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***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

28.12.2020 18:37



***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.06.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 71.985.403
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 6.985.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 6.985.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 178
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11.31
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTERAA2019
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 02.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi 03.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 6.985.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 28.12.2020
Kayıt Tarihi 25.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 28.12.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimiz tarafından ihraç edilen nominal 6.985.000 TRFTERAA2019 ISIN kod tanımlı bonomuzun itfası bugün itibariyle gerçekleştirilmiştir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895261


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OTKAR 306,90 627.560.998 % 10,00  
GUBRF 70,40 2.915.089.120 % 10,00  
DAGHL 13,86 2.448.447 % 10,00  
JANTS 317,90 236.728.829 % 10,00  
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Riyal 1,9699 1,9797 % -2,28  
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Cumhuriyet 2.987 3.032 -38,00  
Tam 2.974 3.049 -44,54  
Yarım 1.438 1.475 -21,54  
Çeyrek 721 738 -10,77  
Gümüş.Ons 26,35 26,39 0,57  
Gümüş Gr. 6,30 6,31 0,01  
B. Petrol 51,36 51,36 0,02  
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