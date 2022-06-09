***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 02.06.2022 tarih ve 1054 sayılı Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde çıkarılmış sermayesinin 150.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 37.500.000,-TL'den 52.500.000,-TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 15.000.000 adet 15.000.000,-TL nominal değerli payların halka arz edilmesi yönünde karar alınmıştır. Yine aynı karar çerçevesinde toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde mevcut pay sahiplerinden Oğuz TEZMEN'e ait 500.000 TL nominal değerli beheri 1 TL olan 500.000 adet pay, Gül Ayşe ÇOLAK'a ait 500.000 TL nominal değerli beheri 1 TL olan 500.000 adet pay ve Emre TEZMEN'e ait 500.000 TL nominal değerli beheri 1 TL olan 500.000 adet pay olmak üzere, toplam halka arz edilen payların %10'una tekabül eden 1.500.000 adet 1.500.000 TL nominal değerli payın dağıtıma tabi tutulacak toplam pay miktarına eklenmesi, ek satışın tamamının gerçekleşmesi halinde toplam 16.500.000 TL nominal değerli, beheri 1 TL olan 16.500.000 adet payın halka arzının gerçekleştirilmesi planlanmıştır.Yukarıda yapısı belirtilen Şirket halka arzına ilişkin taslak İzahname ekte yer almakta olup, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurul'una (Kurul) 08.06.2022 tarihinde başvuru yapılmıştır.Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru incelenmekte olup, İzahnamenin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmadığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben kesinleşen İzahnamenin ayrıca ilan edileceği hususlarını kamunun bilgisine sunarız.Kurul onayına sunulan taslak izahname Şirketimiz www.terayatirim.com internet adresinde de ayrıca ilan edilmiştir.Saygılarımızla,TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036516BIST