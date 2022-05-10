***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.05.2022 14:21
***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin mali tablolarının oluşturulması ile ilgili çalışmaların devam etmesi nedeniyle 31.03.2022 tarihli finansal tablo ve raporların yayınlanması için SPK'dan ek süre talep edilmiş olup söz konusu finansal tablo ve raporlarımız 20.05.2022 (dahil) tarihine kadar yayınlanacaktır.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028246
BIST
14:352.484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 17,91
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
14:3515,2279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1429
|Açılış
|: 15,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2625
En Düşük
15,0772
14:3516,1112
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1701
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1548
En Düşük
15,9282
14:35913,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 14,14
|Açılış
|: 913,41
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
913,63
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler14:35
|PKENT
|229,40
|68.954.629
|% 9,97
|
|IMASM
|24,12
|16.526.566
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|1.417.971
|% 9,94
|
|LIDFA
|7,66
|24.561.513
|% 9,90
|
|TIRE
|18,32
|60.800.513
|% 8,47
|
|GMTAS
|2,97
|22.081.000
|% -10,00
|
|GEDZA
|24,68
|54.684.159
|% -9,99
|
|SELVA
|15,82
|10.377.508
|% -9,96
|
|AKSGY
|2,17
|26.120.724
|% -6,06
|
|KARSN
|5,14
|558.415.491
|% -5,86
|
|SISE
|19,82
|1.988.663.727
|% 2,91
|
|THYAO
|42,44
|1.697.237.190
|% 0,33
|
|KRDMD
|16,59
|1.658.909.541
|% 1,59
|
|ASELS
|24,16
|1.286.032.287
|% 1,77
|
|EREGL
|34,10
|1.284.880.392
|% 1,73
|
|EKGYO
|2,82
|1.038.214.199
|% 5,22
|
|YKBNK
|4,85
|689.694.657
|% -0,21
|
|KARSN
|5,14
|558.415.491
|% -5,86
|
|DOHOL
|3,75
|384.239.578
|% 1,63
|
|AKBNK
|8,70
|889.905.272
|% 0,46
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2200
|15,2279
|% 0,95
|
|Euro
|16,0881
|16,1112
|% 1,07
|
|Sterlin
|18,7648
|18,8589
|% 1,19
|
|Frank
|15,2726
|15,3646
|% 1,02
|
|Riyal
|4,0500
|4,0704
|% 1,01
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|8,93
|
|Altın Gr.
|913
|913
|13,47
|
|Cumhuriyet
|6.159
|6.252
|36,00
|
|Tam
|6.143
|6.299
|47,37
|
|Yarım
|2.969
|3.047
|22,91
|
|Çeyrek
|1.489
|1.524
|11,46
|
|Gümüş.Ons
|21,94
|21,96
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,74
|0,16
|
|B. Petrol
|104
|104
|-1,68
|
Seans Raporu
14:35
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-
14:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 27 artarak (% 1.03 ) 2, 762
-
14:50XU100
Endeks 2, 484 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 72 üstünde . İşlem hacmi 23, 562.00 milyon TL de
-
14:47PRKAB
Yüzde 6.04 oranında artışla 40.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 723, 111 adet işlem
-
14:46ORGE
Yüzde 4.66 oranında artışla 7.63 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 427, 275 adet işlem
-
14:45XU100
Endeks 2, 484 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 74 üstünde . İşlem hacmi 23, 330.00 milyon TL de