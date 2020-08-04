***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi









***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.07.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 06.07.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracına ilişkin başvurusu onaylanmıştır. Konu ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu onayını içeren İhraç belgesi ektedir.Konuya ilişkin açıklama 30.07.2020 tarihinde yapılmış olup ihraç belgesi sehven Hak Kullanım İşlemleri menüsünden yapıldığından dolayı ÖDA olarak güncellenmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865061BIST