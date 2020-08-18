***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFTERA12114 ISIN Kodlu Bono İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 40.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 40.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 29.01.2021Vade (Gün Sayısı) 178Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,3102Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTERA12114Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 04.08.2020Vade Başlangıç Tarihi 04.08.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 40.000.000İhraç Fiyatı 0,94909Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 29.01.2021Kayıt Tarihi 28.01.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.01.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 40.000.000Döviz Cinsi TRYİhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) 178 gün vadeli planlanan 40.000.000 TL. nominal değerli finansman bonosunun tamamı, Nitelikli Yatırımcılara satış yapılarak, takası gerçekleştirilmiştir. Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu'nun kararı çerçevesinde, 06/08/2020 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmeye başlayacaktır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869646BIST