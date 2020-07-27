***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.07.2020 19:22
***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Şeker Portföy Yönetimi A.Ş.'nin hisselerinin %100'ünü satın almış, ilgili durum 30/06/2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunda tescil edilmiştir. 30.06.2020 tarihinden itibaren sınırlı Bağımsız Denetim Raporumuz konsolide olarak açıklanacaktır.
Gereğini bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862166
BIST
18:051.196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,65
|Açılış
|: 1.192
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.203
En Düşük
1.192
18:056,8907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0427
|Açılış
|: 6,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9030
|
7,0013
En Düşük
6,8322
18:058,1054
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,1228
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0050
|
8,2239
En Düşük
7,9455
18:05428,16
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 9,32
|Açılış
|: 428,16
|
|Önceki Kapanış
|: 418,84
|
435,82
En Düşük
417,83
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|387,20
|468.523.667
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,48
|19.230.234
|% 10,00
|
|PKENT
|717,30
|291.224
|% 10,00
|
|GSDDE
|4,73
|21.728.213
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.484,20
|2.708.144
|% 10,00
|
|ITTFH
|3,99
|440.406.980
|% -9,93
|
|DIRIT
|1,38
|960.735
|% -8,00
|
|UFUK
|6,92
|448.262
|% -6,99
|
|EGCEY
|1,08
|910.430
|% -6,90
|
|BMELK
|7,01
|139.942
|% -6,53
|
|ASELS
|37,68
|3.533.063.119
|% 7,41
|
|EKGYO
|2,32
|1.000.237.485
|% -0,43
|
|IHLGM
|1,83
|907.150.368
|% 3,39
|
|GARAN
|7,77
|838.323.230
|% -1,77
|
|GUSGR
|5,66
|741.529.458
|% 9,90
|
|IHLGM
|1,83
|907.150.368
|% 3,39
|
|EKGYO
|2,32
|1.000.237.485
|% -0,43
|
|IHLAS
|0,99
|294.170.668
|% 8,79
|
|KRDMD
|3,11
|449.731.664
|% 0,32
|
|GUSGR
|5,66
|741.529.458
|% 9,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8528
|8,8972
|% 1,34
|
|Frank
|7,4655
|7,5104
|% 0,77
|
|Riyal
|1,8340
|1,8432
|% 0,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|33,41
|
|Altın Gr.
|433
|433
|14,01
|
|Cumhuriyet
|2.830
|2.857
|133,70
|
|Tam
|2.915
|2.938
|143,70
|
|Yarım
|1.415
|1.434
|67,10
|
|Çeyrek
|710
|718
|33,50
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,34
|1,55
|
|Gümüş Gr.
|5,43
|5,44
|0,41
|
|B. Petrol
|43,77
|43,77
|-0,01
|