***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Şeker Portföy Yönetimi A.Ş.'nin hisselerinin %100'ünü satın almış, ilgili durum 30/06/2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunda tescil edilmiştir. 30.06.2020 tarihinden itibaren sınırlı Bağımsız Denetim Raporumuz konsolide olarak açıklanacaktır.Gereğini bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla.Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862166BIST