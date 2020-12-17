***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.12.2020 12:03
***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, portföy aracılığı faaliyet izninin, paya dayalı türev araçlar, pay endeksine dayalı türev araçlar ve diğer türev araçları kapsayacak şekilde genişletilmesine izin verilmesi için SPK'ya başvurmuş olup, SPK'nın 10.12.2020 tarihli ve 76 sayılı toplantısında, paya dayalı türev araçlar, pay endeksine dayalı türev araçlar ve diğer türev araçlar üzerinde portföy aracılığı faaliyetinde bulunulmasına izin verilmesine karar verilmiştir. İlgili onay yazısı ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893618
BIST
12:171.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,68
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.406
En Düşük
1.395
12:177,7570
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0456
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8200
|
7,8063
En Düşük
7,7391
12:179,4974
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0131
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5563
En Düşük
9,4776
12:17467,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,12
|Açılış
|: 467,96
|
|Önceki Kapanış
|: 467,84
|
469,66
En Düşük
466,41
BIST En Aktif Hisseler12:17
|IZTAR
|19,73
|2.834.274
|% 9,98
|
|AVOD
|8,87
|126.819.064
|% 9,91
|
|UMPAS
|1,95
|7.800
|% 9,55
|
|IDGYO
|8,29
|9.385.737
|% 9,08
|
|TDGYO
|13,75
|3.559.684
|% 8,87
|
|NIBAS
|75,65
|12.645.149
|% -9,99
|
|UZERB
|48,02
|296.187
|% -9,99
|
|RAYSG
|22,24
|6.002.998
|% -9,96
|
|KSTUR
|130,20
|21.613
|% -9,83
|
|MMCAS
|3,60
|218.077
|% -8,63
|
|GARAN
|9,75
|858.494.824
|% 0,31
|
|THYAO
|12,84
|812.772.538
|% 1,18
|
|PGSUS
|70,00
|703.267.283
|% 2,94
|
|ISGYO
|2,36
|517.978.277
|% -0,84
|
|SISE
|7,16
|508.900.362
|% 0,42
|
|ISGYO
|2,36
|517.978.277
|% -0,84
|
|KLGYO
|2,79
|297.283.639
|% 2,95
|
|ODAS
|3,99
|410.921.179
|% -1,72
|
|EKGYO
|2,06
|192.305.442
|% 0,00
|
|GARAN
|9,75
|858.494.824
|% 0,31
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7530
|7,7570
|% -0,58
|
|Euro
|9,4906
|9,4974
|% -0,14
|
|Sterlin
|10,5047
|10,5574
|% 0,05
|
|Frank
|8,7460
|8,7987
|% -0,35
|
|Riyal
|2,0616
|2,0719
|% -0,61
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|13,75
|
|Altın Gr.
|468
|468
|0,12
|
|Cumhuriyet
|3.106
|3.153
|21,00
|
|Tam
|3.083
|3.161
|6,38
|
|Yarım
|1.490
|1.529
|3,08
|
|Çeyrek
|747
|765
|1,54
|
|Gümüş.Ons
|25,70
|25,74
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,05
|
|B. Petrol
|51,61
|51,61
|0,54
|
Seans Raporu
12:17
daha fazla
-
12:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 03 artarak (% 0.33 ) 1, 549
-
12:27
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ISGYO, TRKCM, KLGYO
-
12:27
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, TRKCM
-
12:27XU100
Endeks 1, 397 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 11, 015.00 milyon TL de
-
12:27MEGAP
Yüzde 4.40 oranında artışla 11.15 lira fiyatla işlem gören hissede 370, 282 adet işlem