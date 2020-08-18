***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
18.08.2020 12:06
***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFTERA12114 ISIN Kodlu Bono İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 40.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 40.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 29.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 178
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,3102
Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTERA12114
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 04.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi 04.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 40.000.000
İhraç Fiyatı 0,94909
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 29.01.2021
Kayıt Tarihi 28.01.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.01.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 40.000.000
Döviz Cinsi TRY
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) 178 gün vadeli planlanan 40.000.000 TL. nominal değerli finansman bonosunun tamamı, Nitelikli Yatırımcılara satış yapılarak, takası gerçekleştirilmiştir. Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu'nun kararı çerçevesinde, 06/08/2020 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmeye başlayacaktır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869646
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