.922Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler54 2.711.441 1.093.293Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-241.437İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-86.199.909 -120.220.605Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8 -78.213.383 -103.911.451Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 35.371.456 -3.909.004İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.872.794 -2.830.276İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)40.244.250 -1.078.728Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11,15,16 -17.497.637 4.187.884İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-143.968 -977.899İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-17.353.669 5.165.783Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -27.159.650 -16.719.302İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-3.202.657 -22.611.599İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-23.956.993 5.892.297Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11,31,33 1.299.305 131.268İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.299.305 131.268Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-44.829.260 -115.225.685Alınan Faiz131.201 65.922Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler49 -145.092 -47.509Vergi İadeleri (Ödemeleri)54 -6.663.243 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.626.122 -9.785.388Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.626.122 -9.785.388Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.156.913 -8.866.863Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.469.209 -918.525FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI84.421.781 73.396.163Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri23 84.421.781 73.396.163YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)29.289.265 -51.596.497NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)29.289.265 -51.596.497DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 57.875.057 73.088.741DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 87.164.322 21.492.244Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 87.164.322 57.875.057Finansal Yatırımlar8 168.689.365 92.389.317Ticari Alacaklar9 112.677.678 148.049.134İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 57.344 42.401İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 112.620.334 148.006.733Diğer Alacaklar11 22.188.501 6.748.574İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 11.755.018 735.847İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 10.433.483 6.012.727Peşin Ödenmiş Giderler15 475.411 265.088Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 3.638.048 1.977.774Diğer Dönen Varlıklar17 241.297 96.185ARA TOPLAM395.074.622 307.401.129TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR395.074.622 307.401.129DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 38.499 38.499Diğer Alacaklar11 275.114 233.114İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 275.114 233.114Maddi Duran Varlıklar20 13.491.853 12.668.418Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 5.232.987 3.425.980Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 5.232.987 3.425.980Ertelenmiş Vergi Varlığı54 425.811TOPLAM DURAN VARLIKLAR19.464.264 16.366.011TOPLAM VARLIKLAR414.538.886 323.767.140KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar23 207.400.989 122.818.815İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar207.400.989 122.818.815Kiralama İşlemlerinden Borçlar22 714.531 554.138Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar23 206.686.458 122.264.677Ticari Borçlar9 69.713.162 98.786.147İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 12.675 3.325.124İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 69.700.487 95.461.023Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 395 0Diğer Borçlar11 465.519 285.411İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 465.519 285.411Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 4.209.575 6.663.243Kısa Vadeli Karşılıklar31 391.349 182.087Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar31 391.349 182.087Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler33 2.417.125 1.298.323ARA TOPLAM284.598.114 230.034.026TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER284.598.114 230.034.026UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar584.942 260.141İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar584.942 260.141Kiralama İşlemlerinden Borçlar22 584.942 260.141Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar31 524.620 460.979Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)54 0 1.018.429TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.109.562 1.739.549TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER285.707.676 231.773.575ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar34 128.831.210 91.993.565Ödenmiş Sermaye34 37.500.000 37.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)34 -171.173Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler34 1.197.109 1.197.109Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları34 53.162.997 20.757.228Net Dönem Karı veya Zararı34 37.170.178 32.710.401TOPLAM ÖZKAYNAKLAR128.831.210 91.993.565TOPLAM KAYNAKLAR414.538.886 323.767.140Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat44 597.777.738 595.698.609Satışların Maliyeti45 -555.083.156 -581.933.041TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)42.694.582 13.765.568BRÜT KAR (ZARAR)42.694.582 13.765.568Genel Yönetim Giderleri47 -22.774.216 -7.015.949Pazarlama Giderleri47 -1.268.543 -1.644.170Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler49 15.701.449 7.842.942Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler49 -9.992.675 -5.178.709ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)24.360.597 7.769.682FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)24.360.597 7.769.682Finansman Gelirleri51 39.908.483 8.556.489Finansman Giderleri51 -24.324.267 -11.702.732SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)39.944.813 4.623.439Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.774.635 -1.334.898Dönem Vergi (Gideri) Geliri54 -4.209.575 -1.331.106Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri54 1.434.940 -3.792SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)37.170.178 3.288.541DÖNEM KARI (ZARARI)37.170.178 3.288.541Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları37.170.178 3.288.541Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar52 -27.901 -6.535Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)52 -37.201 -8.713Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler52 9.300 2.178Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri52 9.300 2.178Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-27.901 -6.535TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)37.142.277 3.282.006Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları37.142.277 3.282.006http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057228BIST