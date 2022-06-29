***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
29.06.2022 17:03
***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanı Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 29.06.2022
İhraç Tavanı Tutarı 275.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 29.06.2022 tarih ve 1063 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı "Borçlanma Araçları Tebliği" kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yurt içinde 275.000.000.-TL (İkiyüzyetmişbeşmilyon TL) tutarına kadar bono ve gerek görülmesi halinde bu limit dahilinde kalmak kaydıyla 365 gün veya daha uzun vadeli borçlanma araçları ihraç edilmesi için gerekli işlemleri tesis etmek ve ihraç edeceğimiz her bir borçlanma aracının tutarını, vadesini ve faiz oranını (gösterge niteliğindeki devlet tahvilinin satış tarihinden bir önceki güne ait son gerçekleşen faiz oranı + 600 baz puanı geçmemesi veya sabit bir faiz belirlenmesi kaydıyla) belirlemek konularında Genel Müdürlük'e yetki verilmesine karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tera Yatırım İhraç Tavanı Yönetim Kurulu Kararı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040035
BIST
17:042.454
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -36,27
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.447
17:0416,6424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0398
|Açılış
|: 16,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5311
17:0417,4582
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0950
|Açılış
|: 17,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5880
En Düşük
17,3631
17:04972,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -3,91
|Açılış
|: 972,24
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
981,03
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler17:04
|COSMO
|11,55
|535.451
|% 10,00
|
|ULUSE
|223,80
|23.248.456
|% 9,98
|
|BMSCH
|11,37
|104.269.463
|% 9,96
|
|TURSG
|5,35
|404.250.903
|% 9,86
|
|GZNMI
|41,64
|33.457.568
|% 9,75
|
|LIDFA
|12,60
|66.407.418
|% -10,00
|
|MAKIM
|16,94
|442.592.891
|% -9,99
|
|SELVA
|7,49
|100.589.729
|% -9,21
|
|YEOTK
|58,95
|77.555.458
|% -9,17
|
|EGEEN
|2.311,20
|282.533.385
|% -7,57
|
|THYAO
|47,52
|4.015.787.197
|% -1,08
|
|SISE
|21,22
|1.500.672.953
|% -0,93
|
|EREGL
|27,18
|1.269.532.317
|% -1,38
|
|ASELS
|23,20
|1.151.960.921
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,26
|883.332.747
|% -0,60
|
|EKGYO
|2,59
|459.222.093
|% -1,15
|
|ODAS
|2,98
|495.577.082
|% -2,30
|
|YKBNK
|4,39
|667.137.378
|% -1,79
|
|TSKB
|2,06
|294.575.665
|% -0,48
|
|AKBNK
|8,26
|883.332.747
|% -0,60
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6300
|16,6424
|% -0,24
|
|Euro
|17,4357
|17,4582
|% -0,54
|
|Sterlin
|20,1002
|20,2010
|% -0,80
|
|Frank
|17,3879
|17,4927
|% 0,22
|
|Riyal
|4,4213
|4,4435
|% -0,22
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-2,86
|
|Altın Gr.
|974
|974
|-1,61
|
|Cumhuriyet
|6.517
|6.616
|-9,00
|
|Tam
|6.506
|6.599
|-38,00
|
|Yarım
|3.185
|3.227
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.595
|1.613
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,74
|20,77
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,13
|-0,07
|
|B. Petrol
|115
|115
|1,60
|
Seans Raporu
17:04
daha fazla
-
17:19SELVA
Yüzde -9.82 oranında düşüşle 7.44 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 226, 154 adet işlem
-
17:17SELVA
Yüzde -9.21 oranında düşüşle 7.49 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 038, 601 adet işlem
-
17:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TKFEN, TUPRS, HALKB
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -34, 03 kaybederek (% -1.53 ) 2, 185
-
17:16
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