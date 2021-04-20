***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 31.03.2021 tarih ve 1001 sayılı Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde çıkarılmış sermayesinin 150.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere 37.500.000,-TL'den 57.500.000,-TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 20.000.000,-TL nominal değerli paylar ile toplanan kesin talebin fazla olması durumunda mevcut pay sahiplerinden Oğuz TEZMEN'e ait 2.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzına ilişkin Taslak İzahname ekte yer almakta olup, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurul'una (Kurul) 14.04.2021 tarihinde başvuru yapılmıştır.Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru incelenmekte olup, İzahnamenin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmadığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben kesinleşen İzahnamenin ayrıca ilan edileceği hususlarını kamunun bilgisine sunarız. Taslak İzahname Şirketimiz www.terayatirim.com internet adresinde de ayrıca ilan edilmiştir.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929590BIST