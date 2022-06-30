***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
30.06.2022 16:55
***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanı için SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 29.06.2022
İhraç Tavanı Tutarı 275.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 30.06.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 29.06.2022 tarih ve 1063 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı "Borçlanma Araçları Tebliği" kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yurt içinde 275.000.000.-TL (İkiyüzyetmişbeşmilyon TL) tutarına kadar bono ve gerek görülmesi halinde bu limit dahilinde kalmak kaydıyla 365 gün veya daha uzun vadeli borçlanma araçları ihraç edilmesi için gerekli işlemleri tesis etmek ve ihraç edeceğimiz her bir borçlanma aracının tutarını, vadesini ve faiz oranını (gösterge niteliğindeki devlet tahvilinin satış tarihinden bir önceki güne ait son gerçekleşen faiz oranı + 600 baz puanı geçmemesi veya sabit bir faiz belirlenmesi kaydıyla) belirlemek konularında Genel Müdürlük'e yetki verilmesine karar verilmiştir. Borçlanma Aracı İhraç Belgesi ve ekleri bugün (30.06.2022) itibariyle SPK onayına sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tera Yatırım İhraç Tavanı Yönetim Kurulu Kararı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040401
BIST
16:502.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,62
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.428
En Düşük
2.368
16:5016,6963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0581
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5228
16:5017,4283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0406
|Açılış
|: 17,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5098
En Düşük
17,2330
16:50975,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,32
|Açılış
|: 974,83
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
962,42
BIST En Aktif Hisseler16:48
|BMSCH
|10,89
|118.697.713
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,90
|9.775.147
|% 9,99
|
|RTALB
|7,46
|100.920.873
|% 9,87
|
|GESAN
|42,70
|251.720.290
|% 9,43
|
|MERIT
|31,92
|19.994.679
|% 8,28
|
|LIDFA
|11,34
|30.995.265
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.625.027
|% -9,98
|
|BERA
|14,48
|502.594.254
|% -8,99
|
|ULUSE
|206,00
|19.447.250
|% -7,50
|
|COSMO
|10,70
|358.725
|% -7,28
|
|THYAO
|46,64
|4.164.989.050
|% 1,00
|
|SISE
|21,44
|2.901.311.718
|% 3,68
|
|EREGL
|27,08
|1.466.002.548
|% 2,03
|
|KRDMD
|11,36
|1.119.821.664
|% 1,79
|
|ASELS
|23,06
|1.065.857.937
|% 1,68
|
|EKGYO
|2,68
|972.407.666
|% 5,93
|
|TSKB
|2,02
|318.707.859
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,35
|671.194.311
|% 1,40
|
|ODAS
|2,86
|428.352.473
|% -1,38
|
|SISE
|21,44
|2.901.311.718
|% 3,68
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6831
|16,6921
|% 0,32
|
|Euro
|17,3879
|17,4150
|% 0,16
|
|Sterlin
|20,2247
|20,3261
|% 0,54
|
|Frank
|17,3953
|17,5001
|% 0,20
|
|Riyal
|4,4347
|4,4569
|% 0,27
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.818
|-0,35
|
|Altın Gr.
|975
|975
|1,88
|
|Cumhuriyet
|6.513
|6.612
|13,00
|
|Tam
|6.495
|6.592
|-49,00
|
|Yarım
|3.179
|3.223
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.611
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,52
|20,55
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,05
|-0,07
|
|B. Petrol
|111
|111
|-1,29
|