***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.03.2022 18:10
***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin "
Kızılırmak Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, N3/A, 7
Çankaya/ANKARA''
adresinde şube açma talebi, Sermaye Piyasası Kurulu'nca olumlu karşılanmıştır.
Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009577
BIST
17:572.053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 10,68
|Açılış
|: 2.046
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.068
En Düşük
2.043
17:5714,7447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,1098
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8800
|
14,9941
En Düşük
14,6269
17:5716,2116
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,1327
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5186
En Düşük
16,1150
17:57935,68
En Yüksek
|Değişim
|: -1,72%
|| -16,34
|Açılış
|: 935,68
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
960,83
En Düşük
924,06
BIST En Aktif Hisseler17:57
|MEPET
|2,31
|20.276.336
|% 10,00
|
|GRSEL
|10,96
|24.719.272
|% 9,93
|
|GZNMI
|20,48
|1.633.935
|% 9,93
|
|ALCTL
|25,96
|30.974.712
|% 8,26
|
|FORMT
|1,08
|82.653.803
|% 8,00
|
|KRSTL
|6,25
|13.253.328
|% -8,09
|
|ISSEN
|16,55
|48.623.589
|% -5,81
|
|AKFGY
|2,52
|113.459.940
|% -4,91
|
|SKTAS
|2,97
|16.215.583
|% -4,81
|
|AVOD
|1,81
|15.198.997
|% -4,74
|
|THYAO
|26,52
|6.340.568.884
|% 3,03
|
|KRDMD
|14,95
|4.291.500.144
|% -2,73
|
|SISE
|13,59
|2.211.486.594
|% 3,27
|
|GARAN
|11,77
|1.939.963.825
|% 0,43
|
|EREGL
|33,88
|1.854.353.679
|% -2,14
|
|KRDMD
|14,95
|4.291.500.144
|% -2,73
|
|THYAO
|26,52
|6.340.568.884
|% 3,03
|
|ODAS
|1,52
|360.165.852
|% 0,66
|
|DOHOL
|3,20
|741.359.106
|% 2,56
|
|YKBNK
|3,69
|682.579.784
|% 0,27
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7218
|14,7447
|% -0,74
|
|Euro
|16,1691
|16,2116
|% -0,81
|
|Sterlin
|19,2011
|19,2974
|% -0,74
|
|Frank
|15,7334
|15,8282
|% -0,87
|
|Riyal
|3,9141
|3,9337
|% -0,68
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.979
|-17,66
|
|Altın Gr.
|933
|933
|-18,54
|
|Cumhuriyet
|6.190
|6.267
|-184,00
|
|Tam
|6.171
|6.330
|-160,58
|
|Yarım
|2.983
|3.062
|-77,67
|
|Çeyrek
|1.496
|1.531
|-38,84
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,86
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|12,18
|12,20
|-0,18
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,95
|
Seans Raporu
17:57
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866