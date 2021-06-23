***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
23.06.2021 11:51
***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 15.06.2021
İhraç Tavanı Tutarı 180.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 15.06.2021
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 15/06/2021 tarih 1008 sayılı kararı kapsamında, Şirketimiz Türk Lirası cinsinden yurtiçinde 180.000.000.-TL nominal tutara kadar, farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla tertipler halinde, halka arz edilmeksizin tahsisli/nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na 15/06/2021 tarihinde başvuruda bulunmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943720
BIST
14:591.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -5,05
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.420
En Düşük
1.401
14:598,6513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,6768
En Düşük
8,5973
14:5910,3452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0111
|Açılış
|: 10,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3250
|
10,3534
En Düşük
10,2595
14:59495,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,06
|Açılış
|: 495,82
|
|Önceki Kapanış
|: 494,76
|
496,86
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler14:59
|KENT
|243,20
|1.053.249
|% 10,00
|
|CEOEM
|14,98
|25.890.120
|% 9,99
|
|OZBAL
|12,24
|71.538.607
|% 9,97
|
|DAGHL
|13,69
|21.845.965
|% 9,96
|
|RTALB
|20,02
|90.812.741
|% 9,94
|
|UMPAS
|1,39
|49.697
|% -7,33
|
|YBTAS
|13.005,70
|117.051
|% -7,10
|
|BOBET
|5,30
|73.018.322
|% -6,19
|
|ESCOM
|5,83
|36.530.502
|% -5,97
|
|DIRIT
|4,75
|39.443
|% -5,94
|
|THYAO
|14,54
|772.540.508
|% -1,49
|
|EKGYO
|2,11
|703.965.328
|% -1,86
|
|GARAN
|8,24
|668.553.762
|% -0,96
|
|HALKB
|5,30
|576.342.518
|% 0,57
|
|KOZAL
|122,20
|489.976.559
|% 0,66
|
|EKGYO
|2,11
|703.965.328
|% -1,86
|
|HALKB
|5,30
|576.342.518
|% 0,57
|
|YKBNK
|2,18
|232.555.178
|% -0,91
|
|GARAN
|8,24
|668.553.762
|% -0,96
|
|THYAO
|14,54
|772.540.508
|% -1,49
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6474
|8,6513
|% 0,02
|
|Euro
|10,3379
|10,3452
|% 0,11
|
|Sterlin
|12,0415
|12,1019
|% 0,10
|
|Frank
|9,3808
|9,4373
|% -0,01
|
|Riyal
|2,2984
|2,3099
|% -0,06
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|5,29
|
|Altın Gr.
|495
|496
|0,77
|
|Cumhuriyet
|3.277
|3.327
|-12,00
|
|Tam
|3.266
|3.350
|-7,41
|
|Yarım
|1.578
|1.620
|-3,59
|
|Çeyrek
|792
|810
|-1,79
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,93
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,21
|0,04
|
|B. Petrol
|75,38
|75,38
|0,57
|
Seans Raporu
14:59
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