***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin "Kızılırmak Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, N3/A, 7Çankaya/ANKARA''adresinde şube açma talebi, Sermaye Piyasası Kurulu'nca olumlu karşılanmıştır.Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009577BIST