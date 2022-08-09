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***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

09.08.2022 14:58
***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Belgesi SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 29.06.2022
İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 30.06.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 04.08.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 04.08.2023

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 04.08.2022 tarih ve 40/1129 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracına ilişkin İhraç Belgesi ve Eki ile Başvuru Formu ekte yer almaktadır. Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tera Yatırım Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi ve Eki.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053447


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Altın Gr. 1.031 1.031 0,13  
Cumhuriyet 6.885 6.989 9,00  
Tam 6.916 6.970 -17,00  
Yarım 3.370 3.408 -8,00  
Çeyrek 1.690 1.703 -4,00  
Gümüş.Ons 20,60 20,63 -0,05  
Gümüş Gr. 11,87 11,89 -0,04  
B. Petrol 97,94 97,94 1,29  
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