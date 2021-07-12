***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
12.07.2021 16:19
***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2021-31.03.2021
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Yoktur
Değişikliğin Nedeni
Denetim Raporu Görüş Bölümü Güncellemesi
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Söz konusu değişikliğin Net Dönem Karına Etkisi bulunmamaktadır.
Açıklamalar
31.03.2021 tarihli döneme ait Bağımsız Denetim Raporu görüş bölümünde sehven altı aylık hesap dönemine Kar zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu ifadesi kullanılmış olup, söz konusu rapordaki ifade üç aylık olarak düzeltilmiş şekilde duyuru yapılacaktır.
Bilgilerinize sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950290
BIST
17:421.361
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -17,36
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.382
En Düşük
1.355
17:428,6272
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0309
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6751
En Düşük
8,6203
17:4210,2481
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0445
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3153
En Düşük
10,2158
17:42501,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,98
|Açılış
|: 501,57
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
497,28
BIST En Aktif Hisseler17:42
|VBTYZ
|13,72
|46.047.078
|% 9,94
|
|DGGYO
|8,41
|2.282.259
|% 9,93
|
|EKIZ
|8,22
|1.889.712
|% 9,89
|
|MARTI
|2,03
|29.038.668
|% 9,73
|
|EDIP
|3,16
|44.424.949
|% 9,72
|
|IDEAS
|49,46
|22.283.748
|% -9,99
|
|AVHOL
|5,33
|10.324.062
|% -9,97
|
|FADE
|15,73
|45.504.817
|% -9,96
|
|TKURU
|199,00
|1.614.883
|% -8,67
|
|DENGE
|1,08
|977.432
|% -8,47
|
|GARAN
|8,66
|1.349.976.874
|% 1,52
|
|THYAO
|13,40
|801.184.626
|% -1,25
|
|KRDMD
|7,21
|632.923.899
|% -0,14
|
|EREGL
|18,22
|495.855.557
|% 0,94
|
|PETKM
|5,35
|475.303.958
|% -1,65
|
|YKBNK
|2,27
|408.378.616
|% -0,44
|
|GARAN
|8,66
|1.349.976.874
|% 1,52
|
|EKGYO
|1,81
|207.686.114
|% -2,16
|
|PEKGY
|1,10
|123.380.665
|% 0,00
|
|PETKM
|5,35
|475.303.958
|% -1,65
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6251
|8,6272
|% -0,36
|
|Euro
|10,2403
|10,2481
|% -0,43
|
|Sterlin
|11,9613
|12,0212
|% -0,32
|
|Frank
|9,3948
|9,4514
|% -0,38
|
|Riyal
|2,2949
|2,3064
|% -0,29
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|-2,65
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-4,28
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.349
|-34,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-34,25
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-16,57
|
|Çeyrek
|796
|814
|-8,28
|
|Gümüş.Ons
|26,18
|26,21
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|-0,03
|
|B. Petrol
|74,75
|74,75
|-0,80
|