***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
09.08.2022 14:58
***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Belgesi SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 29.06.2022
İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 30.06.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 04.08.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 04.08.2023
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 04.08.2022 tarih ve 40/1129 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracına ilişkin İhraç Belgesi ve Eki ile Başvuru Formu ekte yer almaktadır. Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tera Yatırım Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi ve Eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053447
BIST
15:042.780
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -14,68
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.773
15:0417,9305
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0191
|Açılış
|: 17,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,6441
15:0418,3628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0646
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4162
En Düşük
18,0560
15:041.030,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,61
|Açılış
|: 1.030,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.035,88
En Düşük
1.016,47
BIST En Aktif Hisseler15:02
|KRTEK
|22,00
|40.001.880
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|44.859.282
|% 9,99
|
|OBASE
|16,89
|43.741.350
|% 9,96
|
|ALKA
|47,24
|30.373.856
|% 9,96
|
|ORCAY
|23,86
|61.670.894
|% 9,95
|
|ASUZU
|240,60
|12.246.299
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,96
|31.219.704
|% -9,96
|
|SNGYO
|3,65
|131.169.234
|% -9,88
|
|BRKO
|1,61
|2.598.952
|% -9,55
|
|AKSUE
|29,96
|12.725.983
|% -6,78
|
|THYAO
|58,20
|3.493.686.158
|% -0,94
|
|ISCTR
|5,96
|1.990.881.646
|% -6,29
|
|EKGYO
|3,47
|1.291.716.323
|% 0,87
|
|TUPRS
|278,40
|1.288.880.898
|% 1,79
|
|SASA
|51,05
|1.158.236.479
|% -1,83
|
|EKGYO
|3,47
|1.291.716.323
|% 0,87
|
|ISCTR
|5,96
|1.990.881.646
|% -6,29
|
|YKBNK
|5,22
|1.109.419.150
|% 0,38
|
|MOBTL
|1,97
|373.777.012
|% 4,79
|
|ALBRK
|1,60
|198.139.263
|% 3,23
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9182
|17,9334
|% -0,09
|
|Euro
|18,3452
|18,3578
|% 0,33
|
|Sterlin
|21,5986
|21,7069
|% 0,04
|
|Frank
|18,6851
|18,7977
|% -0,04
|
|Riyal
|4,7499
|4,7737
|% -0,11
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|1,49
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|0,13
|
|Cumhuriyet
|6.885
|6.989
|9,00
|
|Tam
|6.916
|6.970
|-17,00
|
|Yarım
|3.370
|3.408
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.690
|1.703
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,60
|20,63
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,89
|-0,04
|
|B. Petrol
|97,94
|97,94
|1,29
|
Seans Raporu
15:02
daha fazla
-
15:17KZBGY
Yüzde -8.86 oranında düşüşle 36.40 lira fiyatla işlem gören hissede 854, 788 adet işlem
-
15:16ASUZU
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 240.60 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 412 adet işlem
-
15:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, TUPRS, AKBNK
-
15:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 91 kaybederek (% -0.60 ) 2, 457
-
15:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NTGAZ, OBASE, VKFYO, ORCAY, GSRAY, KRTEK, ALKA