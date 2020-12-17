***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, portföy aracılığı faaliyet izninin, paya dayalı türev araçlar, pay endeksine dayalı türev araçlar ve diğer türev araçları kapsayacak şekilde genişletilmesine izin verilmesi için SPK'ya başvurmuş olup, SPK'nın 10.12.2020 tarihli ve 76 sayılı toplantısında, paya dayalı türev araçlar, pay endeksine dayalı türev araçlar ve diğer türev araçlar üzerinde portföy aracılığı faaliyetinde bulunulmasına izin verilmesine karar verilmiştir. İlgili onay yazısı ekte bilgilerinize sunulmuştur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893618BIST