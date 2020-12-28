***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Finansman Bonosu İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.06.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 71.985.403İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 6.985.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 6.985.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 28.12.2020Vade (Gün Sayısı) 178Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11.31Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTERAA2019Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 02.07.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 28.12.2020Vade Başlangıç Tarihi 03.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 6.985.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 28.12.2020Kayıt Tarihi 25.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 28.12.2020Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evetİhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimiz tarafından ihraç edilen nominal 6.985.000 TRFTERAA2019 ISIN kod tanımlı bonomuzun itfası bugün itibariyle gerçekleştirilmiştir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895261BIST