***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









larTera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 06/07/2020 tarih ve 972 sayılı yönetim kurulu kararı ile Şirket esas sözleşmesi'nin 19.maddesine istinaden Yönetim Kuruluna verilen yetki doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği hükümlerine uygun olarak1. Şirketimiz esas sözleşmesinin ondokuzuncu maddesi ile Yönetim Kurulumuza borçlanma aracı ihracı ile ilgili tanınan yetki çerçevesinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara yurt içinde 150.000.000.-TL tutarına kadar bono ve gerek görülmesi halinde bu limit dahilinde kalmak kaydıyla 365 gün veya daha uzun vadeli borçlanma araçları ihraç edilmesi için gerekli işlemleri tesis etmek ve ihraç edeceğimiz her bir borçlanma aracının tutarını, vadesini ve faiz oranını (gösterge niteliğindeki devlet tahvilinin satış tarihinden bir önceki güne ait son gerçekleşen faiz oranı artı 800 baz puanı geçmemesi veya sabit bir faiz belirlenmesi kaydıyla) belirlemek konularında Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,2. İhraç edilecek borçlanma araçları hamiline yazılı olmasına,3. Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak ihraç başvurusu bir yıllık süre içerisinde gerçekleştirilecek ihraçları içermesine,4. Bonoların 30 gün ila 364 gün arasında değişen vadelere sahip olmasına,5. Borçlanma araçlarının tahvil olması durumunda vadelerinin 365 gün veya daha uzun olmasına,6. Borçlanma araçlarının,sabit veya değişken getirili olabileceği gibi, iskontolu veya kupon ödemeli olarak da ihraç edilebilmesine,7. Vade ,ihraç büyüklüğü ve piyasa koşulları dikkate alınmak suretiyle her bir tertip veya tertibe bağlı seriler için satış anında belirlenen farklı faiz oranlarına sahip olabileceğine,8. Yukarıda belirlenen esaslar çerçevesinde T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve diğer ilgili tüm merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılmasına,9. Borçlanma Araçları ihraçlarına aracılık faaliyetlerinin Şirketimizce yürütülecek olması münasebetiyle söz konusu ihraca ilişkin aracılık faaliyetlerinin SPK mevzuatına uygun olarak gerçekleştirileceğinin ve oluşabilecek olası çıkar çatışmalarının çözümünde öncelikle olarak yatırımcı menfaatinin gözetileceğinin taahhüt edilmesine,Oyçokluğu ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860796BIST