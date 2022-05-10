***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin mali tablolarının oluşturulması ile ilgili çalışmaların devam etmesi nedeniyle 31.03.2022 tarihli finansal tablo ve raporların yayınlanması için SPK'dan ek süre talep edilmiş olup söz konusu finansal tablo ve raporlarımız 20.05.2022 (dahil) tarihine kadar yayınlanacaktır.Bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028246BIST