***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu
30.09.2020 16:00
***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu )
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Fiyat Tespit Raporu
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Açıklamalar
Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. (ESEN) Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877454
BIST
16:141.138
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 14,92
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123
|
1.139
En Düşük
1.129
16:147,7756
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0412
|Açılış
|: 7,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8384
En Düşük
7,7464
16:149,1059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0728
|Açılış
|: 9,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,2060
En Düşük
9,0797
16:14474,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -2,32
|Açılış
|: 474,22
|
|Önceki Kapanış
|: 476,54
|
477,72
En Düşük
469,58
BIST En Aktif Hisseler16:14
|KENT
|334,10
|1.689.273
|% 39,15
|
|GUBRF
|32,12
|442.011.545
|% 10,00
|
|DURDO
|23,76
|12.637.874
|% 10,00
|
|KNFRT
|19,14
|51.322.969
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,69
|6.117.667
|% 10,00
|
|JANTS
|214,20
|7.610.471
|% -10,00
|
|KSTUR
|220,50
|1.171.104
|% -10,00
|
|ALCAR
|139,70
|115.422.129
|% -9,99
|
|YONGA
|36,10
|5.047.069
|% -9,98
|
|SUMAS
|46,72
|1.330.114
|% -9,98
|
|SISE
|7,48
|3.943.240.513
|% 1,22
|
|ASELS
|18,98
|2.570.942.340
|% 1,99
|
|GARAN
|7,03
|1.219.149.913
|% 1,88
|
|KARSN
|3,15
|853.868.507
|% 5,70
|
|KRDMD
|3,34
|675.585.597
|% 1,83
|
|SISE
|7,48
|3.943.240.513
|% 1,22
|
|KARSN
|3,15
|853.868.507
|% 5,70
|
|KRDMD
|3,34
|675.585.597
|% 1,83
|
|GARAN
|7,03
|1.219.149.913
|% 1,88
|
|ASELS
|18,98
|2.570.942.340
|% 1,99
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7724
|7,7756
|% -0,53
|
|Euro
|9,0974
|9,1059
|% -0,79
|
|Sterlin
|9,9722
|10,0222
|% -0,39
|
|Frank
|8,4000
|8,4506
|% -0,74
|
|Riyal
|2,0677
|2,0781
|% -0,41
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-2,15
|
|Altın Gr.
|474
|475
|-1,99
|
|Cumhuriyet
|3.139
|3.186
|-15,00
|
|Tam
|3.127
|3.206
|-14,03
|
|Yarım
|1.512
|1.551
|-6,78
|
|Çeyrek
|758
|775
|-3,40
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,96
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,08
|
|B. Petrol
|41,34
|41,34
|-0,22
|