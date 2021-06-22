***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.06.2021 17:33
***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 15/06/2021 tarih 1008 sayılı kararı kapsamında, Şirketimiz Türk Lirası cinsinden yurtiçinde 180.000.000.-TL nominal tutara kadar, farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla tertipler halinde, halka arz edilmeksizin tahsisli/nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na 15/06/2021 tarihinde başvuruda bulunmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943596
BIST
17:571.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
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|Açılış
|: 1.403
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|Önceki Kapanış
|: 1.399
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1.411
En Düşük
1.394
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506,03
En Düşük
494,49
BIST En Aktif Hisseler17:57
|TKURU
|168,40
|5.962.946
|% 9,99
|
|VAKFN
|10,57
|164.632.560
|% 9,99
|
|OZBAL
|11,13
|21.612.558
|% 9,98
|
|SEKFK
|6,62
|27.702.635
|% 9,97
|
|ISKPL
|30,08
|52.184.508
|% 9,94
|
|MERIT
|16,92
|1.117.190
|% -10,00
|
|BOBET
|5,65
|1.030.414.015
|% -9,89
|
|AYCES
|73,00
|3.910.305
|% -5,93
|
|IDGYO
|6,31
|1.987.802
|% -4,83
|
|MAALT
|203,70
|17.676.815
|% -4,59
|
|THYAO
|14,74
|1.610.952.563
|% 1,03
|
|BOBET
|5,65
|1.030.414.015
|% -9,89
|
|GARAN
|8,32
|836.756.780
|% 1,59
|
|HALKB
|5,25
|581.479.577
|% 5,63
|
|BERA
|15,02
|545.780.825
|% -1,44
|
|EKGYO
|2,16
|514.178.665
|% 1,41
|
|YKBNK
|2,20
|392.720.892
|% 1,85
|
|BOBET
|5,65
|1.030.414.015
|% -9,89
|
|HALKB
|5,25
|581.479.577
|% 5,63
|
|THYAO
|14,74
|1.610.952.563
|% 1,03
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6696
|8,6730
|% -1,11
|
|Euro
|10,3262
|10,3306
|% -1,21
|
|Sterlin
|12,0241
|12,0844
|% -1,31
|
|Frank
|9,3816
|9,4381
|% -1,40
|
|Riyal
|2,3047
|2,3163
|% -1,15
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-3,06
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-7,39
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-33,00
|
|Tam
|3.273
|3.357
|-31,82
|
|Yarım
|1.582
|1.624
|-15,39
|
|Çeyrek
|793
|812
|-7,70
|
|Gümüş.Ons
|25,82
|25,85
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,18
|7,19
|-0,13
|
|B. Petrol
|74,94
|74,94
|0,04
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