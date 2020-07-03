***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.07.2020 18:10
***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.06.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 71.985.403
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 35.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 178
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,49
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTERA72019
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 04.07.2019
Satışa Başlanma Tarihi 06.01.2020
Vade Başlangıç Tarihi 07.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 35.000.000
İhraç Fiyatı 0,93609
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 03.07.2020
Kayıt Tarihi 02.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.07.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
178 gün vadeli planlanan 35.000.000 TL. nominal değerli finansman bonosunun tamamı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yapılarak, takası gerçekleştirilmiştir. Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu'nun kararı çerçevesinde, 09.01.2020 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmeye başlayacaktır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen nominal 35.000.000 TRFTERA71912 ISIN kod tanımlı bonomuzun itfası bugün itibariyle gerçekleştirilmiştir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854462
BIST