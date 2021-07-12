***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2021-31.03.2021Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarYokturDeğişikliğin NedeniDenetim Raporu Görüş Bölümü GüncellemesiDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiSöz konusu değişikliğin Net Dönem Karına Etkisi bulunmamaktadır.Açıklamalar31.03.2021 tarihli döneme ait Bağımsız Denetim Raporu görüş bölümünde sehven altı aylık hesap dönemine Kar zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu ifadesi kullanılmış olup, söz konusu rapordaki ifade üç aylık olarak düzeltilmiş şekilde duyuru yapılacaktır.Bilgilerinize sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950290BIST