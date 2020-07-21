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***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.07.2020 16:52
GÜNCEL HABERLER



***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20/07/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 06/07/2020 tarih 972 sayılı kararı kapsamında, Şirketimiz Türk Lirası cinsinden yurtiçinde 150.000.000.-TL nominal tutara kadar, farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla tertipler halinde, halka arz edilmeksizin tahsisli/nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na 06/07/2020 tarihinde başvuruda bulunmuştur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860804


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MRGYO 2,31 22.472.968 % 10,00  
KENT 1.661,40 11.422.125 % 10,00  
QNBFL 92,40 21.236.408 % 10,00  
YONGA 29,04 518.712 % 10,00  
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Sterlin 8,6872 8,7308 % 0,37  
Frank 7,2792 7,3230 % 0,08  
Riyal 1,8201 1,8292 % -0,14  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.836 1.836 17,93  
Altın Gr. 405 405 4,26  
Cumhuriyet 2.630 2.652 28,60  
Tam 2.709 2.721 29,40  
Yarım 1.315 1.331 14,40  
Çeyrek 660 666 7,20  
Gümüş.Ons 20,96 20,99 1,05  
Gümüş Gr. 4,64 4,65 0,26  
B. Petrol 44,69 44,69 1,41  
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